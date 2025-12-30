ETV Bharat / bharat

उत्तराखंडमध्ये मोठा अपघात: अल्मोडामध्ये बस दरीत कोसळली, 7 जणांचा मृत्यू, 12 जण जखमी

ल्मोडाच्या सल्ट भिकियासैन भागात प्रवाशांनी भरलेली बस दरीत कोसळली. या घटनेत सात जणांचा मृत्यू झाला तर बारा प्रवासी जखमी झाले.

UTTARAKHAND BUS ACCIDENT
अल्मोडा इथं प्रवाशांनी भरलेली बस दरीत कोसळली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 30, 2025 at 1:51 PM IST

2 Min Read
देहरादून : उत्तराखंडमधील अल्मोडा जिल्ह्यातील सल्ट भिकियासैन परिसरात मंगळवारी सकाळी एक भीषण अपघात झाला. भिकियासैन-विनायक रस्त्यावर द्वारहाटहून रामनगरकडं जाणाऱ्या एक प्रवासी बसवरील चालकाचं नियंत्रण सुटलं. त्यामुळं बस खोल दरीत कोसळली. या अपघातात सात प्रवाशांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये चार पुरुष आणि तीन महिलांचा समावेश आहे. तर 12 प्रवासी जखमी झालेत.

बचावकार्य करताना अडचण : प्राथमिक माहितीनुसार, या अपघातात सात प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. तर अपघातात अनेक प्रवासी गंभीर जखमी झाल्याची शक्यता आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस, प्रशासन, एसडीआरएफ आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथकं घटनास्थळी दाखल झाली. त्यांनी बचावकार्य करायला सुरुवात केली. परंतु बस खोल दरीत कोसळल्यामुळं बचावकार्यात अडचण येत होती.

चालक, कंडक्टर बचावले : अपघातग्रस्त बस ही रामनगर येथील कुमाऊं मोटर ओनर्स युनियन (केएमओयू) लिमिटेडची आहे. ही बस सोमवारी सकाळी 11 वाजता रामनगरहून द्वारहाट नोबाडाच्या दिशेनं जात होती. मंगळवारी सकाळी 6.30 वाजता द्वारहाट नोबाडावरून बस रामनगरसाठी निघाली होती. मात्र, सकाळी 8 वाजण्याच्या सुमारास सैलापाणी बंदजवळ चालकाचं बसवरील नियंत्रण सुटल्यामुळं बस दरीत कोसळली. या अपघातात चालक आणि कंडक्टर जखमी झाले नाहीत.

मुख्यमंत्री धामी यांनी अपघाताबद्दल दुःख व्यक्त केलं : मुख्यमंत्री धामी यांनी एक्सवर पोस्ट करत अपघाताबद्दल दु:ख व्यक्त केलं. "अल्मोडा येथील भिकियासैन-विनायक महामार्गावर भिकियासैनहून रामनगरला जाणाऱ्या बसच्या अपघातामुळं दुःख झालं. या अपघातात अनेकांचा मृत्यू झाला. तर बरेच जण जखमी आहेत. जिल्हा प्रशासन जखमी प्रवाशांना तत्काळ जवळच्या रुग्णालयात दाखल करत आहे. गंभीर जखमींना चांगल्या उपचारांसाठी उच्च वैद्यकीय केंद्रांमध्ये पाठवलं आहे. संपूर्ण घटनेवर सतत लक्ष ठेवलं जात आहे. मी स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी सतत संपर्कात आहे. मी सर्व जखमींना लवकर बरं होण्यासाठी प्रार्थना करतो."

अपघातातील मृतांची नावं :

  • गोविंद बल्लभ, (वय 80 रा. जामोली)
  • पार्वती देवी, (वय 75 रा. जामोली)
  • निवृत्त सुभेदार नंदन सिंग, (वय ६५, रा. जामोली)
  • तारा देवी, (वय ५०, रा. बाली पटवारी)
  • गणेश, (वय २५)
  • उमेश, (वय २५)
  • एक अज्ञात

अपघातातील जखमींची नावं :

  • नंदा बल्लभ (वय 50, रा. नौबाडा)
  • राकेश कुमार, (वय. 55 रा. जीआयसी द्वारहाट)
  • नंदा देवी, (वय 40 रा. नौबाडा)
  • हंसी सती, (वय 36, रा. सिंगोली)
  • मोहित सती, (वय १६ रा. नौघर)
  • बुद्धबल्लभ भगत, (वय 58, रा. अमोली).
  • हरीशचंद्र, (वय 65, रा. पाली).
  • भूपेंद्रसिंग अधिकारी, (वय 64) जामोली.
  • जितेंद्र रेखाडी, (वय 37) रा. विनायक
  • नवीन चंद्र, (वय 55)
  • हिमांशू पालीवाल (वय १७)
  • प्रकाश चंद्र, (वय, ४३) रा. चाचरौती स्यालदे.
  • 14 महिन्यांत सल्ट तहसील परिसरात दुसरा अपघात : अल्मोडा जिल्ह्यातील सल्ट परिसरात 14 महिन्यांत हा दुसरा बस अपघात आहे. 4 नोव्हेंबर 2024 ला सल्ट तहसीलमधील मार्चुला इथल्या कुपी गावाजवळ एका बसला अपघात झाला. या भीषण बस अपघातात 36 जणांचा मृत्यू झाला होता.

