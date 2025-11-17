ETV Bharat / bharat

"एआय आणि फेक न्यूजच्या युगात माध्यमांनी वस्तुनिष्ठतेला प्राधान्य द्यावं"- उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन

उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या उपस्थितीत 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स' या पुरस्करांच उद्धाटन करण्यात आलं. पद्मविभूषण रामोजी राव यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ हे पुरस्कार देण्याचं पहिलं वर्ष आहे.

Vice President CP Radhakrishnan
उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 17, 2025 at 8:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : रामोजी फिल्म सिटीमध्ये रविवारी (16 नोव्हेंबर) पहिल्या 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स'चं आयोजन करण्यात आलं होतं. या सोहळ्याला भारताचे उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांची उपस्थिती होती. उपराष्ट्रपतींनी रामोजी राव यांच्या 89व्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या कार्याला आदरांजली अर्पण केली. 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स' सोहळ्यात आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवणाऱ्या विविध क्षेत्रातील 7 दिग्गजांचा गौरव करण्यात आला.

उपराष्ट्रपतींचं माध्यमांना आवाहन : यावेळी आपल्या भाषणात उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन म्हणाले की, दिशाभूल करणाऱ्या आणि खोट्या बातम्यांच्या युगात सत्य जनतेसमोर मांडण्याची माध्यमांची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. पत्रकारितेतील वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिकता आणि पारदर्शकता हा लोकशाहीचा पाया असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

रामोजी रावांनी साम्राज्य उभारलं : राधाकृष्णन यांनी सांगितलं की, रामोजी राव यांनी आपल्या कल्पनांना संस्थांमध्ये आणि स्वप्नांना शाश्वत वास्तवात रूपांतरित केलं. माध्यम, पत्रकारिता, उद्योजकता आणि मनोरंजन क्षेत्रात त्यांनी केलेल्या क्रांतिकारी कामामुळे लाखो लोकांना प्रेरणा मिळाली आहे. दुर्गम खेड्यातून प्रवास सुरू करून त्यांनी एक स्वत:चं साम्राज्य उभारलं.

फिल्मसिटी उभारण्यात प्रचंड परिश्रम : भारत आज परिवर्तनाची एक प्रभावी कथा लिहित आहे. तेलंगाणाचे राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी आपल्याला सांगितलं की, एखादी व्यक्ती स्क्रिप्ट घेऊन या फिल्म सिटीमध्ये प्रवेश करते. त्यानंतर फर्स्ट प्रिंट घेऊनच बाहेर पडते. यातून रामोजी राव यांनी ही महान संस्था उभारण्यासाठी किती परिश्रम घेतले, याची जाणीव होते,” असे गौरवोद्गारही उपराष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात काढले. आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचा दाखला देत उपराष्ट्रपतींनी सांगितलं की, रामोजी राव यांचं योगदान तेलुगू राज्यांपुरतं मर्यादित नाही. तर या राज्यांच्या सीमांपलीकडेदेखील त्यांनी मोठं कार्य केलं आहे.

या पुरस्काराच्या माध्यमातून सकारात्मक बदल घडविणाऱ्यांचा सन्मान : उपराष्ट्रपतींनी 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स' ही त्यांचा अद्वितीय वारसा जपणारी योग्य आदरांजली असल्याचं सांगत, उत्कृष्टता, प्रेरणा आणि समाजातील सकारात्मक बदल घडविणाऱ्यांचा सन्मान या पुरस्कारांतून होत असल्याचं नमूद केलं.

'एआयच्या युगात जबाबदार पत्रकारितेची गरज' : पुढे माध्यमांना आवाहन करताना उपराष्ट्रपतींनी सांगितलं की, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात खऱ्या-खोट्या बातम्यांचा फरक ओळखणं कठीण होत चाललं आहे, त्यामुळे जबाबदार पत्रकारितेची अधिक गरज आहे. नवे उपक्रम, स्टार्टअप्स आणि महिलांच्या प्रगतीच्या गोष्टी प्रकाशात आणून माध्यमांनी राष्ट्रनिर्माणात भाग घ्यावा. देशात वाढत असलेल्या अंमली पदार्थांच्या धोक्याबद्दल चिंता व्यक्त करत त्यांनी “नो टू ड्रग्ज” ही देशव्यापी जनचळवळ उभारण्याची गरज असल्याचंही सांगितलं.

'दोन राज्यातील वाद भावकीसारखा' : तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आणि आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचा उल्लेख करत उपराष्ट्रपती म्हणाले की, दोन राज्यांतील वाद हा कुटुंबातील भावकीसारखा आहे. ते निश्चित सुटतील. यावेळी दोन्ही नेत्यांना त्यांनी “गुरू आणि शिष्य”ची जोडी असं संबोधलं.

कार्यक्रमाला कोणकोणाची उपस्थिती? : पद्मविभूषण रामोजी राव यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित या कार्यक्रमाला भारताचे उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांच्यासह अनेक प्रमुख नेते उपस्थित होते. यामध्ये तेलंगणाचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी, भारताचे माजी उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू, भारताचे माजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, नागरी विमान वाहतूक मंत्री के. राम मोहन नायडू आणि केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांचा समावेश होता.

'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स'नं दिग्गजांचा सन्मान :

  • रामोजी उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार : जयदीप हर्डीकर
  • कला आणि संस्कृती पुरस्कार : प्राध्यापक सथुपती प्रसन्ना श्री
  • ग्रामीण विकासातील उत्कृष्टता : अमला अशोक रुईया
  • मानवसेवा उत्कृष्टता पुरस्कार : आकाश टंडन
  • महिला अचिव्हर्स पुरस्कार : पल्लवी घोष
  • विज्ञान आणि तंत्रज्ञान पुरस्कार : प्राध्यापक माधवी लता गली

हेही वाचा

TAGGED:

CP RADHAKRISHNAN
SRI RAMOJI RAO
RAMOJI FILM CITY
रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स
RAMOJI EXCELLENCE AWARDS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.