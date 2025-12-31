चमोली टीएचडीसी बोगद्यात लोको रेल्वेची रिकाम्या रेल्वेला धडक, 88 कामगार जखमी
पिपलकोटी येथील टीएचडीसीच्या बांधकामाधीन बोगद्यात कामगार लोको ट्रेननं प्रवास करत असताना आतून येणाऱ्या एका रिकाम्या ट्रेनशी त्यांची टक्कर झाली. यात अनेक जण जखमी झालेत.
Published : December 31, 2025 at 11:31 AM IST
देहराडून : उत्तराखंडमधील THDC साईटवर एक मोठी दुर्घटना घडली आहे. चमोली जिल्ह्यातील पिपलकोटी येथील बांधकाम सुरु असलेल्या THDC जलविद्युत प्रकल्पाच्या टनेल बोरिंग मशीन (TBM) साईटवर मंगळवारी रात्री शिफ्ट बदलताना अपघात झाला. प्राथमिक माहितीनुसार, कामगारांना घेऊन जाणाऱ्या दोन लोको ट्रेन बोगद्याच्या आत एकमेकांना धडकल्या आहेत. या अपघातात मोठ्या संख्येनं कामगार जखमी झाले आहेत. अपघात होत असताना त्या ठिकाणी 109 कामगार होते. THDC च्या बांधकामाधीन विष्णुगड-पिपलकोटी जलविद्युत प्रकल्पात हा अपघात झाला.
लोको ट्रेनच्या धडकेत 88 कामगार जखमी : अपघाताची माहिती मिळताच जिल्हा दंडाधिकारी गौरव कुमार आणि पोलीस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार गोपेश्वर येथील जिल्हा रुग्णालयात पोहोचले. त्यांनी जखमींच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. डॉक्टरांना उपचाराबाबत सूचना दिल्या. "अपघातात अंदाजे 100 पैकी 88 कामगार जखमी झालेत. त्यापैकी 70 जखमी कामगारांवर गोपेश्वर येथील जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. उपचारानंतर 66 जणांना घरी सोडण्यात आलं. गंभीर जखमी असलेल्या चार कामगारांवर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तर 18 जखमी कामगारांवर पिपलकोटी येथील विवेकानंद रुग्णालयात उपचार केले. त्यांनाही उपचारानंतर घरी सोडलं. अपघातात जखमी झालेल्या जखमींची प्रकृती आता स्थिर आहे," अशी माहिती चमोलीचे जिल्हा दंडाधिकारी गौरव कुमार यांनी दिली.
गोपेश्वर आणि पिपलकोटी येथे जखमी कामगारांवर उपचार सुरू : लोको ट्रेन अपघाताची माहिती समजल्यानंतर घटनास्थळी गोंधळ उडाला. अपघाताची माहिती मिळताच मदत आणि बचाव पथक घटनास्थळी पोहोचलं. बोगद्यात अडकलेल्या कामगारांना बाहेर काढण्याचं काम सुरू करण्यात आलं. प्रकल्प व्यवस्थापन आणि स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीनं जखमी कामगारांना जिल्हा रुग्णालयात गोपेश्वर इथं आणण्यात आलं. प्रशासन परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे. अपघाताची कारणं तपासली जात आहेत. प्रकल्प व्यवस्थापनाकडूनही अहवाल मागवण्यात आला आहे.
शिफ्ट बदलताना अपघात : "शिफ्ट बदलण्याच्या वेळी दोन लोको ट्रेनचा अपघात झाला. आम्ही सीआयएसएफ सुरक्षा प्रमुख विश्वनाथ यांच्याशी बोललो. त्यांनी स्पष्ट केलं की, एक लोको ट्रेन बोगद्यापासून पाच किलोमीटर अंतरावर पोहोचली होती. बाहेरून जाणारी ट्रेन अंदाजे अडीच किलोमीटर अंतरावर पोहोचली होती. दोन्ही लोको ट्रेनचा अपघात तिथंच झाला. आत जाणारी लोके ट्रेन रिकामी होती. ट्रेनच्या ब्रेक सिस्टममध्ये बिघाड झाल्यामुळं हा अपघात झाला. जखमी झालेल्यांपैकी बहुतेक कामगार बिहार, झारखंड आणि ओडिशाचे आहेत. आम्ही टीएचडीसी अधिकाऱ्यांकडून संपूर्ण माहिती घेत आहोत," अशी माहिती चमोलीचे पोलीस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार यांनी दिली.
विष्णुगड-पिपलकोटी जलविद्युत प्रकल्पाच्या ठिकाणी अपघात : उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातील अलकनंदा नदीवर 444 मेगावॅट क्षमतेचा जलविद्युत प्रकल्पाचं काम सुरू आहे. या प्रकल्पाचं नाव विष्णुगड-पिपलकोटी जलविद्युत प्रकल्प असं आहे.
