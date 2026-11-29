प्रत्यक्षदर्शींच्या शब्दांत दिल्लीच्या विश्वास नगर आगीचा भयावह थरार; पाहा 'ईटीव्ही भारत'चा विशेष ग्राऊंड रिपोर्ट
विश्वास नगर येथील आगीच्या घटनेवर आमचे 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी कुणाल कश्यप यांचा ग्राऊंड रिपोर्ट. प्रत्यक्षदर्शींनी कथन केला आगीचा थरार.
Published : November 29, 2026 at 2:03 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्लीतील शाहदरा जिल्ह्यातील विश्वास नगर परिसरातील गल्ली क्रमांक 11 इथं रविवारी (29 नोव्हेंबर) पहाटे भीषण अग्नितांडव घडलं. एका निवासी इमारतीच्या तळमजल्यावर असलेल्या ई-रिक्षा चार्जिंग पॉइंटला अचानक आग लागली. काही क्षणांतच आगीने रौद्र रूप धारण केलं. या दुर्घटनेत चार जणांचा होरपळून आणि धुरामुळे गुदमरून मृत्यू झाला, तर अन्य दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
स्थानिक नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना रविवारी पहाटे सुमारे 3.30 ते 4.15 वाजण्याच्या दरम्यान घडली. त्यावेळी इमारतीतील सर्व रहिवासी गाढ झोपेत होते. सुमारे 60 चौरस यार्ड क्षेत्रफळाच्या या इमारतीच्या तळमजल्यावर असलेल्या गोदाम आणि पार्किंगच्या जागेत ई-रिक्षा चार्ज केल्या जात होत्या.
दरम्यान, ई-रिक्षाच्या बॅटरीमध्ये शॉर्टसर्किट किंवा अतिउष्णतेमुळे स्फोट झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यानंतर लागलेल्या आगीने काही वेळातच संपूर्ण परिसराला विळखा घातला. आगीच्या ज्वाळा आणि विषारी धूर वेगाने वरच्या मजल्यांपर्यंत पोहोचला. त्यामुळे इमारतीत झोपलेल्या 6 जणांना बाहेर पडण्याची संधीही मिळाली नाही. या भीषण दुर्घटनेत चार जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
मदतीसाठी आक्रोश, मात्र आगीच्या ज्वाळांमुळे बचावकार्य कठीण :
या दुर्घटनेचा थरार प्रत्यक्ष अनुभवलेल्या नागरिकांनी त्या भयावह रात्रीचा घटनाक्रम सांगितला आहे. या इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावर राहणारे भाडेकरू प्रमोद राय यांनी दुर्घटनेची माहिती देताना सांगितलं की, रात्री सुमारे साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास त्यांच्या खोलीत दाट धूर भरू लागला. त्यानंतरच इमारतीला आग लागल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. जीव वाचवण्यासाठी ते जिन्याने खाली धावले. खाली आल्यानंतर गोदामाचा दरवाजा उघडा होता. आत अडकलेले लोक मदतीसाठी मोठमोठ्यानं ओरडत होते. मात्र आगीच्या ज्वाळा प्रचंड असल्याने त्यांना वाचवण्यासाठी आत जाण्याचं धाडस कोणीही करू शकत नव्हतं. एका व्यक्तीने गेट उघडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तोदेखील आगीच्या विळख्यात सापडला. त्यानंतर पोलीस आणि अग्निशमन दलाचं पथक घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी आत अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढलं, असं प्रमोद राय यांनी सांगितलं.
बॅटरीच्या स्फोटाच्या आवाजाने परिसर जागा :
दरम्यान, शेजारील घरात राहणारे सौरभ यांनीही या दुर्घटनेचा घटनाक्रम सांगितला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, बॅटरी फुटल्याचा मोठा आवाज ऐकून परिसरातील नागरिकांची झोप उडाली. घराबाहेर येऊन पाहिलं असता शेजारच्या इमारतीला भीषण आग लागल्याचं दिसलं.
सौरभ यांनी सांगितलं की, त्यांनी तातडीने घरातील पाण्याची मोटार सुरू करून आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आगीच्या ज्वाळा नियंत्रणाबाहेर गेल्या होत्या. अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहोचेपर्यंत इमारतीत अडकलेल्या चार जणांचा मृत्यू झाला होता.
त्यानंतर अग्निशमन दलाच्या जवानांनी आगीवर नियंत्रण मिळवलं. बचावकार्यानंतर रुग्णवाहिकांच्या मदतीने जखमी आणि मृतांना बाहेर काढण्यात आलं. या दुर्घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात भीती आणि शोककळा पसरली आहे.
घरमालकाच्या निष्काळजीपणावर प्रश्नचिन्ह :
या घटनेनंतर घरमालकाच्या निष्काळजीपणावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. निवासी इमारतीच्या तळमजल्यावर ई-रिक्षा चार्जिंग सेंटर चालवले जात असल्यानं सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या माहितीनुसार, संपूर्ण इमारतीत केवळ भाडेकरू राहत होते. या घराचे मालक डॉ. छाबडा असल्याचं सांगितलं जात असून, ते जवळच्याच गल्ली क्रमांक १० मध्ये वास्तव्यास आहेत. निवासी परिसरात आवश्यक सुरक्षा नियमांकडे दुर्लक्ष करून इमारतीच्या तळमजल्यावर ई-रिक्षा चार्जिंग सेंटर सुरू ठेवण्यात आलं होतं. त्याच ठिकाणी लोकांच्या झोपण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यामुळे या दुर्घटनेला घरमालकाची निष्काळजी कारणीभूत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
चार अग्निशमन बंबांच्या मदतीने आगीवर नियंत्रण :
शाहदराचे पोलीस उपायुक्त (डीसीपी) राजेंद्र प्रसाद मीणा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी पहाटे सुमारे 4.20 वाजता पोलीस आणि अग्निशमन विभागाला आगीची माहिती मिळाली. त्यानंतर तातडीने चार अग्निशमन बंब घटनास्थळी रवाना करण्यात आले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत सकाळी सुमारे ५ वाजेपर्यंत आगीवर नियंत्रण मिळवलं. या दुर्घटनेतील सहाही जणांना हेडगेवार रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, डॉक्टरांनी त्यापैकी चार जणांना मृत घोषित केले. उर्वरित दोघांवर उपचार सुरू आहेत.
चार्जिंग सेंटर बेकायदा होते का? पोलिसांकडून तपास सुरू :
या प्रकरणी फर्श बाजार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. इमारतीच्या तळमजल्यावर ई-रिक्षा चार्जिंग पॉइंट बेकायदा पद्धतीने चालवला जात होता का, त्यासाठी आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या का आणि सुरक्षेच्या नियमांचे पालन केले जात होते का, याची चौकशी केली जात आहे.
तपासातून निष्काळजीपणा किंवा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर कोणती कारवाई केली जाणार, याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.