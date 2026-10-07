उत्तराखंडला भूकंपाचा जोरदार हादरा; चमोली केंद्रबिंदू, पावसाचाही ऑरेंज अलर्ट
उत्तराखंडमध्ये पुढील काही तासांसाठी पावसाचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. देहरादून, हरिद्वार आणि टिहरी गढवाल जिल्ह्यांतील काही भागांत मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
Published : October 7, 2026 at 7:02 AM IST
देहरादून : उत्तराखंडमध्ये मंगळवारी (6 ऑक्टोबर) रात्री उशिरा भूकंपाचे जोरदार धक्के जाणवले. चमोली, पौडी, रुद्रप्रयाग, अल्मोरा, उधमसिंह नगर यांसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये भूकंपाचे हादरे जाणवले. अचानक भूकंपाचे धक्के जाणवताच घाबरलेले नागरिक घराबाहेर पडले.
चमोली भूकंपाचा केंद्रबिंदू :
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्राच्या माहितीनुसार, भूकंपाचा केंद्रबिंदू उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यात होता. भूकंपाची खोली जमिनीखाली १३ किलोमीटर होती, तर त्याची तीव्रता 4.9 रिश्टर स्केल इतकी नोंदवण्यात आली.
भूकंपाचे धक्के जाणवताच अनेक ठिकाणी नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण झाली. लोक घराबाहेर पडले. मात्र, आतापर्यंत भूकंपामुळे जीवित किंवा वित्तहानी झाल्याची कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.
EQ of M: 4.9, On: 06/10/2026 22:23:13 IST, Lat: 30.103 N, Long: 79.561 E, Depth: 13 Km, Location: Chamoli, Uttarakhand. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/58BGGnvY1V— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 6, 2026
शिमला, चंदीगडसह दिल्लीपर्यंत जाणवले हादरे :
या भूकंपाचे धक्के उत्तराखंडपुरते मर्यादित राहिले नाहीत. चमोलीपासून सुमारे 254 किलोमीटर अंतरावरील शिमला, 258 किलोमीटर अंतरावरील कुरुक्षेत्र, 273 किलोमीटर अंतरावरील नोएडा, 275 किलोमीटर अंतरावरील चंदीगड आणि 282 किलोमीटर अंतरावरील नवी दिल्लीपर्यंत भूकंपाचे हादरे जाणवले.
चमोलीपासून कुमाऊंपर्यंत भूकंपाचे हादरे :
उत्तराखंडमध्ये सर्वप्रथम चमोली जिल्ह्यात भूकंपाचे जोरदार धक्के जाणवले. हादरे जाणवताच नागरिक घराबाहेर पडले. त्यानंतर हल्द्वानी आणि रुद्रपूरमध्ये रात्री सुमारे १०.२४ वाजता भूकंपाचे धक्के जाणवले. रुद्रप्रयाग आणि अल्मोरा जिल्ह्यातही भूकंपाचे हादरे जाणवले. पौडी गढवालमधील श्रीनगर येथेही नागरिकांना धक्के जाणवले. त्यामुळे गढवालपासून कुमाऊंपर्यंत भूकंपाचा प्रभाव जाणवला.
🚨 भूकंप के दौरान क्या करें? https://t.co/B4BIruzOsc— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) October 6, 2026
भूकंपाच्या दृष्टीने उत्तराखंड संवेदनशील :
उत्तराखंड हे हिमालयीन राज्य असून भूकंपाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानलं जातं. येथे वारंवार भूकंपाचे धक्के जाणवतात. भूकंपाच्या संवेदनशीलतेनुसार उत्तराखंडचा सध्या झोन ६ मध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
यापूर्वी उत्तराखंडला भूकंपाच्या संवेदनशीलतेनुसार झोन 4 आणि 5 मध्ये ठेवण्यात आलं होतं. मात्र, 2025 मध्ये भारतीय मानक ब्युरोने (BIS) देशातील भूकंपाच्या संवेदनशीलतेचा आढावा घेत नवीन नकाशा जारी केला. त्यानुसार उत्तराखंडला झोन 4 आणि 5 मधून हटवून झोन 6 मध्ये समाविष्ट करण्यात आलं.
उत्तराखंडमध्ये पावसाचा ऑरेंज अलर्ट :
उत्तराखंडमध्ये पुढील काही तासांसाठी पावसाचा ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. देहरादून, हरिद्वार आणि टिहरी गढवाल जिल्ह्यांतील काही भागांत मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
लक्सर, मंगलौर, लच्छीवाला, डोईवाला, सेलाकुई, हरबर्टपूर, चंबा, घनसाली, टिपरी, झबरेडा आणि आसपासच्या परिसरात ताशी 40 ते 50 किलोमीटर वेगानं वारे वाहण्याची शक्यता असून, काही ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह पाऊस पडण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.