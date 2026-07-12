व्हिएतनाम बोट अपघात: 'अपघात आमच्या डोळ्यांसमोर घडला, आम्ही काहीच करू शकलो नाही'- बचावलेल्या पर्यटकांनी सांगितला थरारक अनुभव
फु क्वोक हे व्हिएतनाममधील सर्वात मोठे बेट आहे. हे एक प्रमुख पर्यटन स्थळ आहे.
Published : July 12, 2026 at 1:32 PM IST
अमरावती : व्हिएतनाममधील फू क्वोक बेटाजवळ झालेल्या स्पीडबोट दुर्घटनेत आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील अनेक पर्यटकांचा मृत्यू झाला असून, या घटनेमुळे संबंधित कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या दुर्घटनेतून बचावलेल्या प्रवाशांनी बोट चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे तसेच उपचार मिळण्यास झालेल्या विलंबामुळे मृतांची संख्या वाढल्याचा दावा केला आहे.
या दुर्घटनेत आंध्र प्रदेशातील कृष्णा जिल्ह्यातील मच्छलीपट्टणम येथील जयलक्ष्मी गेली (वय 50) यांचा मृत्यू झाला. त्यांचे पती आणि व्यावसायिक किशोर गेली यांच्यावर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती नातेवाईकांनी दिली. 8 जुलै रोजी हे दाम्पत्य व्हिएतनामला पर्यटनासाठी गेलं होतं. त्यांच्या पश्चात विवाहित मुलगी प्रियंका आणि मुलगा आकाश असा परिवार आहे.
याच दुर्घटनेत कडप्पा येथील मुदियम श्रीधर (वय 50) यांचा मृत्यू झाला, तर त्यांच्यासोबत असलेले नईम हे सुखरूप बचावले. श्रीधर हे दुर्घटनेच्या वेळी बोटीच्या खालच्या डेकवर असल्याने त्यांना बाहेर पडता आले नाही आणि पाण्यात बुडून त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांनी 2005 मध्ये धनलक्ष्मी यांच्याशी विवाह केला होता. त्यांना सत्य कौशिक आणि किरणमयी ही दोन मुलं असून दोघेही अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत आहेत.
श्री सत्य साई जिल्ह्यातील हिंदूपूर येथील रवी तेजा यांचाही या दुर्घटनेत मृत्यू झाला. रवी तेजा हे आदिशेषय्या आणि संध्या राणी यांचे एकुलते एक पुत्र होते. त्यांच्या वडिलांचे यापूर्वीच आजारपणामुळे निधन झालं होतं. रवी तेजा यांच्या निधनामुळे कुटुंबावर मोठा आघात झाला आहे. त्यांच्या पश्चात पत्नी वेदश्री आणि श्लोका व सहस्रा या दोन मुली आहेत. दरम्यान, या भीषण दुर्घटनेमुळे मृतांच्या कुटुंबीयांवर शोककळा पसरली असून, बचावलेल्या प्रवाशांच्या दाव्यांनंतर दुर्घटनेच्या कारणांबाबत अधिक तपास सुरू आहे.
'अपघात आमच्या डोळ्यांसमोर घडला, आम्ही काहीच करू शकलो नाही': बोट दुर्घटनेतून बचावलेल्या एका भारतीय पर्यटकानं अपघाताचा थरारक अनुभव सांगितला आहे. "हा अपघात आमच्या डोळ्यांसमोर घडला. आम्ही काहीच करू शकलो नाही," अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.
आंध्र प्रदेशातील प्रकाशम जिल्ह्यातील कंदुकुरू येथील गोल्ला साई नवीन हेही व्हिएतनाम सहलीवर गेले होते. त्यांनी दूरध्वनीवरून प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना दुर्घटनेचा घटनाक्रम सांगितला. साई नवीन म्हणाले, "आम्ही दक्षिण भारतातील सुमारे 110 जणांसह व्हिएतनामला गेलो होतो. शनिवारी सकाळी आम्ही बेटावर पोहोचलो. सुमारे दोन तासांनंतर परतीचा प्रवास सुरू झाला. तामिळनाडूतील बहुतांश पर्यटक पहिल्या बोटीत बसले होते, तर आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील पर्यटकांना दुसऱ्या बोटीत बसायचं होते."
