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लव्हली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीमध्ये पुन्हा हिंसाचार: विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष, लाठीचार्ज आणि दगडफेक

रविवारी संध्याकाळी पोलीस आणि विद्यार्थ्यांमध्ये पुन्हा संघर्ष झाल्याचे वृत्त आहे. पोलीस आणि विद्यार्थी यांच्यात चर्चा सुरू असताना पोलिसांवर बाटल्या फेकल्या गेल्या, ज्यामुळे पोलिसांनी लाठीचार्ज केला.

Violence erupts again at Lovely Professional University
लव्हली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीमध्ये पुन्हा हिंसाचार (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 28, 2026 at 11:36 AM IST

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चंदीगड: सुरुवातीच्या अशांततेनंतर रविवारी दुपारपर्यंत लव्हली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटीमधील परिस्थिती शांत झाली होती. मात्र, रविवारी संध्याकाळी पोलीस आणि विद्यार्थ्यांमध्ये पुन्हा संघर्ष झाल्याचे वृत्त आहे. पोलीस आणि विद्यार्थी यांच्यात चर्चा सुरू असताना पोलिसांवर बाटल्या फेकल्या गेल्या, ज्यामुळे पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. याच्या प्रत्युत्तरात विद्यार्थ्यांनी पोलिसांवर दगडफेक केली, ज्यामुळे परिस्थिती तणावपूर्ण बनली.

तणावपूर्ण वातावरण : लव्हली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी (LPU)च्या बाहेरचे वातावरण तणावपूर्ण असून, विद्यार्थी आणि पोलीस आमनेसामने आले आहेत. न्यायाची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी वाहने पेटवून दिली आहेत आणि महामार्ग रोखून धरला होता. पोलीस विद्यार्थ्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न करत असले तरी परिस्थिती बिघडत चालली आहे, त्यामुळे घटनास्थळी मोठा पोलीस फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता.

LPU च्या डीनचे म्हणणे काय? : LPU चे डीन सौरभ लखनपाल यांच्या मते, "जेव्हा विद्यार्थ्यांनी ही बाब आमच्या निदर्शनास आणून दिली, तेव्हा आम्ही ती गांभीर्याने घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, सखोल चौकशीनंतर आम्हाला असे आढळले की, हे संपूर्ण प्रकरण अफवांवर आधारित होते. आम्ही विद्यार्थ्यांच्या मागण्या सातत्याने पूर्ण केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, त्यांना सीसीटीव्ही फुटेज पाहायचे होते, जे त्यांना दाखवण्यात आले; तसेच त्यांना संबंधित खोलीला भेट द्यायची होती. आम्हाला जाणीव आहे की, अफवांमुळे ही संपूर्ण परिस्थिती चिघळली आहे. मला वाटते की यात समाजकंटकांचा सहभाग आहे."

पोलिसांकडून तपास सुरू : जालंधर रेंजचे डीआयजी नवीन सिंगला म्हणाले, "आज पहाटे 2 वाजता, LPU च्या अनेक विद्यार्थ्यांनी येथील राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरला. त्यांची मुख्य तक्रार अशी होती की, वसतिगृहात राहणाऱ्या एका विद्यार्थिनीवर तीन दिवसांपूर्वी कथित बलात्कार झाला होता, तरीही अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती. आम्हाला त्यांचे म्हणणे समजले आहे आणि आम्ही एफआयआर (FIR) नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तक्रारीत केवळ एका विद्यार्थिनीवर कथित बलात्कार झाल्याचे नमूद असल्याने सध्या अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध एफआयआर नोंदवला जात आहे; आम्ही सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर पुराव्यांची तपासणी करू. मी तुम्हाला खात्री देऊ इच्छितो की तपास वैज्ञानिक पद्धतीने केला जाईल."

विद्यापीठात मोठा तणाव : फगवाडा येथील विद्यापीठात नाट्यमय दृश्ये पाहायला मिळाली; तिथे एका विद्यार्थ्याने कॅम्पसमध्ये ठेवलेल्या, सेवेतून निवृत्त करण्यात आलेल्या 'मिग-23 यूएम' (MiG-23UM) या लढाऊ विमानावर चढाई केली, तर इतर विद्यार्थ्यांनी लष्करी रणगाड्यावर चढून निषेध नोंदवला. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये, 'आम्हाला न्याय हवा' अशा घोषणांच्या पार्श्वभूमीवर, आंदोलन करणारे विद्यार्थी खिडक्यांच्या काचा व कुंड्यांची तोडफोड करताना आणि कॅम्पसमध्ये काही वस्तूंना आग लावताना दिसत होते.

TAGGED:

POLICE LATHI CHARGE
STUDENT UPROAR AT LPU
UPROAR AT LPU
विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष
UPROAR LOVELY UNIVERSITY

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