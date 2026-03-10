टी20 विश्वचषक सामना पाहत असताना 17 वर्षाच्या मुलाची हत्या; धक्कादायक कारण आलं समोर
T20 विश्वचषक सामन्यादरम्यान टीम इंडियाची पहिली विकेट पडताच 17 वर्षाच्या मुलानं जोरात जल्लोष केला. त्यानंतर जवळच उभ्या असलेल्या किशोरवयीन मुलानं त्याला मारहाण करून ठार केलं.
Published : March 10, 2026 at 8:16 AM IST
वैशाली (पाटणा) : क्रिकेटचा सामना पाहत असताना क्रिकेटप्रेमींचं भान हरपून जाते. T-20 विश्वचषकचा अंतिम सामना हा देशातील 80 कोटींहून अधिक भारतीयांनी पाहिला आहे. या सामनादरम्यान बिहारमध्ये धक्कादायक घटना घडल्याचं समोर आलं आहे.
भारत आणि न्यूझीलंड T20 विश्वचषक अंतिम सामना पाहताना अभिषेक शर्मा बाद झाल्यानंतर दोन मित्रांमध्ये किरकोळ वाद झाला. हा वाद इतका विकोपाला गेला की, त्यात किशोरवयीन मुलाची हत्या करण्यात आली. ही घटना महनार पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जक्कोपूर गावात घडली. 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलाला मारहाण करून ठार करण्यात आल्यानं खळबळ उडाली आहे.
भारताची विकेट पडताच मुलानं केला आरडाओरडा- स्थानिक रहिवाशांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी संध्याकाळी जक्कोपूर गावातील तरुणांचा एक गट टीव्हीवर भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील T20 विश्वचषक सामन्याचा अंतिम सामना पाहत होता. भारतीय संघाची पहिली विकेट ही अभिषेक शर्माची होती. विकेट पडल्याचं पाहताच तिथं उपस्थित असलेल्या किशोरवयीन मुलानं आनंदानं मोठ्यानं आरडाओरडा करण्यास सुरुवात केली. हे पाहून जवळच सामना पाहत असलेल्या दुसऱ्या एका किशोरवयीन मुलाला राग आला. अभिषेक शर्माची विकेट पडल्यानं आनंद साजरा झाल्यानं दोघांमध्ये जोरदार शाब्दिक बाचाबाची झाली. या वादाचं जोरदार भांडणात रुपांतर झालं.
जमिनीवर पडल्यानंतर डोक्यावर केला हल्ला- स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार दोघांमध्ये जोरदार हाणामारी झाली. आरोपी तरुणानं रवी कुमारच्या डोक्यावर जोराचा प्रहार करून त्याला जोरदार जमिनीवर आपटल्याचा आरोप आहे. त्याचे डोके एका दगडावर आदळले. त्यामुळे त्याला गंभीर दुखापत झाली. तिथे उपस्थित असलेल्या लोकांनी त्याला तात्काळ महनार येथील सार्वजनिक आरोग्य केंद्रात दाखल केलं. डॉक्टरांनी त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं सांगितलं. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्याला हाजीपूर रुग्णालयात हलविण्यात आलं.
मुलाला मारहाण करून ठार केल्याचा आरोप- हाजीपूरमध्येही मुलाची प्रकृती चिंताजनकच राहिल्यानं डॉक्टरांनी पाटणा मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात पाठवलं. मात्र, पाटण्याला नेत असतानाच त्या किशोरवयीन मुलाचा गंभीर दुखापतींमुळे मृत्यू झाला. या घटनेनंतर गावात तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. पीडित कुटुंबानं तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. आरोपींना पकडण्यासाठी पोलिसांनी काही ठिकाणी छापे टाकले आहेत. मुलाला मारहाण करून ठार करण्यात आल्याचा कुटुंबीयांनी आरोप केला आहे.
आवश्यक ती कार्यवाही करत, पोलिसांनी घटनास्थळी फॉरेन्सिक पथकाला घटनास्थळी बोलाविलं. या पथकाने घटनास्थळावरून पुरावे गोळा केले आहेत. या प्रकरणाचा सध्या तपास सुरू आहे. आरोपींना अटक करण्यासाठी पोलिसांची दोन पथके स्थापन करण्यात आली आहे. पोलिसांची पथके विविध ठिकाणी छापे टाकत आहेत. — प्रवीण कुमार, SDPO, महनार
महनार पोलीस काय म्हणाले?- घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी हाजीपूर रुग्णालयात पाठवला. महनारचे SDPO (उपविभागीय पोलीस अधिकारी) प्रवीण कुमार यांनी सांगितलं की, महनार पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जक्कोपूर गावात क्रिकेट सामना पाहण्यावरून वाद झाला. त्यावेळी दोन अल्पवयीन मुलांमध्ये हाणामारीची घटना घडली. या झटापटीदरम्यान मुलांपैकी एकाला जोराचा धक्का लागला. खाली दगडावर आदळून पडल्यानं त्याला गंभीर दुखापत झाली. जखमी मुलाला उपचारासाठी नेले जात असतानाच त्याचा मृत्यू झाला.