वेदांता प्रकल्पाच्या स्फोटातील मृतांचा आकडा 14 वर पोहोचला; कंपनीसह पंतप्रधानांकडून आर्थिक मदत जाहीर
वेदांता प्रकल्पातील स्फोटाची दंडाधिकाऱ्याकडून चौकशी होणार आहे. पंतप्रधानांनी मृतांना आणि जखमींना आर्थिक मदत देण्यात येणार असल्याचं जाहीर केलं.
Published : April 15, 2026 at 8:40 AM IST
सक्ती (रायपूर): मंगळवारी वेदांता पॉवर प्लांटमध्ये बॉयलरचा स्फोट झाल्यामुळे एक मोठी दुर्घटना घडली. या दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा ९ वरून १४ वर पोहोचला आहे. मृतांच्या आणि जखमींच्या कुटुंबीयांनी प्लांट व्यवस्थापनाविरोधात आपला संताप केला.
वेदांता पॉवर प्लांट व्यवस्थापनानं जखमी आणि मृत्यू झालेल्या नातेवाईकांना देण्याकरिता नुकसानभरपाईच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. वेदांता कंपनीकडून मृतांच्या कुटुंबीयांना 35 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देणार आहे. तर दुर्घटनेत जखमी झालेल्या कामगारांना 15 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. जखमी कामगारांच्या वैद्यकीय उपचारांचा खर्च प्लांट व्यवस्थापनच उचलणार असल्याचं व्यवस्थापनानं म्हटलं आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांतील एका व्यक्तीला कंपनीत नोकरी देण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे.
दुर्घटनेतील मृतांचा आकडा 14 वर पोहोचला- सक्तीचे जिल्हाधिकारी अमृत विकास तोपनो सांगितलं की, दुर्घटना घडल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाचे पथक परिस्थितीवर सातत्यानं लक्ष ठेवून आहे. सध्या 19 जखमी कामगारांवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. जखमींना सर्वोत्तम वैद्यकीय उपचार मिळतील याची खात्री करण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढे सांगितलं की, राज्य सरकारदेखील मृतांच्या आणि जखमींच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देणार आहे. राज्य सरकार मृतांच्या कुटुंबीयांना 5 लाख रुपयांची आणि जखमींना 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देणार आहे.
हमारे सिंघीतराई संयंत्र में कल एक दुर्घटना हुई जिसमें संयंत्र के प्रचालन और रखरखाव का कार्य देखने वाली ठेका कंपनी, जिनमें एनजीएसएल भी शामिल है, के कर्मी प्रभावित हुए हैं।— VedantaLimitedPower (@VedantaPowerLtd) April 14, 2026
वेदांता पॉवर लिमिटेडमध्ये बॉयलरच्या 'सुपरहीटेड' (अत्यंत उष्ण) विभागात झालेल्या स्फोटामुळे 33 कामगार जखमी झाले. त्यामध्ये 14 जणांचा मृत्यू झाला आहे. जखमींना फोर्टिस रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. हा अपघात नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत घडला, हे तपासण्यासाठी दंडाधिकारी स्तरावरील चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी अमृत विकास तोपनो यांनी सांगितलं. वेदांत प्रकल्पातील दुर्घटनेबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केलं आहे. पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीतून (PMNRF) दुर्घटनेतील प्रत्येक मृत व्यक्तीच्या निकटच्या नातेवाईकांना 2 लाख रुपयांची सानुग्रह मदत दिली जाईल. तसेच, जखमींना 50 हजार रुपयांची मदत मिळेल, असे पंतप्रधानांनी जाहीर केलं आहे.
