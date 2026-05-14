व्ही. डी. सतीशन होणार केरळचे नवे मुख्यमंत्री; काँग्रेस हायकमांडचा निर्णय

राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या सल्लामसलतींच्या अंतिम फेरीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

V. D. Satheesan to become Kerala's new Chief Minister
व्ही. डी. सतीशन होणार केरळचे नवे मुख्यमंत्री
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 14, 2026 at 5:09 PM IST

नवी दिल्ली: केरळ विधानसभा निवडणुकीतील विजयानंतर निर्माण झालेला 11 दिवसांचा सस्पेन्स संपुष्टात आणत काँग्रेस पक्षाने व्ही. डी. सतीशन यांची 'काँग्रेस संसदीय पक्षाचे नेते' म्हणून घोषणा केलीय. गेल्या पाच वर्षांत 'संयुक्त लोकशाही आघाडी'ला (UDF) दणदणीत विजय मिळवून देणाऱ्या सतीशन् यांच्याकडे आता पुढील पाच वर्षांसाठी राज्याचे नेतृत्व सोपवण्यात आले आहे. ही अत्यंत महत्त्वाची घोषणा आज दुपारी 12 वाजता काँग्रेसच्या मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत करण्यात आली. राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या सल्लामसलतींच्या अंतिम फेरीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

अखेर मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीतून आपली उमेदवारी मागे घेतली : जरी के. सी. वेणुगोपाल यांना नव्याने निवडून आलेल्या बहुतांश काँग्रेस आमदारांचा पाठिंबा लाभला होता, तरीही हायकमांडकडून मिळालेल्या स्पष्ट निर्देशानंतर त्यांनी अखेर मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीतून आपली उमेदवारी मागे घेतली. सतीशन् यांना हा जनादेश एका महत्त्वपूर्ण राजकीय मूल्यांकनाच्या आधारे मिळाला, ते म्हणजे निवडणूक प्रचाराचे नेतृत्व करताना त्यांनी दाखवलेले कणखर नेतृत्वच आघाडीला निवडणुकीत यश मिळवून देण्यात निर्णायक ठरले. दरम्यान, अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत मुख्यमंत्रिपदाचे प्रबळ दावेदार राहिलेल्या रमेश चेन्निथला यांना आगामी राज्य मंत्रिमंडळात एखादे महत्त्वाचे खाते (खातेवाटप) दिले जाण्याची शक्यता आहे.

घटक पक्षांनी घेतलेल्या ठाम भूमिकेचाही गांभीर्याने विचार : केवळ कायदेशीर बहुमताच्या तांत्रिक बाबींपलीकडे जाऊन काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने केरळच्या जनतेच्या मनातील भावनांचा, तसेच आघाडीतील घटक पक्षांनी घेतलेल्या ठाम भूमिकेचाही गांभीर्याने विचार केला. UDF मधील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा घटक पक्ष असलेल्या 'मुस्लिम लीग'ने निर्माण केलेला प्रचंड दबाव, हा निर्णय घेण्यात अत्यंत निर्णायक ठरला. 'केरळ काँग्रेस', 'रिव्होल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी' आणि 'कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पक्ष' यांसारख्या इतर घटक पक्षांनीही सतीशन् यांच्याकडेच राज्याचे नेतृत्व सोपवण्यात यावे, अशी एकमुखी मागणी केली होती. आघाडीतील या घटक पक्षांनी केंद्रीय नेतृत्वावर हे स्पष्टपणे बिंबवून सांगितले की, राज्यात पुन्हा पोटनिवडणूक लादल्यास मतदारांवर अनावश्यक बोजा पडेल; तसेच अशा निर्णयाचे परिणाम कदाचित अपेक्षित किंवा अनुकूल ठरतीलच असे नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

ज्येष्ठ नेत्यांच्या पाठिंब्यानं सतीशन् यांच्या नेतृत्वाचा मार्ग सुकर : मुल्लापल्ली रामचंद्रन्, व्ही.एम. सुधीरन आणि के. मुरलीधरन् यांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी दिलेला महत्त्वपूर्ण पाठिंबाही सतीशन् यांच्या नेतृत्वाचा मार्ग सुकर करण्यास कारणीभूत ठरला. 4 मे रोजी निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर ही अत्यंत गुंतागुंतीची आणि कठीण निवड प्रक्रिया तात्काळ सुरू करण्यात आली होती. AICC चे निरीक्षक मुकुल वासनिक आणि अजय माकन यांनी आपला सविस्तर क्षेत्रीय अहवाल सादर करण्यापूर्वी, आमदारांची आणि आघाडीतील नेत्यांची मते जाणून घेण्यासाठी तातडीने राज्याचा दौरा केला.

व्ही. डी. सतीशन यांची केरळचे मुख्यमंत्री : त्यानुसार केंद्रीय नेतृत्वाने वेणुगोपाल, सतीशन आणि चेन्नीथला यांना थेट चर्चेसाठी राष्ट्रीय राजधानीत बोलावून घेतले. या चर्चा प्रक्रियेमध्ये KPCC अध्यक्ष सनी जोसेफ यांच्याशी झालेल्या सविस्तर विचारविनिमयाचा समावेश होता. शिवाय, पक्षाच्या 'हायकमांड'ने राज्याच्या माजी अध्यक्षांशी व्ही. एम. सुधीरन, के. सुधाकरन, एम. एम. हसन आणि के. मुरलीधरन तसेच KPCC च्या शिस्तपालन समितीचे अध्यक्ष तिरुवनचूर राधाकृष्णन आणि कार्याध्यक्ष पी. सी. विष्णूनाथ, शफी परंबिल आणि ए. पी. अनिल कुमार यांच्याशीही विशेष चर्चा केली. काँग्रेस पक्षाने व्ही. डी. सतीशन यांची केरळचे मुख्यमंत्री म्हणून घोषणा करताच त्यांच्या निवासस्थानी जल्लोष सुरू झाला आहे. व्ही. डी. सतीशन यांची केरळचे मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाल्याच्या घोषणेवर प्रतिक्रिया देताना, केरळ प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष सनी जोसेफ म्हणाले, "हा एक उत्कृष्ट निर्णय आहे."

