ETV Bharat / bharat

भावाचा सख्ख्या बहिणीवर वारंवार बलात्कार, न्यायालयानं सुनावली मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा

भावानं बहिणीवर अत्याचार केल्याप्रकरणी न्यायालयानं भावाला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.

vijayawada court
प्रतिकात्मक छायाचित्र (IANS)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 10, 2026 at 5:12 PM IST

|

Updated : February 10, 2026 at 5:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मछलीपट्टनम - भावानंच सख्ख्या बहिणीवर वारंवार अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना आंध्र प्रदेशात उघडकीस आली. या घटनेची गंभीर दखल घेत आंध्र प्रदेशातील विजयवाडा पोक्सो न्यायालयानं भावाला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. पीडित बहीण ही अल्पवयीन असल्याची माहिती मिळत आहे.

मुलीला पाच लाख रुपये देण्याचे आदेश - विजयवाडा पोक्सो न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. भवानी यांनी सोमवारी निकाल देताना आरोपीला ६ हजार रुपये दंड आणि पीडितेला ३० हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. पीडित मुलीला सरकारकडून लवकरात लवकर ५ लाख रुपयांची मदत मिळेल याची खात्री करण्याचे निर्देशही न्यायालयानं जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाला दिले आहेत.

आई, वडील वेगळे राहायचे - मिळालेल्या माहितीनुसार, एका जोडप्याला एक मुलगा आणि दोन मुली आहेत. कौटुंबिक वादांमुळं पालक काही काळापासून वेगळे राहत आहेत. आई तिच्या दोन मुलींसह कृष्णा जिल्ह्यातील पामिदिमुक्कला मंडळातील मानताडा येथे राहते, तर वडील प्रकाशम जिल्ह्यातील कोंडापी मंडळातील पेंटालूर येथे आपल्या मुलासोबत स्थायिक आहेत.

बहिणीचे खासगी फोटो काढले - आरोपी मुलगा हा २०२३ मध्ये आई आणि बहिणीला भेटायचं आहे असं सांगून त्यांच्या गावी गेला. तिथं गेल्यावर त्यानं त्याच्या १७ वर्षांच्या बहिणीचे खासगी फोटो काढले, तिला धमकावलं आणि तिच्यावर अनेक वेळा बलात्कार केला. २०२४ मध्ये तो ख्रिसमससाठी मानताडा येथे आला होता. बहिणीशी लग्न करण्याच्या उद्देशानं तिला विजयवाडा येथील एका चर्चमध्ये घेऊन गेला. तिथून तो तिला हैदराबादला घेऊन आला. या काळात त्यानं त्याच्या बहिणीवर अनेक वेळा लैंगिक अत्याचार केले

आईनं दिली होती तक्रार - आरोपीनं पीडितेला बस स्थानकावर सोडून दिलं. त्यानंतर ती आपल्या आईच्या घरी गेली. तिथं गेल्यावर मुलीची तब्येत बिघडली असल्यानं तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्यावेळी घडलेला घटनाक्रम समोर आला. आईनं मुलीला या सर्व घटनेबाबत विचारणा केली असता, तिनं आईला घडलेला घटनाक्रम सांगितला. आईच्या तक्रारीवरून, पामिदिमुक्कला पोलिसांनी तरुणाविरुद्ध POCSO यासह अनेक कलमांखाली गुन्हा दाखल केला.

गुडीवाडाचे डीएसपी धीरज विनील यांनी त्यावेळी पेंटालूर येथील आरोपीला अटक केली. या प्रकरणाची सुनावणी जलदगती न्यायालयात झाली. विजयवाडा पोक्सो न्यायालयानं सोमवारी आपला निकाल देत दोषी तरुणाला मृत्युदंडापर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

Last Updated : February 10, 2026 at 5:20 PM IST

TAGGED:

MAN RAPE SISTER CASE
MAN IMPRISONMENT RAPE CASE
विजयवाडा पोक्सो न्यायालय
बलात्कार आरोपी जन्मठेप
VIJAYAWADA SPECIAL POCSO COURT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.