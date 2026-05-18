उत्तर प्रदेशमध्ये भीषण अपघात; ट्रक आणि मॅजिकच्या धडकेत 10 जणांचा मृत्यू
लखीमपूर खेरी येथे सोमवारी सकाळी भीषण अपघात घडला आहे. टाटा मॅजिक व्हॅन आणि भरधाव वेगाने येणाऱ्या ट्रकची समोरासमोर धडक झाली.
Published : May 18, 2026 at 4:14 PM IST
लखनौ (लखीमपुरा खीरी)-बहराइच रोडवर ऊंच गावाजवळ सोमवारी भीषण अपघात झाला. टाटा मॅजिकनं ट्रक यांची समोरासमोर धडक झाल्यानं भीषण अपघात झाला. या अपघातात 10 जणांचा जागेवरच मृत्यू झाला. तर चार जण जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर सरकारी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
डीएम अंजनी कुमार सिंह यांच्या माहितीनुसार मॅजिक व्हॅनमध्ये 10 प्रवासी होते. त्यात 8 पुरुष तर 2 महिलांचा समावेश होता. ते सर्व प्रवासी लखीमपूर खीरीला जात होते. मॅजिक व्हॅनचं नियंत्रण सुटल्यानं चारचाकी ट्रकला जाऊन धडकली. अपघातानंतर स्थानिक लोक घटनास्थळी पोहोचले. अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी बचावकार्य सुरू केले. मृतदेह हे शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठविण्यात आले. तर जखमींना सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.
अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या सहा व्यक्तींची ओळख पटली आहे. पवन (संतोष यांचा मुलगा, रा. माझरा); संतोष यांचे सख्खे भाऊ, सोहन; साजे गोयल (मणिलाल यांचा मुलगा, रा. मिहिपुरवा); जयवीर सिंग (पेशकर सिंग यांचा मुलगा, रा. मंगौधिया); आणि गायत्री वैश्य (वय 44) अशी मृतांची नावे आहेत. गायत्री वैश्य या सीतापूर येथील विजय लक्ष्मी नगर भागाच्या रहिवासी होत्या. रायबोजा प्राथमिक शाळेत शिक्षिका म्हणून कार्यरत होत्या. गेल्या 11 वर्षांपासून त्या शाळेत येण्या-जाण्यासाठी टॅक्सीचा वापर करत होत्या, अशी माहिती समोर येत आहेत.
मृताच्या कुटुंबीयांना 2 लाखांची मदत जाहीर- पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीनुसार या घटनेतील मृतांचा आकडा सध्या 10 आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या भीषण रस्ते अपघाताबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केलं आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 2 लाखांची सानुग्रह मदत जाहीर केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून जखमींवर योग्य वैद्यकीय उपचार केले जातील, याची खात्री करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.
