व्ही.डी. सतीशन बनले केरळचे नवे मुख्यमंत्री; 60 वर्षांत पहिल्यांदाच संपूर्ण मंत्रिमंडळाने घेतली एकत्रितपणे शपथ
व्ही. डी. सतीशन यांनी आज केरळचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांनी सतीशन यांच्यासोबत 20 मंत्र्यांना शपथ दिली.
Published : May 18, 2026 at 10:35 AM IST|
Updated : May 18, 2026 at 10:48 AM IST
केरळमध्ये एका नव्या राजकीय पर्वाची सुरुवात झाली असून व्हीडी सतीशन यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे. तिरुवनंतपुरम इथं आयोजित भव्य समारंभात त्यांनी मल्याळम भाषेत शपथ घेत राज्याचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारला.
या शपथविधी सोहळ्याला काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी वाड्रा यांच्यासह काँग्रेसशासित राज्यांचे अनेक मुख्यमंत्री उपस्थित आहेत. विशेष म्हणजे, तब्बल 60 वर्षांनंतर केरळमध्ये संपूर्ण मंत्रिमंडळानं एकाचवेळी शपथ घेतल्याची ऐतिहासिक घटना घडली आहे. त्यामुळे या शपथविधी सोहळ्याकडे देशभराचे लक्ष लागलं होतं.
एकाच कार्यक्रमात संपूर्ण मंत्रीमंडळाचा शपथविधी : सतीशन यांच्यासोबतच UDF मंत्रिमंडळाचाही शपथविधी होत आहे. या मंत्रिमंडळात काँग्रेसचे 11 मंत्री, इंडियन युनियन मुस्लिम लीगचे (IUML) 5 मंत्री आणि UDF मधील इतर घटक पक्षांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे.
#WATCH | Congress leader VD Satheesan takes oath as Chief Minister of Keralam at the Central Stadium in Thiruvananthapuram— ANI (@ANI) May 18, 2026
खर्गे, राहुल आणि प्रियांका गांधी व्यासपीठावर : केरळमधील तिरुवनंतपुरम इथं आयोजित शपथविधी समारंभास काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, वायनाडच्या खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा आणि इतर काँग्रेस नेते व्यासपीठावर उपस्थित आहेत.
कोणते आमदार मंत्री झाले?
काँग्रेसकडून:
- रमेश चेन्निथला
- सनी जोसेफ
- के. मुरलीधरन
- ए.पी. अनिल कुमार
- पी.सी. विष्णुनाथ
- टी. सिद्दिकी
- बिंदू कृष्णा
- के.ए. थुलासी
- रोझी एम. जॉन
- एम. लिजू
- ओ.जे. जानिश.
IUML कडून
- पी.के. कुन्हालिकुट्टी
- एन. शमसुद्दीन
- के.एम. शाजी
- पी.के. बशीर
- व्ही.ई. अब्दुल गफूर
इतर आघाडीतील घटक पक्षांपैकी, केरळ काँग्रेस (जोसेफ) चे मॉन्स जोसेफ, रिव्होल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टीचे शिबू बेबी जॉन, केरळ काँग्रेस (जेकब) चे अनूप जेकब आणि कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पक्षाचे सी.पी. जॉन यांची मंत्री म्हणून निवड करण्यात आली आहे.
व्ही.डी. सतीशन कोण आहेत? : व्ही.डी. सतीशन हे केरळच्या राजकारणातील एक प्रसिद्ध आणि अनुभवी व्यक्तिमत्त्व आहेत. वकील असलेले सतीशन हे त्यांच्या स्वच्छ प्रतिमेसाठी आणि तर्कशुद्ध युक्तिवादांसाठी ओळखले जातात. त्यांनी 2021 ते 2026 या कालावधीत केरळ विधानसभेत विरोधी पक्षनेते म्हणून काम केलं. सतीशन हे एर्नाकुलम जिल्ह्यातील 'परावूर' मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतात. 2001 पासून ते या जागेवरून सातत्यानं आमदार म्हणून निवडून येत आहेत.
1964 मध्ये कोचीजवळील नेटूर येथे जन्मलेले सतीशन यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात विद्यार्थी राजकारणातून (NSUI) केली. त्यांनी समाजकार्य आणि कायद्याचं शिक्षण घेतलं, तसेच केरळ उच्च न्यायालयात वकील म्हणूनही काम केलं.
सतीशन यांना केवळ काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचाच नव्हे, तर IUML आणि केरळ काँग्रेस (जोसेफ) यांसारख्या मित्रपक्षांमध्येही मोठी विश्वासार्हता लाभली आहे. आता मुख्यमंत्री म्हणून ते केरळच्या विकासाला कोणत्या नव्या दिशेने घेऊन जातात? हे पाहणे औत्सुक्याचं ठरेल.