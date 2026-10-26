पूर्वांचल एक्सप्रेसवेवर राहुल गांधींच्या ताफ्यातील वाहनांची एकमेकांना धडक; अनेक जण जखमी; घटनेच्या चौकशीसाठी एसआयटी गठित
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्याच्या सुनावणीसाठी राहुल गांधी पूर्वांचल एक्सप्रेसवेवरून रस्तेमार्गे सुलतानपूरच्या खासदार-आमदार न्यायालयात जात होते.
Published : October 26, 2026 at 4:15 PM IST
सुलतानपूर: काँग्रेस खासदार आणि संसदेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सुलतानपूर येथील खासदार/आमदार (MP/MLA) न्यायालयात जात असताना त्यांच्या ताफ्यातील काही वाहने एकमेकांवर आदळली. या अपघातात अनेक जण जखमी झाले आहेत. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता या संपूर्ण घटनेच्या चौकशीची जबाबदारी एका विशेष तपास पथकाकडे (SIT) सोपवण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्याच्या सुनावणीसाठी राहुल गांधी पूर्वांचल एक्सप्रेसवेवरून रस्तेमार्गे सुलतानपूरच्या खासदार-आमदार न्यायालयात जात होते. प्रवासादरम्यान हलियापूर पोलीस ठाण्याजवळ (89.5/91 किमी मैलाच्या दगडाजवळ) ताफा अचानक थांबला. ताफ्यात पुढे असलेल्या स्थानिक काँग्रेस नेत्यांच्या एका खासगी वाहनाने अचानक ब्रेक लावल्यामुळे चार कार आणि एका रुग्णवाहिकेची एकमेकांना धडक बसली.
एक विशेष तपास पथक गठित : पोलीस महासंचालकांनी (DGP) या घटनेची नेमकी कारणे आणि परिस्थिती तपासण्यासाठी एक विशेष तपास पथक (SIT) गठित केले आहे. या पथकाचे नेतृत्व पोलीस महानिरीक्षक (लखनौ परिक्षेत्र) किरण एस. करत आहेत. या पथकात सुलतानपूरचे अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक ब्रिज नारायण सिंग आणि पोलीस उपअधीक्षक (ट्रॅफिक, सुलतानपूर) राम कृष्ण चतुर्वेदी यांचाही समावेश आहे. जखमींमध्ये विशाल कुमार, डॉ. अनुप, डॉ. जितेंद्र बाजपेयी, फार्मासिस्ट अजमल आणि वॉर्ड बॉय रईस यांचा समावेश असून, त्यांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. अपघातात गुंतलेल्या वाहनांमध्ये एक स्कॉर्पिओ (UP-32-MG-2821) आणि एक फॉर्च्युनर (UP-32-PC-7777) यांच्यासह इतर प्रवासी वाहने आणि एका रुग्णवाहिकेचा समावेश आहे.
अनेक काँग्रेस कार्यकर्ते आणि सुरक्षा कर्मचारी जखमी : या घटनेत राहुल गांधी सुरक्षित राहिले, परंतु अनेक काँग्रेस कार्यकर्ते आणि सुरक्षा कर्मचारी जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर सध्या वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत. विशेष तपास पथक (SIT) अपघाताचे नेमके कारण, सुरक्षा व्यवस्था किंवा वाहतूक व्यवस्थापनात काही त्रुटी होत्या का, याचा तपास करून पोलीस महासंचालक कार्यालयाला अहवाल सादर करेल. तसेच भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक शिफारसीही या अहवालात दिल्या जातील. ही दुर्घटना सकाळी 10:15 वाजता घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, आज सकाळी 10:15 वाजता पूर्वांचल एक्सप्रेसवेवर 89.6 किमीच्या अंतरावर राहुल गांधींच्या ताफ्याशी संबंधित एक अपघात झाला. त्याआधी, महामार्गावरील 90 किमीच्या अंतरावर असलेल्या देहारियावा (Dehariyawa) येथे राहुल गांधी थांबले होते, जिथे स्थानिक रहिवाशांनी त्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर काही वेळातच तेथून निघाल्यामुळे, त्यांना या अपघाताची माहिती नव्हती.
मानहानीच्या खटल्यातून राहुल गांधींची निर्दोष मुक्तता : सुलतानपूरमधील एका न्यायालयाने मानहानीच्या खटल्यातून राहुल गांधींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. न्यायालयाने असा निकाल दिला की, त्यांनी केलेले विधान मानहानीच्या व्याप्तीत येत नाही. विशेष म्हणजे काँग्रेस खासदार आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरुद्धचा हा मानहानीचा खटला ऑगस्ट 2018 मध्ये दाखल करण्यात आला होता. मे 2018 मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीदरम्यान गृहमंत्री अमित शाह यांच्याबद्दल राहुल गांधींनी केलेल्या एका विधानावरून हा खटला सुरू झाला होता.
राहुल गांधींना खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी समन्स बजावले : या विधानांमुळे व्यथित होऊन सुलतानपूरमधील सहकारी बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष विजय मिश्रा यांनी अधिकृत तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या आधारे न्यायालयाने 27 नोव्हेंबर 2023 रोजी राहुल गांधींना खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी समन्स बजावले होते. त्यानंतर राहुल गांधी न्यायालयात हजर झाले आणि त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. प्रदीर्घ कायदेशीर प्रक्रियेनंतर, सुलतानपूरमधील खासदार/आमदार (MP/MLA) विशेष न्यायालयाने 13 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवला होता. आज न्यायालयाने आपला निकाल जाहीर करत त्यांना सर्व आरोपांतून मुक्त केले आहे.
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