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...तर शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह गोठवा, कपिल सिब्बलांची सर्वोच्च न्यायालयात मागणी

पहिल्यांदाच कपिल सिब्बल यांनी शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची मागणी केली आहे.

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...तर शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह गोठवा, कपिल सिब्बलांची सर्वोच्च न्यायालयात मागणी (File Photo - ETV Bharat)
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By Sumit Saxena

Published : August 19, 2026 at 8:18 PM IST

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नवी दिल्ली : देशाचं लक्ष लागलेल्या शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटानं 'शिवसेना' हे नाव आणि पक्षाचे निवडणूक चिन्ह वापरणे "बेकायदेशीर" असल्याचं उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटानं बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.

ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे यांच्यावतीनं युक्तिवाद केला. यावेळी, पहिल्यांदाच कपिल सिब्बल यांनी शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह गोठवण्याची मागणी केली आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयानं ठाकरे गटाला ते चिन्ह त्वरित परत दिलं नाही, तर किमान शिंदे गटाला त्याचा वापर करण्यापासून तरी रोखावं, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली. याचबरोबर, कथित पक्षांतरामुळं अपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या एकनाथ शिंदे गटातील आमदार 'आपणच मूळ राजकीय पक्ष आहोत', असा बचाव करू शकत नाहीत. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला 'खरा' पक्ष म्हणून मान्यता देणं म्हणजे एका 'घटनात्मक पापा'ला बक्षीस देण्यासारखे ठरेल, असं कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी म्हटलं. "पात्रता रद्द करण्याच्या कारवाईला सामोरे जाणारे आमदार 'आपणच खरा राजकीय पक्ष आहोत', असा बचाव करू शकत नाहीत," असं कामत म्हणाले.

सातव्या दिवशी अंतिम युक्तिवाद करताना, शिंदे गटाला 'धनुष्य-बाण' हे चिन्ह देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती कपिल सिब्बल यांनी खंडपीठाला केली. तसंच राज्यघटनेतील दहावी अनुसूची (पक्षबदल-विरोधी तरतूद) ही 'पक्षबदलाचे पाप मुळापासूनच नष्ट करण्यासाठी' तयार करण्यात आली होती, असं कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं. ते म्हणाले, "कृपया दहाव्या अनुसूचीचा अर्थ अशा प्रकारे लावू नका, ज्यामुळं पक्षांतर करण्यास मुभा मिळेल. पक्षांतर हा एक घटनात्मक गुन्हा आहे." याचबरोबर, जून आणि जुलै 2022 मधील सुरुवातीच्या फुटीनंतर शिंदेंना मिळालेल्या पाठिंब्याचा वापर त्यांच्या दाव्याला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. "जर तुम्ही असं म्हणत असाल की 19 जुलै नंतर त्यांना इतका पाठिंबा मिळाला आणि म्हणून त्या नंतरच्या पाठिंब्यावर विसंबून राहता येईल, तर तुम्ही पक्षांतराला प्रोत्साहन देत आहात. जेव्हा एखादी व्यक्ती सत्तेवर असते, तेव्हा असं घडणं स्वाभाविकच आहे," असं कपिल सिब्बल म्हणाले.

शिंदे गटाकडून 'शिवसेना' हे नाव आणि चिन्ह वापरणे बेकायदेशीर असल्याचं त्यांनी म्हटलं. न्यायालयानं हे चिन्ह त्वरित ठाकरे यांना परत न दिल्यास, किमान शिंदे यांना ते वापरण्यापासून तरी रोखले पाहिजे, असं कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं. "शिवसेना हे नाव ठाकरे यांचं आहे. शिंदे गटाला ते चिन्ह मिळू शकत नाही. जर ते चिन्ह त्यांना मिळू शकत नसेल आणि मलाही मिळू शकत नसेल, तर ते चिन्ह गोठवलं गेलं पाहिजे," अशी मागणी कपिल सिब्बल यांनी केली. याशिवाय, देवदत्त कामत यांनी लोकसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग (EC) यांच्यासमोर एकाच वेळी सुरू असलेल्या कायदेशीर कार्यवाहीच्या 'पेचा'वर लक्ष केंद्रित केलं. विधानसभा अध्यक्षांचा शिंदे गटाच्या बाजूनं असलेला आदेश बेकायदेशीर होता आणि त्याचा पक्षचिन्हाच्या वादावर 'निर्णायक परिणाम' झाला, असं देवदत्त कामत यांनी सांगितलं. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी गुरुवारी होणार आहे.

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TAGGED:

कपिल सिब्बल
शिवसेना
उद्धव ठाकरे
सर्वोच्च न्यायालय
SHIV SENA

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