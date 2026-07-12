व्हिएतनाम बोट दुर्घटना : व्हिडिओ कॉलवर नातीला अखेरचं पाहिलं; काही तासांत काळानं गाठलं!
मोबाईल कंपनीने वितरकांना स्वतःच्या खर्चाने व्हिएतनामला नेले होते. ते रविवारी परत येणार होते.
Published : July 12, 2026 at 10:43 AM IST
नवी दिल्ली : व्हिएतनाममधील फू क्वोक बेटाजवळ पर्यटकांना घेऊन जाणारी बोट उलटल्यानं झालेल्या भीषण अपघातात 15 भारतीय पर्यटकांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेबद्दल परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी शोक व्यक्त करत मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या आहेत.
एस. जयशंकर यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वरील पोस्टमध्ये म्हटलं की, "फू क्वोकजवळ भारतीय नागरिकांशी संबंधित बोट दुर्घटनेची बातमी अत्यंत दुःखद आहे. या दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांप्रती माझ्या मनःपूर्वक संवेदना आहेत. तसेच जखमींच्या लवकरात लवकर प्रकृतीत सुधारणा व्हावी, अशी प्रार्थना करतो." या दुर्घटनेबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू तसेच विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीही शोक व्यक्त करत मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या बोटीत 32 भारतीय पर्यटक आणि चालक दलातील 4 स्थानिक सदस्य असे एकूण 36 जण प्रवास करत होते. अपघातानंतर 21 जणांची सुखरूप सुटका करण्यात आली, तर 15 भारतीय पर्यटकांचा मृत्यू झाला.
आनंदाचा प्रवास शोकांतिकेत बदलला : मृतांमध्ये तामिळनाडूतील तिरुचिरापल्ली येथील शेख अब्दुल्ला अब्दुल मजीद यांचाही समावेश आहे. ते दक्षिण भारतातील एका मोबाईल फोन कंपनीशी संबंधित व्यावसायिक सहकाऱ्यांसोबत व्हिएतनाम दौर्यावर गेले होते. हा आनंदाचा प्रवास या भीषण दुर्घटनेमुळे शोकांतिकेत बदलला.
व्हिडिओ कॉलवर नातीला अखेरचं पाहिलं : शेख अब्दुल्ला अब्दुल मजीद यांची कहाणी हृदय हेलावून टाकणारी आहे. प्रवासाला निघण्यापूर्वी त्यांनी व्हिडिओ कॉलवर आपल्या नवजात नातीला पाहिलं आणि पत्नी व मुलाशी संवाद साधला होता. मात्र, कुटुंबीयांशी झालेला तो त्यांचा अखेरचा संवाद ठरला.
कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अब्दुल्ला हे एका मोबाईल फोन कंपनीचे चॅनेल पार्टनर होते. कंपनीनं आपल्या व्यावसायिक सहकाऱ्यांसाठी व्हिएतनाम दौऱ्याचे आयोजन केलं होतं. सुरुवातीला त्यांनी स्वतःऐवजी मुलाला पाठविण्याचा विचार केला होता. मात्र, अखेरीस ते स्वतः 9 जुलै रोजी व्हिएतनामला रवाना झाले. 13 जुलै रोजी भारतात परतण्याचे त्यांचे नियोजन होते.
दुर्घटनेच्या दिवशी सकाळी त्यांनी मुलाशी व्यवसायासंदर्भात चर्चा केली. तसेच, ज्या बेटावर ते जाणार होते तिथं मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नसल्यानं परतल्यानंतर फोन करणार असल्याचं पत्नीला सांगितलं होतं. त्यानंतर त्यांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे आपल्या नवजात नातीला पाहिलं. तोच त्यांचा कुटुंबीयांशी झालेला शेवटचा संवाद ठरला.
It is with profound grief that we share the list of 15 Indian nationals who have lost their lives in the tragic boat accident near Phuc Quoc Island today. The list has been recieved from the Vietnamese authorities.— India in Vietnam (@AmbHanoi) July 11, 2026
Our prayers are with the families of the deceased.
