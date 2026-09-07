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उत्तराखंडमध्ये वृद्ध महिलेची 'डिजिटल अरेस्ट'द्वारे 1.20 कोटींची फसवणूक; संशयिताला पश्चिम बंगालमधून अटक

संशयितानं डिजिटल अटकेच्या माध्यमातून एका वृद्ध महिलेची 1 कोटी 20 लाख 18 हजार रुपयांची सायबर फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.

Uttarakhand STF arrested the accused from Malda in West Bengal for cyber fraud
उत्तराखंडमध्ये वृद्ध महिलेची 'डिजिटल अरेस्ट'द्वारे 1.20 कोटींची फसवणूक; संशयिताला पश्चिम बंगालमधून अटक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 7, 2026 at 6:39 PM IST

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डेहराडून : गेल्या काही महिन्यांपासून डिजिटल अटक प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. याच प्रकरणात उत्तराखंड विशेष कृती दलानं (एसटीएफ) पश्चिम बंगालमधील मालदा इथं एका संशयिताला अटक केली आहे. या संशयितानं डिजिटल अटकेच्या माध्यमातून एका वृद्ध महिलेची 1 कोटी 20 लाख 18 हजार रुपयांची सायबर फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. दूरसंचार नियामक विभागाचे अधिकारी असल्याचं भासवून, या सायबर गुन्हेगारांनी पीडितेला व्हॉट्सअॅप कॉलद्वारे जवळपास 12 दिवस डिजिटल अटकेत ठेवलं होतं. या काळात, कायदेशीर कारवाईची धमकी देऊन आरोपींनी महिलेला विविध बँक खात्यांमध्ये कोट्यवधी रुपये ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडले.

सायबर पोलीस ठाण्यात तक्रार : उत्तराखंड एसटीएफच्या माहितीनुसार, अल्मोरा येथील एका ज्येष्ठ महिलेनं जानेवारी 2026 मध्ये सायबर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. महिलेच्या तक्रारीनुसार, डिसेंबर 2025 मध्ये अज्ञात व्यक्तींनी तिच्याशी व्हॉट्सअॅप कॉलद्वारे संपर्क साधला आणि तिला सांगितलं की, तिचं आधार कार्ड कॅनरा बँकेच्या खात्याशी लिंक करण्यात आलं आहे. तिच्या नावावरील खात्यातून अंदाजे 60 कोटी रुपयांची मनी लाँड्रिंग करण्यात आली आहे. आरोपींनी महिलेला असंही सांगितलं की, अंदाजे पाच हजार लोकांनी तिच्या बँक खात्यात पैसे ट्रान्सफर केले आहेत आणि तिच्याविरुद्ध पाच हजार एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत.

डिजिटल अटकेची धमकी : दरम्यान, अटक आणि कायदेशीर कारवाईच्या धमकीखाली महिलेला व्हॉट्सअॅप कॉलवर राहण्यास भाग पाडलं. सायबर गुन्हेगारांनी पीडित महिलेला इतर कोणाशीही संपर्क न साधण्याची सूचना दिली. तसंच बँक खात्यांची पडताळणी करण्याच्या नावाखाली, संपूर्ण प्रक्रिया व्हॉट्सअॅप कॉलद्वारे पार पाडण्यात आली. महिलेला घरातच नजरकैदेची आणि डिजिटल अटकेची धमकी देऊन, त्यांनी तिला विविध बँक खात्यांमध्ये एकूण 1 कोटी 20 लाख 18 हजार रुपये ट्रान्सफर करण्यास सांगितलं.

संशयिताला पश्चिम बंगालमधून अटक : प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन, एसटीएफच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सायबर गुन्हे पोलीस पथकाला तपास जलदगतीनं करण्याचे निर्देश दिले. पोलिसांनी या घटनेत वापरलेल्या बँक खाती, मोबाईल क्रमांक आणि व्हॉट्सअॅप खात्यांविषयी माहिती गोळा केली. संबंधित बँका, सेवा पुरवठादार कंपन्या आणि मेटा यांच्याकडून डेटा मिळवण्यात आला. तांत्रिक आणि डिजिटल पुराव्यांचे विश्लेषण केल्यानंतर, पोलिसांनी या घटनेत वापरलेल्या बँक खाती आणि मोबाईल क्रमांकांविषयी महत्त्वपूर्ण माहिती मिळवली. तपासादरम्यान, पोलिसांनी घटनेत ओळख पटलेल्या बँक खात्यांची आणि मोबाईल क्रमांकांची पडताळणी केली. या तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे, पश्चिम बंगालमधील मालदा जिल्ह्यातील इंग्लिश बाजार पोलीस ठाण्याअंतर्गत, हरी मंदिराजवळील गोपालपूर गावचा रहिवासी असलेला आरोपी शांतनु दास याला मालदा इथं अटक करण्यात आली.

"आरोपी शंतनू दासनं पीडित व्यक्तीची फसवणूक करून मिळवलेली सायबर फसवणुकीची रक्कम स्वीकारण्यासाठी स्वतःच्या बँक खात्याचा वापर केला. त्याच्या खात्यात 1 कोटी 20 लाख 18 हजार जमा करण्यात आले. त्यानंतर ही रक्कम तत्काळ इतर खात्यांमध्ये ट्रान्सफर करण्यात आली. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून, फसवणुकीच्या रकमेशी संबंधित इतर खाती आणि आरोपीच्या भूमिकेची चौकशी केली जात आहे," असं एसटीएफचे एसएसपी अजय सिंह यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

STF
CYBER FRAUD
WEST BENGAL
डिजिटल अरेस्ट
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