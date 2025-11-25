महिलेला ट्रेनमधून ढकलल्याप्रकरणी न्यायालयानं आरोपीला सुनावली 15 वर्षांची शिक्षा!
Published : November 25, 2025 at 5:09 PM IST
वेल्लोर : येथील एका न्यायालयानं एका व्यक्तीला कठोर शिक्षा सुनावली आहे. या व्यक्तीनं चेन्नईहून ट्रेननं प्रवास करणाऱ्या एका महिलेला चाकूनं धमकावलं. तसंच तिचा मोबाईल हिसकावून घेतला आणि तिला चालत्या ट्रेनमधून ढकललं होतं. याप्रकरणी न्यायालयाने 1.10 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. दरम्यान, आणखी एका प्रकरणात त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणात त्यानं गरोदर महिलेला चालत्या ट्रेनमधून ढकललं होतं.
चाकूनं धमकावलं आणि मोबाईल हिसकावून घेतला होता : हेमराज असं या व्यक्तीचं नाव असून तो वेल्लोर जिल्ह्यातील कुडियाथम भागातील रहिवासी आहे. 2022 मध्ये हेमराजनं चेन्नईहून ट्रेननं प्रवास करणाऱ्या 24 वर्षीय महिलेला चाकूनं धमकावलं आणि तिचा मोबाईल हिसकावून घेतला. त्यानंतर त्यानं तिला वेल्लोर टाउन रेल्वे स्टेशन आणि कटपाडी दरम्यान असलेल्या जबरापेटजवळ चालत्या ट्रेनमधून ढकललं होतं. दरम्यान, गेल्या तीन वर्षांपासून वेल्लोर महिला न्यायालयात हा खटला प्रलंबित होता. अखेर काल (24 नोव्हेंबर) या प्रकरणाचा निकाल जाहीर करण्यात आला. वेल्लोर महिला जलदगती न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी हेमराजला 15 वर्षांची शिक्षा आणि 1.10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. याप्रकरणी काटपाडी रेल्वे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता आणि घटनेचा तपास सुरू केला होता.
दुसऱ्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा : दरम्यान, दुसरे प्रकरण म्हणजे, गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात आंध्र प्रदेशातील चित्तूर येथील चार महिन्यांची गरोदर महिला तिरुपूरहून कोइम्बतूरला जाणाऱ्या इंटरसिटी एक्सप्रेसमधून प्रवास करत होती. त्याच ट्रेनमधून प्रवास करणाऱ्या हेमराजनं तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला आणि वेल्लोरमधील के. व्ही. कुप्पमजवळ तिला चालत्या ट्रेनमधून ढकललं. त्यावेळी महिलेला गंभीर दुखापत झाली होती. या घटनेसंदर्भात जोलारपेट रेल्वे पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या आठ कलमांखाली गुन्हा दाखल केला होता. तसंच हेमराजला अटक करून वेल्लोर मध्यवर्ती कारागृहात पाठवण्यात आलं होतं. तिरुपत्तूर जिल्हा न्यायालयानं या खटल्याची सुनावणी केली आणि हेमराजला विविध कलमांखाली दोषी ठरवलं. तसंच त्याला जन्मठेपेची शिक्षा आणि 60 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.
