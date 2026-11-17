उत्तर प्रदेशात 18.84 लाख नवीन मतदारांची वाढ; मतदार यादीचा मसुदा जाहीर, अंतिम यादी 4 जानेवारीला प्रसिद्ध होणार!
10 एप्रिल 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अंतिम यादीच्या तुलनेत 18 लाख 84 हजार 113 मतदारांची वाढ झाली आहे.
Published : November 17, 2026 at 7:15 PM IST
लखनौ : उत्तर प्रदेशात विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षणानंतर (एसएसआर) मंगळवारी मतदार यादीचा मसुदा जाहीर करण्यात आला. राज्यातील एकूण मतदार संख्या 13 कोटी 58 लाख 68 हजार 905 झाली आहे. 10 एप्रिल 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अंतिम यादीच्या तुलनेत 18 लाख 84 हजार 113 मतदारांची वाढ झाली आहे. यामध्ये 10 लाख 97 हजार महिला मतदार आणि 7 लाख 87 हजार पुरुष मतदारांची वाढ झाली आहे.
तरुण मतदारांची संख्या घटली : उत्तर प्रदेशचे मुख्य निवडणूक अधिकारी नवदीप रिनवा यांनी एका पत्रकार परिषदेत मसुदा यादी जाहीर केली. या यादीतील सर्वात आश्चर्यकारक बाब म्हणजे तरुण मतदारांची संख्या आहे. मागील यादीत 18 ते 19 वयोगटातील मतदारांची संख्या 17 लाख 63 हजार 360 होती, जी आता कमी होऊन 11 लाख 83 हजार 352 झाली आहे. म्हणजेच 5 लाख 80 हजार इतकी घट झाली आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत हा फरक लक्षणीय असल्याचं दिसून येतो. लोकसंख्या अंदाज अहवालानुसार, 2026 मध्ये राज्यात 18 ते 19 वयोगटातील अंदाजे 84 लाख 47 हजार लोक असायला हवेत, तर या यादीत या वयोगटातील केवळ 11.83 लाख लोकांची नोंद आहे. एकूण मतदारांच्या पातळीवरही, मसुदा यादी 16 कोटी 16 लाख अंदाजित लोकसंख्येपेक्षा 2 कोटी 58 लाखांनी कमी आहे.
STORY | UP draft electoral roll published, 13.58 crore voters on list, over 18 lakh added in SSR Uttar Pradesh's draft electoral roll published on Tuesday ahead of the 2027 Assembly elections has 13.58 crore voters, including 6.20 crore women, Chief Electoral Officer Navdeep Rinwa said. READ: https://t.co/HOtYWBsx4w— Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2026
विशेष मोहीम राबवली जाईल : निवडणूक आयोगानं नोंदणीतून वगळलेल्या पात्र नागरिकांची, विशेषतः युवक आणि महिलांची 100 टक्के नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये स्थापन केलेल्या मतदार साक्षरता क्लबच्या माध्यमातून 18 ते 19 वयोगटासाठी एक विशेष मोहीम राबवली जाईल. या प्रयत्नात एनएसएस, एनसीसी, भारत स्काउट्स अँड गाईड्स आणि नेहरू युवा केंद्राचे स्वयंसेवक मदत करतील, असं नवदीप रिनवा यांनी सांगितलं. याचबरोबर, महिला मतदारांसाठी अंगणवाडी सेविका, आशा, एएनएम आणि महिला बचत गटांची मदत घेतली जाईल. शिधावाटप योजनेच्या लाभार्थ्यांमधून वगळलेल्या नागरिकांचीही ओळख पटवली जाईल. याव्यतिरिक्त, विधानसभा मतदार यादीची पंचायत आणि नगरपालिकांच्या याद्यांशी जुळवणी केली जाईल, जेणेकरून ज्यांची नावं यादीत असूनही विधानसभा यादीत नाहीत, त्यांच्यासाठी फॉर्म 6 भरता येईल, असंही नवदीप रिनवा यांनी सांगितलं.
