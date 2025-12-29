उत्तर प्रदेश एसआयआर : मतदार यादीतून सुमारे २.८९ कोटी नावे वगळली, १ जानेवारीपासून अपिलाची मुभा
मृत्यू, निवासस्थानातील बदल किंवा इतरत्र मतदार म्हणून नोंदणी यासह विविध कारणांमुळे उत्तर प्रदेशात मतदार यादीतून बहुतांश नावे वगळण्यात आली.
Published : December 29, 2025 at 5:15 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेशातील एकूण १५,४४,००,००० मतदारांपैकी, जे विशेष सघन पुनरावलोकन (SIR) पूर्वीच्या मतदार यादीचा भाग होते, त्यापैकी तब्बल २,८८,७५,००० नावे, म्हणजेच सुमारे १८.७०% नावे वगळण्यात आली आहेत. राज्यात ४ नोव्हेंबर रोजी मतदार याद्यांच्या विशेष सघन पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रिया सुरू झाली होती आणि दोन मुदतवाढीनंतर २६ डिसेंबर रोजी ती पूर्ण झाली.
अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, उत्तर प्रदेशातील मतदार यादीचा जो मसुदा ३१ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध होणार आहे, त्यात सुमारे १२.५५ कोटी मतदारांची नावे असण्याची शक्यता आहे, तर एसआयआर-पूर्व मतदार यादीतून जवळपास २.८९ कोटी नावे वगळण्यात आली आहेत. वगळण्यात आलेल्या मतदारांना १ जानेवारीपासून या निर्णयाला आव्हान देण्याची संधी मिळेल, असंही त्यांनी सांगितलं.
उत्तर प्रदेशचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) यांनी सांगितलं की, मृत्यू, पत्त्यात बदल किंवा इतरत्र मतदार म्हणून नोंदणी यासह विविध कारणांमुळे ही नावे वगळण्यात आली आहेत. वगळण्यात आलेल्या नावांपैकी बहुतेक नावे लखनऊ, गाझियाबाद, प्रयागराज आणि कानपूर यांसारख्या मोठ्या शहरी केंद्रांमधील आहेत. वगळण्यात आलेल्या नावांपैकी १.२६ कोटी मतदारांनी स्थलांतर केलं आहे, ४६ लाख मतदारांचा मृत्यू झाला आहे, २३.७० लाख नावे दुबार म्हणून चिन्हांकित केली आहेत, तर ८३.७३ लाख मतदार अनुपस्थित आहेत.
रिनवा म्हणाले की, मतदार यादीचा मसुदा ३१ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध केला जाईल आणि ३० जानेवारी २०२६ पर्यंत दावे आणि आक्षेप दाखल करता येतील. "सूचना कालावधीत, म्हणजेच ३१ डिसेंबर ते २१ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत, गणना अर्जांवर निर्णय घेतले जातील आणि दावे व आक्षेपांचे निराकरण केले जाईल. त्यानंतर अंतिम मतदार यादी २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली जाईल," असं ते म्हणाले.
मसुदा यादीत स्थान मिळवलेल्या १२,५५,५६,००० मतदारांपैकी १ कोटीहून अधिक मतदार 'अनमॅप्ड' श्रेणीत आहेत, म्हणजेच त्यांना 'मॅप्ड' श्रेणीत समाविष्ट करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने (EC) अनिवार्य केलेल्या १२ कागदपत्रांच्या यादीतून स्व-साक्षांकित कागदपत्रे सादर करण्यासाठी नोटिसा पाठवल्या जातील, असं रिनवा यांनी रविवारी पीटीआयला सांगितलं. "१ जानेवारीपासून, निवडणूक आयोग एक महिनाभर चालणारी प्रक्रिया सुरू करेल, ज्या दरम्यान सुमारे २.८९ कोटी मतदारांपैकी (अचूक सांगायचे तर २,८८,७५,०००) ज्यांची नावे विविध कारणांमुळे वगळण्यात आली आहेत आणि ज्यांना या कारवाईला आव्हान द्यायचं आहे, ते फॉर्म ६ भरून पुन्हा अर्ज करू शकतात," असे रिनवा म्हणाले. "नवीन मतदारांना अर्ज करण्यासाठीही फॉर्म ६ वापरता येईल," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
"अज्ञात किंवा बेपत्ता मतदार, ज्यांची नावं वगळलेल्यांच्या यादीत आहेत, त्यांना मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी २००३ च्या एसआयआर (SIR) यादीत समावेश असल्याचा पुरावा किंवा निवडणूक आयोगानं निर्धारित केलेल्या इतर कागदपत्रांपैकी कोणतंही एक सादर करावं लागेल," असं त्यांनी पुढे सांगितलं. १ ते ३१ जानेवारी दरम्यान, निवडणूक आयोग मसुदा मतदार यादीतील सुमारे १२.५५ कोटी नावांच्या समावेशावर आक्षेप मागवेल, असं रिनवा म्हणाले. हे आक्षेप फॉर्म ७ भरून नोंदवता येतील. मसुदा यादीत नाव समाविष्ट करण्याविरुद्धचा आक्षेप वैध आढळल्यास, ते नाव यादीतून वगळले जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे, जर 'अज्ञात' (unmapped) श्रेणीतील एखादी व्यक्ती जन्म प्रमाणपत्र किंवा निवासाचा पुरावा, कौटुंबिक नोंदणीची प्रत, पासपोर्ट किंवा जन्मतारीख असलेले शाळेचे प्रमाणपत्र यांसारखी संबंधित कागदपत्रे सादर करू शकली नाही, तर तिचे नाव अंतिम यादीत समाविष्ट होणार नाही.
"मसुदा मतदार यादीत समाविष्ट असलेल्या ९१ टक्क्यांहून अधिक मतदारांची माहिती जुळवण्यात आली आहे. निवडणूक नोंदणी अधिकारी (EROs) उर्वरित १ कोटीहून अधिक 'अज्ञात' मतदारांना संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचं आवाहन करण्यासाठी नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात करतील. ही प्रक्रिया फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत सुरू राहील," अशी माहिती रिनवा यांनी दिली. ते म्हणाले की, ८ लाखांपेक्षा कमी लोकांनी बूथ-स्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत दिलेले फॉर्म परत केलेले नाहीत आणि त्यामुळे त्यांची नावं वगळलेल्या नावांच्या यादीत आली आहेत. "आम्ही त्यांना फॉर्म भरण्यासाठी सक्ती करू शकत नाही," असं ते म्हणाले.
मतदार यादीतून नावं वगळल्यामुळे देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशात राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. विरोधकांनी, विशेषतः समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसनं, एसआयआर (SIR) प्रक्रियेवर चिंता व्यक्त केली आहे आणि ही प्रक्रिया सत्ताधारी भाजपाला अनुकूल ठरेल अशा प्रकारे तयार केली असल्याचा आरोप केला आहे. भाजपानं विरोधकांचा हा दावा "खोटा" आणि "घुसखोरांना" संरक्षण देण्याचा प्रयत्न असल्याचं सांगत फेटाळून लावला आहे.
हेही वाचा...