ETV Bharat / bharat

फटाक्यांच्या कारखान्यात भीषण स्फोट; 22 जणांचा मृत्यू, अनेकजण जखमी

विरुधुनगर जिल्ह्यातील कट्टुनार पट्टी येथील फटाके निर्मिती कारखान्यात स्फोट झाला.

Virudhunagar Tamil Nadu Firecracker Factory Explosion
फटाक्यांच्या कारखान्यात भीषण स्फोट (PTI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 19, 2026 at 5:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

विरुधुनगर (तामिळनाडू): विरुधुनगर जिल्ह्यात आज रविवारी (19 एप्रिल) एका फटाक्यांच्या कारखान्यात झालेल्या भीषण स्फोटात 22 जणांचा मृत्यू झाला आहे. याव्यतिरिक्त, अन्य 6 जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर सध्या विरुधुनगर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. प्राप्त माहितीनुसार, जखमींपैकी चौघांची प्रकृती अद्यापही चिंताजनक आहे. मृतांचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

विरुधुनगर जिल्ह्यातील कट्टुनार पट्टी येथील एका खासगी फटाका निर्मिती केंद्रात आज दुपारी हा भीषण स्फोट झाला. फटाक्यांच्या या स्फोटाचा आवाज सुमारे 10 किलोमीटर अंतरापर्यंत ऐकू आला.

घटनेची माहिती मिळताच, अग्निशमन आणि बचाव दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले असून, सध्या आग विझवण्याच्या कामात व्यस्त आहेत. 6 जणांना स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

पोलिसांनी काय सांगितलं? : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जवळच असलेल्या फटाके निर्मिती कारखान्यात झालेल्या स्फोटात इतरही अनेक कामगार गंभीर जखमी झाले आहेत. स्फोट घडला त्या वेळी कारखान्यात अंदाजे 30 कामगार काम करत होते. या शक्तिशाली स्फोटामुळे इमारतीचा काही भागही कोसळला, अशी माहितीदेखील पोलिसांनी दिली.

22 लोकांचा जागीच मृत्यू : जिल्हा प्रशासनाच्या परवानगीनं कार्यरत असलेल्या या कारखान्यात, 10 हून अधिक वेगवेगळ्या खोल्यांमध्ये 30 हून अधिक कामगार कामावर होते. आज सुट्टीचा दिवस असल्यानं, फटाक्यांचं उत्पादन आणि कच्च्या मालाची हाताळणी करण्याचं काम कारखान्याच्या आवारातील समोरच्या व्हरांड्यातच सुरू होतं. कच्च्या मालामध्ये झालेल्या घर्षणातून अचानक आग भडकली असावी, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. अवघ्या काही सेकंदांतच आगीच्या ज्वाळांनी संपूर्ण कारखाना कवेत घेतला आणि त्यानंतर एक प्रचंड मोठा स्फोट झाला. या दुर्घटनेत कारखान्यात काम करणारे 22 लोक जागीच मृत्युमुखी पडले.

मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केलं : या स्फोटात ज्यांनी आपले प्राण गमावले, त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी शोकसंवेदना व्यक्त केल्या आहेत. एका निवेदनात ते म्हणाले, "विरुधुनगर जिल्ह्यातील कट्टानमपट्टी येथील फटाक्यांच्या कारखान्यात झालेल्या स्फोटात अनेक लोकांचा बळी गेल्याची बातमी अत्यंत वेदनादायी आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती मी माझ्या मनापासूनच्या संवेदना व्यक्त करतो. मी मंत्री रामचंद्रन आणि थंगम तेन्नरासू यांना विनंती केली आहे की, त्यांनी तत्काळ घटनास्थळी भेट द्यावी, बचावकार्याला गती देऊन त्यावर देखरेख करावी आणि बाधित कुटुंबांना मदत करावी. या घटनेची माहिती मिळताच, मी जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आणि त्यांना सर्व आवश्यक ती मदत पुरवण्याचे निर्देश दिले."

काही दिवसांपूर्वीदेखील झाला होता असाच स्फोट : विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच विरुधुनगरजवळील वेम्बकोट्टाई भागात फटाक्यांच्या कारखान्यात झालेल्या स्फोटात 4 जणांचा बळी होता. यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच घडलेल्या या घटनेमुळे जनतेमध्ये तीव्र भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

यानंतर अगदी अलीकडेच 13 एप्रिल रोजी विरुधुनगर जिल्ह्यातील सत्तूरजवळ असलेल्या एका फटाके निर्मिती कारखान्यात स्फोट झाला होता. या घटनेत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर अन्य तिघं जखमी झाले होते. घटनेच्या वेळी, सदर कारखान्यात अंदाजे 60 कामगार कार्यरत होते.


TAGGED:

FIRECRACKER EXPLOSION TAMIL NADU
VIRUDHUNAGAR TAMIL NADU EXPLOSION
तामिळनाडू फटाका कारखान्यात स्फोट
FIRECRACKER FACTORY TAMIL NADU
EXPLOSION AT FIRECRACKER FACTORY

Quick Links / Policies

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.