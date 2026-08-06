ETV Bharat / bharat

अतिक अहमदचा धाकटा मुलगा अबान अहमदचा कार अपघातात मृत्यू

हा अपघात बुधवारी (5 ऑगस्ट) रात्री उशिरा पूंछ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीजवळ झांसी-कानपूर राष्ट्रीय महामार्गावर झाला.

Mafia Atiq Ahmed youngest son Aban Ahmed dies in road accident car crashes in Jhansi Ali Ahmed
अतीक अहमदचा धाकटा मुलगा अबान अहमदचा कार अपघातात मृत्यू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 6, 2026 at 3:59 PM IST

|

Updated : August 6, 2026 at 4:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झांसी : माफिया आणि माजी खासदार अतिक अहमद याचा सर्वात धाकटा मुलगा अबान अहमद याचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला. हा अपघात बुधवारी (5 ऑगस्ट) रात्री उशिरा पूंछ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीजवळ झांसी-कानपूर राष्ट्रीय महामार्गावर झाला. या अपघातात अबानच्या आणखी एका साथीदाराचाही मृत्यू झाला, तर इतर तीन तरुण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.

नियंत्रण सुटले आणि कार डिव्हायडरला जाऊन धडकली : पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पूंछ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील खिल्ली गावाजवळ महामार्गावर बुधवारी रात्री उशिरा हा भीषण अपघात घडला. कानपूरहून झाशीकडे भरधाव वेगानं जाणाऱ्या कारचे अचानक नियंत्रण सुटले आणि कार डिव्हायडरला जाऊन धडकली. धडक इतकी जोरदार होती की, कारचे तुकडे झाले. या अपघातात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला, त्यापैकी एकाची ओळख माफिया नेता अतिक अहमदचा मुलगा अबान अशी पटली. दुसऱ्या मृताची ओळख सोनू अशी पटली. कारमध्ये एकूण पाच जण होते.

एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ती यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

जखमींना रुग्णालयात दाखल : स्थानिकांकडून तत्काळ पोलिसांना अपघाताची माहिती देण्यात आली. यानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि बचावकार्य सुरू करण्यात आले. जखमींना उपचारासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयात दाखल करण्यात आलं असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. तर पोलिसांनी दोन मृतांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत. तसंच, या घटनेचा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे. दरम्यान, अपघातानंतर महामार्गावरील वाहतूक काही काळासाठी विस्कळीत झाली होती, परंतु पोलिसांनी ती पूर्ववत केली. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, कारवरील नियंत्रण सुटल्यामुळं हा अपघात झाल्याचं प्राथमिक दृष्ट्या दिसून येतं.

अबान अहमद हा अतिक अहमदचा सर्वात धाकटा मुलगा होता : अबान अहमद हा अतिक अहमद याचा सर्वात धाकटा मुलगा होता. सर्वात मोठा मुलगा उमर अहमद लखनौ तुरुंगात आहे. त्याच्यावर एका रिअल इस्टेट व्यावसायिकाचे अपहरण आणि मारहाण केल्याचा आरोप आहे. दुसरा मुलगा अली अहमद सध्या झाशी तुरुंगात आहे. तो पूर्वी प्रयागराज येथील नैनी मध्यवर्ती तुरुंगात होता आणि अलीकडेच त्याला झाशी तुरुंगात हलवण्यात आलं होतं. असद अहमद हा तिसरा मुलगा होता, जो 2023 मध्ये पोलीस चकमकीत ठार झाला होता. अजम अहमद हा चौथा मुलगा होता. तो सज्ञान झाल्यानंतर ऑक्टोबर 2023 मध्ये बालसुधारगृहातून सुटला आणि त्यानंतर त्याला त्याच्या आत्याकडे पाठवण्यात आलं होतं. अबान अहमद हा अतिक अहमद याचा सर्वात धाकटा आणि कार अपघातात मृत्यू झालेला पाचवा मुलगा होता.

अतिक अहमदचा धाकटा मुलगा अबान अहमदचा कार अपघातात मृत्यू (ETV Bharat)

कोण होता अतिक अहमद? : दरम्यान, 2005 च्या राजू पाल हत्याकांडातील प्रमुख साक्षीदार उमेश पाल हत्याकांडातील आरोपी अतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अशरफ अहमद यांची प्रयागराजमध्ये 15 एप्रिल 2023 रोजी पोलिसांच्या ताब्यात असताना गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. या दोघांना पोलीस वैद्यकीय तपासणीसाठी केल्विन हॉस्पिटलमध्ये नेत होते, त्यावेळी मीडियाशी बोलत असताना दोघांवर गोळ्या झाडण्यात आल्या होत्या. हल्लेखोर मीडिया प्रतिनिधी म्हणून आले होते. या हल्लेखोरांना पोलिसांनी घटनास्थळीच अटक केली होती. अतिक अहमदवर खून, अपहरण आणि खंडणीसह 100 हून अधिक गुन्हेगारी खटले दाखल होते. अतिक अहमद हा समाजवादी पक्षाचा खासदार आणि पाच वेळा आमदार होता.

हेही वाचा :

  1. "तरुणांचे ऐका, त्यांना सल्ला आणि समुपदेशनाची गरज", विद्यार्थी आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाचं मत
  2. शिवसेना पक्ष व चिन्ह प्रकरण : "विधिमंडळ पक्ष म्हणजे राजकीय पक्ष नव्हे", कपिल सिब्बल यांचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद
  3. मंगळुरूमधील खाजगी महाविद्यालयात रॅगिंगचा प्रकार, पाच विद्यार्थ्यांना अटक
Last Updated : August 6, 2026 at 4:29 PM IST

TAGGED:

उत्तर प्रदेश
माफिया अतीक अहमद
कार अपघातात मृत्यू
झांसी
UTTAR PRADESH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.