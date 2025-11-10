लँड फोर जॉब प्रकरण : लालू प्रसाद यादव यांच्यावर टांगती तलवार कायम, आता 4 डिसेंबरला न्यायालय सुनावणार फैसला
लँड फोर जॉब प्रकरणात दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात आरोप निश्चित करण्यासाठी आज निर्णय येणार होता. मात्र न्यायालयानं ही सुनावणी पुढं ढकलली आहे.
Published : November 10, 2025 at 4:20 PM IST
नवी दिल्ली : राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख तथा माजी रेल्वे मंत्री लालू प्रसाद यादव यांच्यावर लँड फोर जॉब केस प्रकरणात गंभीर आरोप करण्यात आले. या प्रकरणात आरोप निश्चित करण्यासाठी दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयातील विशेष न्यायालयात आज निर्णय येणार होता. मात्र दिल्लीतील राऊस अव्हेन्यू न्यायालयानं हा निर्णय पुढं ढकलला आहे. विशेष सीबीआय न्यायालयात या प्रकरणी आता 4 डिसेंबरला निर्णय सुनावण्यात येणार आहे. लँड फोर जॉब प्रकरणात माजी रेल्वे मंत्री लालू प्रसाद यादव, त्यांची पत्नी राबडी देवी, मुलगा तेजस्वी यादव, यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहेत.
लालू प्रसाद यादव यांच्यावर टांगती तलवार : राऊस अव्हेन्यू न्यायालयातील विशेष सीबीआय न्यायालयानं आजची सुनावणी पुढं ढकलली आहे. त्यामुळे लालू प्रसाद यादव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर टांगती तलवार कायम आहे. न्यायालयानं आरोप निश्चित करण्याचा आदेश पुढं ढकलला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 4 डिसेंबरला घेण्याचं निश्चित करण्यात आलं आहे. या दिवशी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर खटला सुरू होईल की नाही याचा फैसला होईल. सीबीआयनं या प्रकरणात माजी रेल्वे मंत्री लालू प्रसाद यादव, त्यांची पत्नी राबडी देवी, मुलगा तेजस्वी यादव, राज्यसभा खासदार मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव आणि इतर अनेकांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केलं आहे.
काय आहे लँड फोर जॉब प्रकरण : लालू प्रसाद यादव यांनी 2004 ते 2009 दरम्यान रेल्वेमंत्री असताना रेल्वेमध्ये ग्रुप डी पदांवर नोकरी मिळवण्यासाठी उमेदवारांकडून कथितपणे पाटण्यामध्ये जमीन मिळवली. त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या कंपन्यांच्या नावानं ही जागा कोणत्याही जाहिरातीशिवाय भरण्यात आली, असा सीबीआयचा आरोप आहे. मात्र लालू प्रसाद यादव यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. राजकीय द्वेशातून हे आरोप करण्यात आल्याचा दावा लालू प्रसाद यादव यांच्या कुटुंबीयांच्या वतीनं करण्यात आला. मात्र सीबीआयनं सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली आरोप निश्चित करण्यासाठी पुरेसा आधार आहे का, यावर राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश आता 4 डिसेंबरला आपला आदेश देतील. आरोप निश्चित झाले तर लालू प्रसाद यादव यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबीयांच्या अडचणीत ऐन निवडणुकीत वाढ होणार आहे.
