भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज, उपचारानंतर प्रकृतीत सुधारणा
डॉक्टरांच्या पथकानं लालकृष्ण अडवाणी यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्याची खात्री करून सोमवारी त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज दिला.
Published : October 19, 2026 at 7:50 PM IST
नवी दिल्ली : भारतीय जनता पार्टीचे (भाजपा) ज्येष्ठ नेते आणि माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांची प्रकृती सुधारल्यानंतर सोमवारी त्यांना दिल्लीच्या इंद्रप्रस्थ अपोलो रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. छातीच्या संसर्गामुळं लालकृष्ण अडवाणी यांना 16 ऑक्टोबर रोजी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. रुग्णालयानं प्रसिद्ध केलेल्या मेडिकल अपडेटनुसार, लालकृष्ण अडवाणी यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली आहे. रुग्णालयात न्यूरोलॉजी विभागाचे वरिष्ठ सल्लागार डॉ. विनीत सुरी यांच्या देखरेखीखाली लालकृष्ण अडवाणी यांच्यावर उपचार सुरू होते. डॉक्टरांच्या पथकानं त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्याची खात्री करून सोमवारी त्यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज दिला.
उपचारांना दिला सकारात्मक प्रतिसाद : डॉक्टरांच्या मते, छातीचा संसर्ग आणि संबंधित फुफ्फुसाच्या गुंतागुंतीमुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. सुरुवातीचे काही दिवस, डॉक्टरांच्या एका विशेष पथकाकडून त्यांच्या प्रकृतीवर सतत लक्ष ठेवण्यात आलं. त्यांची प्रकृती स्थिर राहिली आणि उपचारांना त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला, त्यानंतर त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला. दरम्यान, लालकृष्ण अडवाणी यांच्या प्रकृतीची माहिती समोर येताच त्यांच्या समर्थकांकडून त्यांच्या आरोग्यासाठी शुभेच्छा व्यक्त करण्यात आल्या. अनेक केंद्रीय मंत्री, ज्येष्ठ नेते आणि मुख्यमंत्र्यांनी ते लवकर बरे व्हावेत, यासाठी शुभेच्छा दिल्या. केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी रुग्णालयाला भेट दिली होती.
राजकीय कारकीर्द अत्यंत प्रदीर्घ आणि प्रभाव पाडणारी : दरम्यान, 98 वर्षीय लालकृष्ण अडवाणी यांची राजकीय कारकीर्द अत्यंत प्रदीर्घ आणि प्रभाव पाडणारी राहिली आहे. आपल्या प्रदीर्घ सार्वजनिक जीवनात त्यांनी अनेक महत्त्वाची पदे भूषवली आहेत, ज्यात 2002 ते 2004 या कालावधीत भारताचे उपपंतप्रधान म्हणून काम करण्याचाही समावेश आहे. याशिवाय, त्यांनी भारतीय जनता पक्षाला राष्ट्रीय स्तरावर एक प्रमुख राजकीय शक्ती म्हणून स्थापित करण्यात ऐतिहासिक भूमिका बजावली. तसंच आपल्या प्रदीर्घ संसदीय कारकिर्दीत त्यांनी 4 वेळा राज्यसभा सदस्य म्हणून तर 7 वेळा लोकसभा सदस्य म्हणून संसदेत प्रतिनिधित्व केलं आहे.
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