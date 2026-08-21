"...तर तुमच्या पोटात किडे पडतील", भाजपाच्या माजी आमदाराचं वादग्रस्त विधान
भाजपा माजी आमदार संजय गुप्ता यांच्यावर त्यांनी केलेल्या वादग्रस्त विधानानंतर जोरदार टीका केली जात आहे.
Published : August 21, 2026 at 4:15 PM IST
लक्सर : भाजपाच्या नेत्यांना वादग्रस्त विधान करण्याचा आजारच जडलाय का? असा संतापजनक प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तसंच फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर इतर राज्यांमध्येही हेच चित्र पाहायला मिळत आहे. आतापर्यंत भाजपाच्या अनेक नेत्यांची भाषणादरम्यान जीभ घसरली आहे. आता यात आणखी एका नेत्याची भर पडली आहे. उत्तराखंडमधील भाजपाचे माजी आमदार आपल्या वाढदिवसानिमित्ताने कामाचा पाढा वाचताना नको ते बोलून गेले. माझं पाणी पिऊन मत न दिल्यास तुमच्या पोटात किडे पडतील, असं वादग्रस्त विधान भाजपाच्या या माजी आमदाराने केलंय.
हरिद्वारमधील लक्सर विधानसभा मतदारसंघात भाजपाचे माजी आमदार संजय गुप्ता यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाला मोठ्या प्रमाणात भाजपा पदाधिकारी आणि संजय गुप्ता यांचे समर्थक उपस्थित होते. संजय गुप्ता यांनी या दरम्यान गु्प्ता यांनी त्यांच्या कार्यकाळात केलेल्या कामाचा पाढा वाचला. गुप्ता यांनी या दरम्यान हे वादग्रस्त विधान केलं.
संजय गुप्ता काय म्हणाले? :- "आमदार असताना मतदारसंघात पिण्याच्या पाण्याची समस्या दूर करण्यासाठी टाक्या बांधण्यात आल्या. तसेच स्वच्छ पाणी उपलब्ध करुन दिलं. आधी 20 फुटांवरील खोल गढूळ पाणी मिळायचं. मात्र मी जनतेला स्वच्छ पाणी दिलं", असं गुप्ता म्हणाले.
लक्सर पूर्व भाजपा विधायक संजय गुप्ता अपने कामों को गिनाते हुए काफी उत्साहित नजर आए. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि मेरा पानी पीकर वोट नहीं दिया तो पेट में कीड़े पड़ेंगे. #LaksarFormerBJPMLA #FormerBJPMLASanjayGupta #HaridwarNews— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) August 21, 2026
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"माझं पाणी पिऊन मत न दिल्यास तुमच्या पोटात किडे पडतील", असं उपस्थितांना संबोधित करताना गुप्ता यांनी मस्करीत म्हटलं. त्यानंतर एकच चर्चा पाहायला मिळत आहे. गुप्ता यांनी हे विधान कोणत्या संदर्भात केलंय? याबाबत अनेक चर्चा पाहायला मिळत आहे.
तसेच गुप्ता यांनी या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमात आमदार असताना मुलभूत सुविधांवर काम केल्याचाही उल्लेख केला. "माझ्या कार्यकाळात मतदारसंघातील मूलभूत सुविधा सुधारण्यासाठी अनेक कामं करण्यात आली", असं गुप्ता यांनी म्हटलं.
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