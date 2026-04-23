अंत्यविधीवरून घरी परतताना भीषण अपघात; खोल दरीत वाहन कोसळून 8 जणांचा मृत्यू
या अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला असून, दोघांना वाचवण्यात आलं आहे.
Published : April 23, 2026 at 6:52 PM IST
टिहरी : उत्तराखंडच्या टिहरी जिल्ह्यात भीषण रस्ते अपघात झाला. चंबा भागातील चंबा-कोटी रस्त्यावरील नैलजवळ एक बोलेरो कॅम्पर वाहन खोल दरीत कोसळले. या अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला असून, दोघांना वाचवण्यात आलं आहे. अंत्यविधीवरून घरी परतताना हा भीषण अपघात झाला.
अपघातात आठ जणांचा मृत्यू : मिळालेल्या माहितीनुसार, UK 09 TA 1799 क्रमांकाचे बोलेरो कॅम्पर वाहन ऋषिकेशहून घणसालीकडे जात होते. चंबा-कोटी रस्त्यावरील नैलजवळ या वाहनावरील चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि अपघात झाला. या वाहनात दहा जण होते, त्यापैकी आठ जणांचा मृत्यू झाला. तर दोघांना वाचवण्यात आलं आहे. या वाचवण्यात आलेल्या प्रवाशांवर बौराडी येथील जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, टिहरी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी ब्रिजेश भट्ट यांनी या अपघातात आठ जणांच्या मृत्यूच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
Tehri Garhwal, Uttarakhand | Tehri district administration informed ANI that a vehicle went out of control and plunged into a gorge approximately 300 meters deep near Nail on the Chamba–Koti road in Chamba block of Tehri Garhwal district. Eight people have lost their lives in the… https://t.co/vR96hH9Q57 pic.twitter.com/YKoWFNPh1R— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 23, 2026
वाहनातील प्रवासी अंत्यविधीहून परत येत होते : टिहरीच्या एसएसपी श्वेता चौबे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे सर्व प्रवासी हरिद्वारमधील एका अंत्यविधीहून परत येत होते. दरम्यान, ज्या व्यक्तीच्या अंत्यविधीला ते उपस्थित होते, त्यांच्या मुलाचाही या अपघातातील मृतांमध्ये समावेश असल्याचं सांगितलं जात आहे. अपघातानंतर घटनास्थळी गर्दी जमली. दरम्यान, मृतांच्या गावात शोककळा पसरली आहे. कुटुंबीयांना सांत्वन देणे अशक्य आहे.
मुख्यमंत्री धामी यांनी दुःख व्यक्त केलं : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी अपघाताबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केलं आहे. त्यांनी अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांप्रति तीव्र शोकसंवेदना व्यक्त केल्या. तसंच, अपघातात जखमी झालेल्यांना तातडीनं आणि योग्य उपचार देण्याचे निर्देश त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. मदत आणि बचाव कार्यात कोणतीही कमतरता भासू नये, याची खात्री करण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
