राज्यसभेसाठी विनोद तावडे, पार्थ पवार, राहुल शेवाळेंच्या नावांवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता
उमेदवारांना 5 मार्चपर्यंत नामांकन अर्ज दाखल करता येणार आहेत. संख्याबळानुसार महायुतीच्या 6 जागा निवडून येऊ शकतात. तर महाविकास आघाडीची 1 जागा निश्चितपणे निवडून येऊ शकते.
Published : February 24, 2026 at 1:27 PM IST
नवी दिल्ली- केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 10 राज्यांतील 37 रिक्त राज्यसभा जागांसाठी निवडणुकीची घोषणा केलीय. संबंधित सदस्यांचा कार्यकाळ एप्रिलमध्ये संपुष्टात येत असल्याने ही निवडणूक प्रक्रिया हाती घेण्यात आलीय. 16 मार्च रोजी मतदान होणार असून, 26 फेब्रुवारीला अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाणार आहे. त्यानंतर उमेदवारांना 5 मार्चपर्यंत नामांकन अर्ज दाखल करता येणार आहेत. संख्याबळानुसार महायुतीच्या 6 जागा निवडून येऊ शकतात. तर महाविकास आघाडीची 1 जागा निश्चितपणे निवडून येऊ शकते. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाकडून उमेदवार निश्चितीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून, मंगळवारी रात्री 10 वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी पक्षाच्या कोअर कमिटीची महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत चार उमेदवारांच्या नावांवर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय.
विनोद तावडेंच्या नावाची चर्चा : भाजपाकडून राज्यसभेच्या रिंगणात चार उमेदवार उतरवण्याची तयारी असून, त्यापैकी एका जागेसाठी रामदास आठवले यांचे नाव जवळपास निश्चित मानलं जातंय. उर्वरित तीन जागांसाठी होणारी चुरस लक्षवेधी ठरणार आहे. या संभाव्य उमेदवारांमध्ये विनोद तावडे, विजया रहाटकर आणि धैर्यशील पाटील यांच्या नावांची चर्चा आहे. गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीय पातळीवर संघटनात्मक कामकाजात सक्रिय असलेल्या विनोद तावडेंना पक्षाकडून राज्यसभेवर संधी मिळते का, याकडे विशेष लक्ष लागलंय. तसे झाल्यास त्यांच्या सक्रिय राजकारणातील पुनरागमनाची नोंद होणार आहे. त्यामुळे आजच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष केंद्रित झालंय.
पार्थ पवार आणि राहुल शेवाळेंचे नाव निश्चित? : भाजपाकडून 4 जागा तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्याकडून प्रत्येकी 1 जागा लढवली जाणार आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभेचा राजीनामा दिलाय. त्या बारामतीमधून पोटनिवडणूक लढवणार असल्याचं जवळपास निश्चित आहे. त्यामुळे अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना राज्यसभेवर पाठवण्याची तयारी राष्ट्रवादी काँग्रेसने केलीय. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी ईटीव्हीशी बोलताना सांगितले की, “26 तारखेला राज्यसभेची अधिसूचना जारी केली जाणार आहे. त्याच दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या निवडीची बैठक होणार आहे. या बैठकीत अंतिम नावावर शिक्कामोर्तब होईल. पण पार्थ पवार यांना राज्यसभेवर पाठवले जावे हीच सर्वांची इच्छा आहे.”
उपमुख्यमंत्री शिंदे 2 दिवसांत उमेदवार जाहीर करतील : दुसरीकडे शिवसेनेकडून राज्यसभेसाठी जोरदार लॉबिंग केलं जातंय. यात माजी खासदार राहुल शेवाळे यांच्या नावावर जवळपास शिक्कामोर्तब झाल्याचं बोललं जातंय. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते गजानन कीर्तिकर हेसुद्धा राज्यसभेसाठी उत्सुक आहेत. पण त्यांच्या वयानुसार त्यांच्या नावाला पक्षात नापसंती असल्याचं शिवसेना पक्षातल्या नेत्यांकडून सांगण्यात येत आहे. सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी याबाबत बोलताना म्हटलं की, “राज्यसभेसाठी अनेक जण इच्छुक आहेत. पण येत्या 2 दिवसांत उमेदवार हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे जाहीर करतील.”
