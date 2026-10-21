शिवा शर्मा हत्या प्रकरणातील तिन्ही संशयित आरोपींना ट्रान्झिट रिमांडवर उत्तर प्रदेश पोलीस लखनऊला घेऊन रवाना
'शिवा शर्मा' हत्या प्रकरणात संशयित आरोपी श्रद्धा दुबे, रश्मी दुबे, त्याचा वाहनचालक दानिशला यूपी पोलिसांच्या विशेष कृती दलाने नागपूरच्या जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात हजर केले.
Published : October 21, 2026 at 5:20 PM IST
नागपूर- उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथील प्रसिद्ध हॉटेल व्यावसायिक 'शिवा शर्मा' हत्या प्रकरणात मुख्य संशयित आरोपी श्रद्धा दुबे, रश्मी दुबे आणि त्याचा वाहनचालक दानिशला उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या
विशेष कृती दलाने नागपूरच्या जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात हजर केले आहे. न्यायालयाने ट्रान्झिट मंजूर केल्यानंतर उत्तर प्रदेश पोलीस तिन्ही संशयित आरोपींना घेऊन लखनऊसाठी रवाना झाले आहेत. त्यापूर्वी नागपूर पोलिसांनी संशयित आरोपी हे मीडियाच्या कॅमेऱ्यात कैद होऊ नयेत यासाठी लपवाछपवीचा प्रयत्न केला होता.
सर्व संशयित आरोपींना लखनऊ कोर्टात हजर करावे लागणार : आवश्यक सर्वच कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर तिन्ही संशयित आरोपींना उत्तर प्रदेश पोलिसांनी तपासासाठी लखनऊ येथे नेले, यासाठी 72 तासांचा अवधी देण्यात आलाय, निर्धारित मुदत संपण्याच्या आत सर्व संशयित आरोपींना लखनऊ कोर्टात हजर करावे लागणार आहे. उत्तर प्रदेशच्या लखनऊ येथे गाजत असलेल्या शिवा शर्मा हत्या प्रकरणातील संशयित आरोपी श्रद्धा दुबे, रश्मी दुबे आणि वाहनचालक दानिश यांना मंगळवारी नागपूरच्या बेलतरोडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील चीचभवन या परिसरातील फ्लॅटमधून उत्तर प्रदेश विशेष कृती दल आणि नागपूर पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने ताब्यात घेतले होते. यापैकी श्रद्धा दुबे आणि रश्मी दुबे यांना हुडकेश्वर पोलीस ठाण्यातील महिला बराकमध्ये ठेवण्यात आले आहे. दुपारच्या सुमारास संशयित आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आले.
संशयित आरोपींवर प्रत्येकी 50 हजारांचे बक्षीस : लखनऊ येथील हजरतगंज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या शिवा शर्मा हत्या प्रकरणातील फरार असलेले तिन्ही संशयित आरोपी नागपूर
येथे लपून असल्याची माहिती लखनऊ पोलिसांना समजली होती. संशयित आरोपी वारंवार आपले स्थान बदलत असल्यानेच संशयितांना शोधण्यासाठी नागपूर पोलिसांनी अनेक किलोमीटरची पोलीस हद्द पिंजून काढली. त्यानंतर या संशयित आरोपींचा शोध पोलिसांना लागला होता. या तिघांवर प्रत्येकी 50 हजार रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले होते.
लखनऊ ते नेपाळ, त्यानंतर नागपूर : लखनऊ पोलीस आयुक्तालयाने 20 ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, या प्रकरणी 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी रंजना शर्मा यांनी दिलेल्या लेखी तक्रारीवरून हजरतगंज पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 103(1) अंतर्गत खुनाचा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. या प्रकरणातील तिन्ही संशयित आरोपींवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर ते फरार होते. त्यांचा शोध सुरू असताना त्यांच्यावर प्रत्येकी 50 हजार रुपयांचे बक्षीस घोषित करण्यात आले होते. दरम्यान, तिन्ही संशयित आरोपी नागपूर शहरात लपलेले असल्याची अत्यंत गोपनीय माहिती पोलिसांना समजली होती. त्या आधारे लखनऊ पोलीस आणि यूपी एसटीएफच्या पथकाने नागपूर पोलिसांच्या सहकार्याने नागपूरात शोधमोहीम राबवत तिन्ही आरोपींना नागपुरातून अटक केली.
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