The Embassy… pic.twitter.com/2fr2TjXuPp
मृतांमध्ये तामिळनाडूतील 10, आंध्र प्रदेशातील 3 आणि केरळमधील दोघे : दरम्यान, हनोई येथील भारतीय दूतावासानं दिलेल्या माहितीनुसार, या दुर्घटनेत तामिळनाडूतील 10, आंध्र प्रदेशातील 3 आणि केरळमधील 2 अशा एकूण 15 भारतीयांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांचे पार्थिव शक्य तितक्या लवकर संबंधित राज्यांमध्ये आणण्यासाठी तसेच पीडित कुटुंबांना सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या समन्वयानं राज्य सरकारं कार्यरत असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
मृतांमध्ये लावा मोबाईल कंपनीचे 14 चॅनल पार्टनर आणि एका कर्मचाऱ्याचा समावेश : बोट दुर्घटनेत मृत्यू झालेले भारतीय हे लावा मोबाईल कंपनीच्या प्रायोजित सहलीवर गेले होते. या दुर्घटनेत कंपनीचे 14 चॅनल पार्टनर आणि एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती कंपनीने अधिकृत निवेदनाद्वारे दिली आहे.
मृतांपैकी शेख अब्दुल्ला अब्दुल मजीद यांचे चुलत बंधू मोहम्मद इस्माईल यांनी सांगितलं की, "दुर्घटनेची माहिती आम्हाला थेट मिळाली नाही. व्हिएतनामला गेलेल्या तमिळनाडूतील इतर सहप्रवाशांकडून ही माहिती समजली. लावा मोबाईल कंपनीच्या खर्चाने ही सहल आयोजित करण्यात आली होती."
कंपनीनं प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे, "फू क्वोक बेटाजवळ झालेल्या बोट दुर्घटनेत आमचे 14 चॅनल पार्टनर आणि लावा टीममधील एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्याची अत्यंत दुःखद माहिती आम्ही देत आहोत. मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती आम्ही मनःपूर्वक संवेदना व्यक्त करतो. या कठीण प्रसंगी आम्ही त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहोत."
तसेच, भारतीय दूतावास आणि व्हिएतनाममधील स्थानिक प्रशासनाशी सातत्यानं संपर्क ठेवून मृतांचे पार्थिव शक्य तितक्या लवकर भारतात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असल्याचं कंपनीने स्पष्ट केलं.
काही सेकंदांतच बोट उलटली : दरम्यान, या दुर्घटनेतून बचावलेले तमिळनाडूतील निर्मल कुमार यांनी सांगितलं की, स्पीडबोट काही सेकंदांतच उलटली. उंच लाटा आणि बोटीत क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी असणं ही दुर्घटनेची संभाव्य कारणं असू शकतात. आंध्र प्रदेशातील वितरक अशिष कुमार यांनी सांगितलं की, या सहलीत सहभागी झालेले सर्वजण लावा मोबाईल कंपनीचे विक्रेते, वितरक आणि कर्मचारी होते. ते 9 जुलै रोजी व्हिएतनामला पोहोचले होते आणि रविवारी सकाळी भारतात परतणार होते.
बोट दुर्घटनेतून बचावलेल्या प्रवाशांनी या भीषण अपघाताबाबत धक्कादायक माहिती दिली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पर्यटकांना तीन वेगवेगळ्या बोटींतून विविध बेटांवर नेलं जात होतं. अपघातग्रस्त बोट 'होन मे रुट नगोई' बेटावरून दुसऱ्या बेटाकडे निघाली होती. मात्र, अवघे 300 ते 400 मीटर अंतर पार करताच बोट अचानक उलटली.
बचावलेल्या प्रवाशांच्या माहितीनुसार, ही दुर्घटना स्थानिक वेळेनुसार दुपारी सुमारे 1.30 वाजता घडली. बोट उलटल्यानंतर सर्व प्रवासी मदतीसाठी आक्रोश करत होते. बचाव पथक काही वेळात घटनास्थळी पोहोचलं आणि जखमी तसेच मृतांना किनाऱ्यावर आणलं. मात्र, घटनास्थळी तातडीने वैद्यकीय पथक उपलब्ध नसल्याचा दावाही त्यांनी केला.
मृतांचे पार्थिव भारतात आणण्याचे प्रयत्न : दरम्यान, या दुर्घटनेबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू तसेच विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी शोक व्यक्त करत मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या आहेत. तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि केरळ सरकारांनी केंद्र सरकारच्या समन्वयानं मृतांचे पार्थिव शक्य तितक्या लवकर भारतात आणण्यासाठी तसेच पीडित कुटुंबांना सर्वतोपरी मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू असल्याचं सांगितलं आहे.