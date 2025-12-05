ETV Bharat / bharat

वऱ्हाडावर 'काळाचा घाला': वाहन दरीत कोसळून 5 जण ठार, आई अन् मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू

लग्नावरुन परतणाऱ्या वऱ्हाडावर काळानं घाला घातला. वऱ्हाडाची बोलेरो कार दरीत कोसळून तब्बल 5 जणांचा मृत्यू झाला. ही घटना उत्तराखंडमधील लोहाघाट राष्ट्रीय महामार्गावर घडली.

Uttarakhand Road Accident
घटनास्थळावर पडलेलं वाहन (ETV Bharat)
देहरादून : लग्नावरुन परतणाऱ्या वऱ्हाडाचं वाहन दरीत कोसळून भीषण अपघात झाला. या अपघातात तब्बल 5 वऱ्हाड्यांचा मृत्यू झाल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. ही घटना लोहाघाट राष्ट्रीय महामार्गावरील बागधराजवळ घडली. रात्री उशिरा जखमींना लोहाघाट पोलीस स्टेशन, अग्निशमन दल आणि एसडीआरएफच्या जवानांनी लोहाघाट उपजिल्हा रुग्णालयात आणलं. मात्र या अपघातात 5 वऱ्हाड्यांचा मृत्यू झाला असून 5 जण गंभीर जखमी झाले आहेत.

वऱ्हाड्यांची कार कोसळली दरीत : मिळालेल्या माहितीनुसार, बोलेरो जीप चालक मद्यधुंद असल्यानं हा अपघात झाल्याची माहिती स्थानिक नागरिकांनी दिली. शुक्रवारी पहाटे सर्व मृतदेह दरीतून बाहेर काढण्यात आले. पिथोरागड जिल्ह्यातील शेराघाट इथून लग्न समारंभाचे पाहुणे परतत असताना जीपवरील चालकाचं नियंत्रण सुटलं आणि ती दरीत कोसळली. या अपघातात आई आणि मुलासह पाच जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. याबाबत लोहाघाट पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक अशोक कुमार यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, "चंपावत जिल्ह्यातील लोहाघाट राष्ट्रीय महामार्गावरील बागधराजवळ लग्न समारंभाचं वाहन दरीत कोसळलं."

पहाटे अडीच वाजता घडला अपघात : लोहाघाटमध्ये घडलेला अपघात पहाटे 2:30 च्या सुमारास घडला, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक अशोक कुमार यांनी दिली. तर "पाच जखमींना रुग्णालयात आणण्यात आलं. त्यापैकी एकाची प्रकृती गंभीर असल्यानं त्याला चंपावत जिल्हा रुग्णालयात रेफर करण्यात आलं. जखमींवर उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती लोहाघाट उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. विराज राठी आणि पीडितांवर उपचार करणारे डॉ. अझीम यांनी दिली.

आई आणि मुलाचा झाला मृत्यू : सकाळी बचाव पथकांनी सर्व मृतांचे मृतदेह दरीतून बाहेर काढले. या अपघातात भावना चौबे आणि त्यांचा मुलगा प्रियांशूसह पाच जणांचा मृत्यू झाला. या भीषण अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाल्यानं लग्नाचा आनंद शोकात बदलला आहे. प्रथमदर्शनी हा अपघात चालक मद्यधुंद अवस्थेत असल्यामुळे घडल्याचं दिसून येत आहे. आज सर्व मृतदेहांचं शवविच्छेदन केलं जाईल. पोलिसांनी अपघाताची चौकशी देखील सुरू केली आहे, अशी माहितीही पोलीस निरीक्षक अशोक कुमार यांनी दिली.

बबलुच्या लग्नासाठी गेले होते वऱ्हाडी : पिथोरागड जिल्ह्यातील शेराघाट इथल्या बबलूच्या लग्नासाठी गुरुवारी वऱ्हाडी चंपावत जिल्ह्यातील बालाटारी गावात गेले होते. लग्न लागल्यानंतर वऱ्हाडी वधूसह परत येत होते. रात्री उशिरा वऱ्हाड्यांची UK 04 TB 2074 क्रमांकाची बोलेरो गाडी लोहाघाट राष्ट्रीय महामार्गावरील बागधरजवळ 200 फूट खोल दरीत कोसळली. त्यात बसलेल्या पाच जणांचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला. जखमींना दरीतून बाहेर काढून लोहाघाट उपजिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आलं. जखमींवर उपचार सुरू आहेत, अशी माहिती लोहाघाटचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अशोक कुमार यांनी दिली.

