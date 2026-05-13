तामिळनाडूत विजय यांच्या 'TVK' सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकला; समर्थनात 144 मते पडली
विजय यांना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांची संख्या हे दर्शवते की, AIADMK मधील बंडखोर गटाने आपल्या पक्षाचा 'व्हीप' (आदेश) धुडकावून लावला आणि पक्षाच्या भूमिकेविरुद्ध मतदान केले.
Published : May 13, 2026 at 3:45 PM IST
चेन्नई: नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री आणि 'तामिझगा वेट्री कझगम' (TVK) पक्षाचे नेते सी. जोसेफ विजय यांनी बुधवारी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव सहजपणे जिंकला आणि 144 मते मिळवली. आपल्या मित्रपक्षांसह TVK कडे सभागृहात 120 आमदारांचा पाठिंबा होता. 22 आमदारांनी TVK च्या विरोधात मतदान केले, तर पाच आमदारांनी मतदान प्रक्रियेत भाग घेतला नाही. DMK ने सभागृहातून सभात्याग केला, ज्यामुळे मतदानादरम्यान सभागृहाची एकूण सदस्यसंख्या (प्रभावी संख्या) कमी झाली. विजय यांना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांची संख्या हे दर्शवते की, AIADMK मधील बंडखोर गटाने आपल्या पक्षाचा 'व्हीप' (आदेश) धुडकावून लावला आणि पक्षाच्या भूमिकेविरुद्ध मतदान केले.
आमदार कामराज यांचंही विधानसभेत TVK च्या समर्थनात मतदान : काँग्रेस, CPI, CPI(M) आणि VCK या पक्षांच्या आमदारांनी दिलेल्या पाठिंब्यामुळे TVK ने विश्वासदर्शक ठराव यशस्वीरीत्या जिंकला. विधानसभेत दोन जागा असलेल्या 'इंडियन युनियन मुस्लिम लीग'ने (IUML) देखील TVK सरकारला आपला पाठिंबा जाहीर केलाय. 'अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कझगम' (AMMK) मधून निष्कासित करण्यात आलेले आमदार कामराज यांनीही विधानसभेत TVK च्या समर्थनात मतदान केले.
ते मलाही वाऱ्यावर सोडणार नाहीत : ते म्हणाले, "मी कालही 'तामिझगा वेट्री कझगम' सरकारला पाठिंबा दिला होता; आजही मी त्यांना पाठिंबा देत आहे आणि पुढील पाच वर्षेही मी त्यांना पाठिंबा देत राहीन. मुख्यमंत्री विजय हे संपूर्ण राज्याचे रक्षण करीत आहेत. मला खात्री आहे की, ते मलाही वाऱ्यावर सोडणार नाहीत. मला पूर्ण विश्वास आहे की, आमचे विजय माझेही रक्षण करतील." AIADMK चे सरचिटणीस एडप्पाडी के. पलानीस्वामी यांनी आपल्या पक्षाचे सर्व 47 आमदार TVK च्या विरोधात मतदान करतील, असा दावा केला असला तरी विधानसभेच्या कामकाजादरम्यान प्रत्यक्षात AIADMK मध्येच अंतर्गत संघर्ष (सामना) पाहायला मिळाला. माजी मंत्री आणि पक्षाचे आमदार एस. पी. वेलुमणी यांनीही कामकाजादरम्यान सभागृहात भाषण केले, परंतु त्यांना एडप्पाडी के. पलानीस्वामी यांच्या समर्थकांकडून जोरदार विरोधाचा सामना करावा लागला.
आम्हाला एक जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून काम करायचे : आमदारांना फोडण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत पलानीस्वामी यांनी दावा केला की, सरकारला पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात काही आमदारांना मंत्रिपदे आणि विविध मंडळांच्या अध्यक्षपदांची ऑफर दिली जात असल्याची माहिती पक्षाला मिळाली आहे. EPS यांनी विधानसभेत सांगितले, "आम्ही काही विरोधी पक्ष नाही; आम्हाला एक जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून काम करायचे आहे." विजय यांनी 'त्रिची पूर्व' (Trichy East) मतदारसंघातून राजीनामा दिल्यानंतर आणि 'पेरंबूर' (Perambur) ही जागा स्वतःकडेच कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सध्या विधानसभेत TVK पक्षाकडे 107 जागा आहेत. मद्रास उच्च न्यायालयाने TVK नेते श्रीनिवास सेतुपती यांना विधानसभेतील विश्वासदर्शक ठरावाच्या मतदानात सहभागी न होण्याचे निर्देश दिले, कारण DMK ने तिरुपत्तूर (Tirupattur) येथील निवडणुकीच्या निकालांना न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यामुळे प्रत्यक्षात या पक्षाकडे मतदान करण्यास पात्र असलेले 106 आमदार उरले होते.
आघाडीचे संख्याबळ सध्या 120 जागांवर पोहोचले : या पक्षाला काँग्रेसचा (ज्यांच्याकडे पाच जागा आहेत) तसेच CPI, CPI(M), VCK आणि IUML या पक्षांचाही पाठिंबा मिळाला. या प्रत्येक पक्षाकडे दोन जागा आहेत. AMMK मधून निष्कासित करण्यात आलेल्या एका आमदाराचा समावेश केल्यास, या आघाडीचे संख्याबळ सध्या 120 जागांवर पोहोचले आहे (यात श्रीनिवास सेतुपती यांचा समावेश नाही). मतदान प्रक्रिया सुरू असताना द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) पक्षाच्या आमदारांनी सभात्याग केला. विरोधी पक्षनेते उदयनिधी स्टालिन यांनी, काँग्रेससह आपल्याच मित्रपक्षांमधील आमदारांना फोडल्याबद्दल TVK वर उपहासात्मक टीका केली. ते म्हणाले, "आम्ही विधानसभेतून सभात्याग करत आहोत. एकदा का आम्ही बाहेर पडलो की, तुम्हाला तुमचे बहुमत प्राप्त होईल. त्या बहुमताच्या जोरावर तुम्ही उत्तम शासन करा. आमच्या सरकारने सुरू केलेल्या कल्याणकारी योजनांचे राजकारण करू नये, अशी मी तुम्हाला विनंती करतो." तामिळनाडूच्या राजकारणात DMK आणि AIADMK या दोन पारंपरिक ध्रुवांच्या पलीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन स्वीकारला जात असताना, या निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास येत TVK ने इतिहास घडवला.
