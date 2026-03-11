'रिलायन्स इंडस्ट्री अमेरिकेत 300 अब्ज डॉलर्सचा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प सुरू करणार', डोनाल्ड ट्रम्प यांची घोषणा
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताच्या 'रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड'च्या गुंतवणुकीच्या मदतीनं तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या (रिफायनरीच्या) योजनांची घोषणा केली आहे.
Published : March 11, 2026 at 10:04 AM IST|
Updated : March 11, 2026 at 10:18 AM IST
वॉशिंग्टन - अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी (स्थानिक वेळेनुसार) भारताच्या 'रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड'च्या गुंतवणुकीच्या मदतीनं मोठा प्रकल्प सुरू होणार असल्याची घोषणा केली. 50 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच अमेरिकेत नवीन तेल शुद्धीकरण प्रकल्प (रिफायनरी) सुरू होणार आहे.
'ट्रुथ सोशल'वरील एका पोस्टमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं की, "ही नवीन रिफायनरी अमेरिकन बाजारपेठांना ऊर्जा पुरवेल. ऊर्जा उत्पादनाला चालना देण्यासोबतच राष्ट्रीय सुरक्षाही बळकट करेल. "अमेरिका पुन्हा एकदा 'खऱ्या अर्थाने ऊर्जा क्षेत्रात वर्चस्व' (REAL ENERGY DOMINANCE) गाजवण्याच्या दिशेनं वाटचाल करत आहे! 'अमेरिका फर्स्ट रिफायनिंग' ही संस्था टेक्सास राज्यातील ब्राउनस्विल येथे, गेल्या 50 वर्षांतील अमेरिकेतील पहिली नवीन तेल रिफायनरी सुरू करत आहे. हा एक ऐतिहासिक 300 अब्ज डॉलर्सचा करार आहे. अमेरिकेच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा करार आहे. अमेरिकन कामगार, ऊर्जा क्षेत्र आणि दक्षिण टेक्सासच्या जनतेसाठी हा एक प्रचंड मोठा विजय आहे! या अफाट गुंतवणुकीसाठी, भारतातील आमचे भागीदार आणि त्यांची सर्वात मोठी खाजगी क्षेत्रातील ऊर्जा कंपनी असलेल्या 'रिलायन्स' यांचं मी आभार मानतो," असे ते म्हणाले.
अमेरिकेत हजारो नोकऱ्या निर्माण होणार- डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताचे आणि रिलायन्सचे प्रचंड गुंतवणुकीबद्दल आभार मानले आहे. आमच्या अमेरिका फर्स्ट अजेंडामुळे, परवानग्यांचे नियम सुलभ करणे आणि कर कमी करणे, यासारख्या निर्णयामुळे अब्जावधी डॉलर्सचे करार होत असल्याचे अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी म्हटलं आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं, "ब्राउन्सव्हिल बंदरात एक नवीन रिफायनरी अमेरिकेच्या बाजारपेठांना इंधन देईल. आपली राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करेल. तसेच अमेरिकन ऊर्जेचं उत्पादन वाढवेल. अब्जावधी डॉलर्सची आर्थिक उलाढाल होईल. ही जगातील सर्वात स्वच्छ रिफायनरी असेल. या प्रदेशात हजारो नोकऱ्या निर्माण होतील.
अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष दिवसेंदिवस वाढत असताना पश्चिम आशियाई प्रदेशात तणावात भर पडत आहे. त्यामुळे जागतिक तेल बाजारपेठेत अस्थिरता असतानाच रिलायन्सच्या गुंतवणुकीची घोषणा करण्यात आली आहे. रिलायन्स ही भारतातील सर्वात मोठी खासगी मालकीची उर्जा कंपनी आहे. रिलायन्सचा जामनगर रिफायनरीमध्ये जगातील सर्वात मोठा प्रकल्प आहे.
