नोएडा विमानतळ आता 'नरेंद्र मोदी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ' म्हणून ओळखलं जाणार; उत्तर प्रदेश सरकारचा निर्णय
उत्तर प्रदेश सरकारच्या मंत्रिमंडळानं जेवर येथील नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं नाव बदलून 'नरेंद्र मोदी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जेवर' असं ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे.
Published : October 9, 2026 at 3:47 PM IST
लखनौ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकसेवेची 25 वर्षे पूर्ण झाली आहे. यानिमित्ताने उत्तर प्रदेश सरकारनं एक मोठा निर्णय घेतला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या मंत्रिमंडळानं जेवर येथील नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं नाव बदलून 'नरेंद्र मोदी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जेवर' असं ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी निषाद पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद, सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, अपना दल (एस) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. आशिष पटेल आणि राष्ट्रीय लोक दलाचे मंत्री अनिल कुमार यांच्या उपस्थितीत ही माहिती दिली.
उत्तर प्रदेशसाठी विशेष अभिमानाची बाब : योगी आदित्यनाथ यांनी लोक भवनात माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, "7 ऑक्टोबर हा देशाच्या इतिहासातील एक गौरवशाली अध्याय आहे. सरकार प्रमुख म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अविरत समर्पित सेवेची 25 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळ त्यांचं मनःपूर्वक अभिनंदन करत आहे. तसंच पंतप्रधान हे उत्तर प्रदेशच्या भूमीतून एक लोकप्रिय लोकप्रतिनिधी आणि खासदार म्हणून देशाचं नेतृत्व करत आहेत. ही उत्तर प्रदेशसाठी विशेष अभिमानाची बाब आहे. त्यांनी राष्ट्र उभारणीला आपलं अंतिम ध्येय बनवलं असून, सेवा ही निष्ठा आणि राष्ट्र प्रथम ही आपली मूळ मूल्ये म्हणून स्वीकारली आहेत. पंतप्रधानांचा 25 वर्षांचा प्रवास हा लोकसेवेतून लोककल्याण आणि जनतेच्या सहभागातून जनतेचा विश्वास कसा निर्माण होतो, याचं एक अद्वितीय उदाहरण आहे."
मोदी अन् उत्तर प्रदेश यांचं जिव्हाळ्याचं नातं : पुढं योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितलं की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उत्तर प्रदेश यांचं नातं अत्यंत जिव्हाळ्याचं आहे. जेव्हा 2014 मध्ये पंतप्रधानांनी काशीला भेट दिली होती, तेव्हा त्यांनी सांगितलं होतं की, गंगा मातेनं त्यांना बोलावलं आहे. काशी आणि गंगा मातेमुळं सुरू झालेलं हे जिव्हाळ्याचं नातं काळाच्या ओघात अधिक घट्ट झालं आहे आणि आज ते राज्याच्या सर्वांगीण परिवर्तनाचा पाया बनलं आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या संयुक्त निर्धारानं आणि टीम इंडियाच्या भावनेनं, उत्तर प्रदेश अभूतपूर्व प्रगतीच्या मार्गावर पुढं वाटचाल करत आहे.
उत्तर प्रदेश नव्या आत्मविश्वासानं नवीन उंची गाठतोय : 2017 पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रशासकीय अस्थिरता, लोकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावाशी झुंज देत होता, हे सर्वांना माहीत असल्याचं देखील योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितलं. पुढं ते म्हणाले, "पंतप्रधान मोदींच्या दूरदृष्टीनं प्रेरित होऊन, उत्तर प्रदेशनं प्रशासनाची एक नवीन कार्यसंस्कृती स्वीकारली. परिणामी, सुशासन, मजबूत कायदा आणि सुव्यवस्था, आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण ही उत्तर प्रदेशची वैशिष्ट्ये बनली आहेत. उत्तर प्रदेश नव्या आत्मविश्वासानं नवीन उंची गाठत आहे."
सर्वात मोठं विमान वाहतूक केंद्र बनणार : दरम्यान, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशात हाती घेतलेल्या विकास उपक्रमांवर प्रकाश टाकत सांगितलं की, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळ पंतप्रधानांचे आभारी आहे, कारण त्यांनी उत्तर प्रदेशला नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जेवर भेट दिलं आहे. हे उत्तर प्रदेशातील सर्वात मोठं विमानतळ आणि भविष्यात देशातील सर्वात मोठं विमान वाहतूक केंद्र बनणार आहे. परिणामी, मंत्रिमंडळानं नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं नाव बदलून 'नरेंद्र मोदी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नोएडा, जेवर' असं ठेवण्याचा ठरावही मंजूर केला. उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळ पंतप्रधान मोदींच्या दूरदर्शी नेतृत्वाची, प्रेरणादायी मार्गदर्शनासाठी आणि राज्याप्रती असलेल्या अविचल व अविरत समर्पणाबद्दल मनःपूर्वक अभिनंदन करते.
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