मविआमध्ये एका जागेसाठी तिन्ही पक्षांचा दावा : महाविकास आघाडी जिंकू शकणाऱ्या एका जागेवरून काँग्रेस आणि शिवसेना (उबाठा) यांनी उघडपणे दावे केले असले तरी या समीकरणाची किल्ली राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हाती असल्याचे विरोधी पक्षाचे नेते खासगीत चर्चा करीत आहेत. महाविकास ही जागा निश्चित करून देणे किंवा उलट त्यात संभ्रम निर्माण होऊन संधी दवडली जाणे दोन्ही शक्यता पवारांच्या भूमिकेवर अवलंबून असल्याची चर्चा आहे. या निवडणुकीत विरोधकांसाठी केवळ एक राज्यसभा जागा नव्हे, तर महाविकास आघाडीच्या एकजुटीचे भवितव्यही पणाला लागलंय, अशी भावना राजकीय वर्तुळातून व्यक्त होतेय.
85 वर्षीय पवार पुढील राज्यसभा कार्यकाळासाठी इच्छुक : काँग्रेस आणि शिवसेना (उबाठा) यांनी एका जागेवर दावा करीत त्यांची भूमिका उघडपणे मांडली असली तरी सध्या रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या 85 वर्षीय पवार पुढील राज्यसभा कार्यकाळासाठी इच्छुक आहेत का? याबाबतचा त्यांचा संकेत मिळेपर्यंत सर्वजण प्रतीक्षेत असल्याचे दिसते. सलग 60 वर्षांच्या संसदीय कारकिर्दीचा टप्पा पूर्ण करणारे पवार हे महाराष्ट्रातील निवृत्त होणाऱ्या सात राज्यसभा सदस्यांपैकी एक आहेत. राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) आमदार रोहित पवार यांनी शरद पवार यांच्या राज्यसभेवर जाण्यासंदर्भात बोलताना म्हटले, “पवार साहेबांनी राज्यसभेवर जावं अशी आमची सर्वांची इच्छा आहे. पण त्यांच्याशी याबाबत आमची कोणतीही चर्चा झालेली नाही. पण आम्ही त्यांना ही निवडणूक लढवण्यास सांगणार आहोत.” शरद पवारांची तब्येत पाहता ते राज्यसभा निवडणूक लढवणार की नाही याबाबत संभ्रम आहे. याबाबत त्यांनी लवकर स्पष्टता दिली तरच इतरांना आपली भूमिका ठरवता येईल, असं महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
कसं आहे संख्याबळ? : संख्याबळाच्या दृष्टीने राष्ट्रवादी (शरद पवार गट)कडे 10 आमदार, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) यांच्याकडे 20 आणि काँग्रेसकडे 16 आमदार आहेत. एकत्रित मविआचे 46 आमदारांचे संख्याबळ असून, राज्यसभेची एक जागा जिंकण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 37 मतांपेक्षा नऊ अधिक मते आहेत. तरीही अंतर्गत मतभेद निर्माण झाल्यास भाजपा त्याचा दीर्घकालीन राजकीय फायदा घेऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त होत असल्याने मविआचे नेते सावध पवित्रा घेत आहेत. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अलीकडील विमान अपघाती निधनाच्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक होत आहे. अजित पवार यांच्या आकस्मिक निधनापूर्वी राष्ट्रवादीच्या दोन गटांमध्ये विलीनीकरणाबाबत चर्चा प्रगत टप्प्यात असल्याची माहिती होती. त्यामुळे राज्यसभा निवडणुकीत या दोन गटांची भूमिका काय राहणार, याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
भाजपाचे 4 उमेदवार सहज विजयी होऊ शकतात : राज्यसभेवर निवडून जाण्यासाठी उमेदवाराला पहिल्या पसंतीची किमान 37 मते आवश्यक आहेत. सध्याच्या पक्षीय बलाबलाचा विचार करता भाजपाचे 4 उमेदवार सहज विजयी होऊ शकतात. तसेच शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांचा प्रत्येकी 1 उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता आहे. तर महाविकास आघाडीकडूनही 1 उमेदवार विजयी होऊ शकतो, असे गणित सध्या मांडले जात आहे.
