गुजरातच्या भाविकांची बस कोसळली उत्तराखंडच्या दरीत: सहा भाविकांचा मृत्यू झाल्याची शक्यता
गुजरातमधील भाविकांची बस दरीत कोसळून सहा भाविकांचा मृत्यू झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ही घटना उत्तराखंडच्या टिहरी जिल्ह्यातील कुंजपुरीजवळ घडली आहे.
Published : November 24, 2025 at 1:34 PM IST|
Updated : November 24, 2025 at 2:15 PM IST
देहरादून : गुजरातमधील भाविकांची बस खोल दरीत कोसळून मोठा अपघात झाला. ही घटना उत्तराखंडमधील टिहरी जिल्ह्यातील कुंजपुरीजवळ घडली. या अपघातात पाच ते सहा जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मात्र याबाबत प्रशासनाकडून अद्याप अधिकृत आकडेवारी जाहीर करण्यात आली नाही. या अपघातातील मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता प्रत्यक्षदर्शीनी वर्तवली आहे.
या बसमध्ये प्रवास करणारे काही भाविक गुजरातचे तर काही दिल्लीचे असल्याची माहिती मिळाली आहे. पोलीस सध्या चौकशी करत आहेत. अपघातानंतर काही लोक घटनास्थळावरुन पसार झाले. : जे आर जोशी, एएसपी टिहरी गढवाल
गुजरातच्या भाविकांची बस कोसळली दरीत : उत्तराखंडमधील टिहरी जिल्ह्यात मोठा अपघात झाला आहे. गुजरातच्या भाविकांची बस कुंजपुरीजवळ दरीत कोसळल्यानं खळबळ उडाली. अपघाताची माहिती मिळताच टिहरी पोलीस आणि प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. यावेळी स्थानिक नागरिकांनी आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी बचावकार्य केलं. या अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला. तेवीस जण गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली आहे.
अपघातात पाच जणांचा मृत्यू : या अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मृतांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. या भाविकांची बस गुजरात आणि दिल्लीहून कुंजपुरीला भेट देण्यासाठी जाताना हा अपघात झाला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. ऋषिकेश ते कुंजपुरी हे अंतर अंदाजे 23 किमी आहे. या बसमध्ये 28 भाविक प्रवास करत होते. मात्र ही बस क्रमांक UK07 PA 1769 हिंडोलाखलजवळ सुमारे 70 मीटर खोल दरीत कोसळली. एसडीआरएफ कमांडर अर्पण यदुवंशी यांच्या निर्देशानुसार पोस्ट धालवाला, पोस्ट कोटी कॉलनी आणि एसडीआरएफ कॉर्प्स मुख्यालयातून एसडीआरएफच्या पाच पथकांना तत्काळ घटनास्थळी पाठवण्यात आलं. टिहरी गढवालचे एएसपी जेआर जोशी यांनी अपघातात पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती दिली आहे.
हेही वाचा :