17 नोव्हेंबर ते 16 डिसेंबरपर्यंत फॉर्म भरता येतील : नाव समाविष्ट करण्यासाठीचे दावे आणि आक्षेप 17 नोव्हेंबर ते 16 डिसेंबर पर्यंत स्वीकारले जातील. नाव समाविष्ट करण्यासाठी फॉर्म 6, नाव वगळण्यासाठी किंवा आक्षेपासाठी फॉर्म 7, आणि माहिती दुरुस्ती करण्यासाठी फॉर्म 8 भरता येईल. परदेशात राहणारे नागरिक फॉर्म 6 अ भरतील. हे फॉर्म बीएलओ, नियुक्त अधिकारी, तहसील मतदार नोंदणी केंद्रे आणि जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत. ईसीआयनेट मोबाइल अॅप किंवा voters.eci.gov.in द्वारे ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे . राज्यातील 403 मतदार नोंदणी अधिकारी आणि 2042 सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी या अर्जांवर प्रक्रिया करतील. दाव्यांवर 28 डिसेंबरपर्यंत प्रक्रिया केली जाईल आणि अंतिम यादी 4 जानेवारी 2027 रोजी प्रसिद्ध केली जाईल.
सर्व मतदान केंद्रांवर विशेष अभियान दिवस : आयोगानं सांगितलं की, 21, 22, 28 आणि 29 नोव्हेंबर रोजी राज्यभरातील सर्व मतदान केंद्रांवर विशेष अभियान दिवस आयोजित केले जातील. या दिवसांमध्ये, बीएलओ मसुदा याद्या आणि पुरेशा फॉर्मसह मतदान केंद्रांवर उपस्थित राहतील. 17 ते 20 नोव्हेंबर दरम्यान, बीएलओ आणि त्यांचे पर्यवेक्षक दुबार नावं, मृत मतदार, स्थलांतरित झालेले मतदार आणि अस्पष्ट छायाचित्रे ओळखण्यासाठी टेबलटॉप एक्सरसाइज करतील. एकाच व्यक्तीचा फॉर्म 6 वारंवार भरला जाणार नाही आणि त्यामुळं यादीत दुबार नोंदी होणार नाहीत, हे सुनिश्चित करण्यासाठी सार्वजनिक सुविधा केंद्र चालकांनाही प्रशिक्षण दिलं जात आहे.
तक्रारींचे निवारण करण्यात उत्तर प्रदेश अव्वल : 11 एप्रिल ते 16 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत राष्ट्रीय तक्रार निवारण सेवा पोर्टलवर एकूण 66,698 तक्रारी प्राप्त झाल्या, त्यापैकी 66,091 म्हणजेच 99 टक्के तक्रारींचे निराकरण करण्यात आलं. गेल्या महिन्यात, नागरिक रेटिंगच्या आधारावर उत्तर प्रदेश देशात प्रथम क्रमांकावर आले. नावं वगळण्यासंबंधी 586 तक्रारी प्राप्त झाल्या. तर तपासात असं आढळून आलं की, 564 प्रकरणांमध्ये विशेष सखोल पुनरीक्षण 2026 दरम्यान गणना अर्ज सादर न केल्यामुळं नावं वगळण्यात आली होती, तर 22 प्रकरणांमध्ये एकाच व्यक्तीचं नाव एकापेक्षा जास्त वेळा नोंदवलं गेलं होतं. बुक अ कॉल विथ बीएलओ, या सुविधेअंतर्गत, एसआयआर कालावधीत 8.63 लाख कॉल बुक करण्यात आले, त्यापैकी 8.33 लाख म्हणजेच 97 टक्के लोकांशी बीएलओद्वारे संपर्क साधण्यात आला. या बाबतीत राज्यानं देशात पहिला क्रमांक पटकावला.
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