ते पुढे म्हणाले, "पहिली बोट सुटल्यानंतर अवघ्या दोन ते तीन मिनिटांत उलटली. दुर्घटनेनंतर आमच्या दुसऱ्या बोटीला जवळपास तीन तास त्या बेटाजवळ जाण्याची परवानगी मिळाली नाही. त्यानंतर सरकारी बचाव पथकाची बोट घटनास्थळी आली आणि आम्हाला सुरक्षित बाहेर काढण्यात आलं."
'वेळीच उपचार मिळाले असते तर जीव वाचले असते' : बोट दुर्घटनेतील बचावलेल्या भारतीय प्रवाशांनी उपचारात झालेल्या विलंबावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. वेळीच वैद्यकीय मदत मिळाली असती, तर अनेकांचे प्राण वाचले असते, असा दावा त्यांनी केला आहे.
दुर्घटनेचे प्रत्यक्षदर्शी म्हणाले, "अपघातानंतर आम्हाला प्राथमिक उपचारही मिळाले नाहीत. सीपीआर देण्यासाठी प्रशिक्षित व्यक्ती नव्हती. ऑक्सिजन सिलिंडरचीही व्यवस्था नव्हती. आम्ही आमच्या सहकाऱ्यांना वाचविण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला, मात्र त्यांना वेळेत वैद्यकीय उपचार मिळू शकले नाहीत. त्यामुळे मृतांची संख्या वाढली."
प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलं की, बचाव पथकानं पाण्यात बुडणाऱ्या अनेक प्रवाशांना वाचवले. मात्र, जखमींना वैद्यकीय उपचार मिळण्यास विलंब झाला. रुग्णालयात दाखल केल्यानंतरही डॉक्टर उशिरानं पोहोचल्याचा दावा त्यांनी केला.
दुर्घटनेपूर्वी आनंदानं सहलीचा आनंद घेत असलेले सहकारी काही क्षणांतच पाण्यात बुडताना आणि मदतीसाठी आक्रोश करताना पाहून आपण हादरलो, अशी भावना बचावलेल्या प्रवाशांनी व्यक्त केली. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणातील काही पर्यटक अपघातग्रस्त बोटीच्या मागोमाग येणाऱ्या इतर तीन बोटींत प्रवास करत होते. या प्रवाशांनी 'ईटीव्ही भारत'शी संवाद साधताना दुर्घटनेतील भीषण क्षणांचा अनुभव सांगितला.
'बोट चालकाच्या निष्काळजीपणामुळेच दुर्घटना' : बोट दुर्घटनेप्रकरणी प्रत्यक्षदर्शींनी बोट चालकाच्या निष्काळजीपणावर गंभीर आरोप केले आहेत. ताडेपल्लीगुडेम येथील श्रीनिवास राव यांनी दुर्घटनेचा घटनाक्रम सांगताना हा दावा केला.
श्रीनिवास राव म्हणाले, "शनिवारी सकाळी सुमारे 10.30 वाजता एकूण 108 पर्यटक चार बोटींतून फू क्वोक बेटावर गेले होते. प्रत्येक बोटीत सुमारे 32 प्रवासी होते. परतीच्या प्रवासात उंच लाटा आणि जोरदार वाऱ्यामुळे एका बोटीचा तोल गेला आणि ती अचानक उलटली. आमच्या डोळ्यांसमोर बोटीतील प्रवासी पाण्यात बुडाले. बचाव पथकानं अनेकांना वाचवलं, मात्र ही दुर्घटना बोट चालकाच्या निष्काळजीपणामुळे घडली."
जखमींच्या प्रकृतीबाबत अद्याप अनिश्चितता : विजयवाडा येथील महिपाल यांनी सांगितलं की, "आम्हाला हॉटेलबाहेर जाण्याची परवानगी दिली जात नाही. मच्छलीपट्टणमचे किशोर आणि काही अन्य जण जखमी असून त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याचं समजते. मात्र, आम्हाला रुग्णालयात जाऊन त्यांची भेट घेण्याची परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीबाबत निश्चित माहिती मिळालेली नाही." ते पुढे म्हणाले, "या दुर्घटनेत आमचे अनेक सहकाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. या धक्क्यातून आम्ही अजूनही सावरू शकलेलो नाही."