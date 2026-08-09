ETV Bharat / bharat

अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना फोन; अनेक मुद्द्यांवर झाली चर्चा

पश्चिम आशियातील संघर्ष, होर्मुज सामुद्रधुनीतील तणाव आणि रशियन तेलाच्या खरेदीवरून भारतावर अमेरिकेकडून संभाव्य दबाव वाढत असताना ही चर्चा झाली.

US Vice President Vance Calls PM Modi
जेडी व्हान्स आणि नरेंद्र मोदी. (File Photo - PTI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 9, 2026 at 2:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली : अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी शनिवारी (8 ऑगस्ट) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फोन करून चर्चा केली. या संभाषणात दोन्ही नेत्यांनी भारत-अमेरिकेचे धोरणात्मक संबंध मजबूत करण्याच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. पश्चिम आशियातील संघर्ष, होर्मुज सामुद्रधुनीतील तणाव आणि रशियन तेलाच्या खरेदीवरून भारतावर अमेरिकेकडून संभाव्य दबाव वाढत असताना ही चर्चा झाली.

सोशल मीडिया पोस्टद्वारे माहिती : "अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांचा फोन आला. आम्ही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये भारत-अमेरिका व्यापक जागतिक सामरिक भागीदारी आणखी मजबूत करण्याच्या मार्गांवर चर्चा केली," असं शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. यावेळी नरेंद्र मोदी यांनी जेडी व्हान्स आणि उषा व्हान्स यांना त्यांच्या मुलाच्या जन्माबद्दल शुभेच्छाही दिल्या. संपूर्ण कुटुंबाला त्यांनी शुभेच्छा दिल्याचं नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

इराणवर दबाव कायम : व्यापारी जहाजांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षितपणे जाण्यासाठी मार्ग तयार करण्याचं काम वॉशिंग्टन करत असून या प्रदेशातील सध्याच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणवर दबाव कायम ठेवत आहे, असं शनिवारी जेडी व्हान्स यांनी सांगितलं होतं. यानंतर त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवर चर्चा केल्याचं सांगण्यात येत आहे. तुर्की, सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांनी परस्पर संरक्षण करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर काही दिवसांनी जेडी व्हान्स यांनी नरेंद्र मोदी यांच्याशी संपर्क साधला. या कराराकडे पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आकारास येत असलेल्या एका नवीन प्रादेशिक समीकरणाचे प्रतिबिंब म्हणून मोठ्या प्रमाणावर पाहण्यात आलं आहे.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून वाहतूक वाढवण्याचा प्रयत्न : दरम्यान, फॉक्स न्यूजच्या 'सॅटर्डे इन अमेरिका' या कार्यक्रमात निवेदिका केली मॅकएननी यांच्याशी बोलताना जेडी व्हान्स म्हणाले की, "या योजनेत व्यापारी जहाजांवर गोळीबार न करण्याच्या इराणच्या आश्वासनाचा समावेश आहे. तेहराननं वॉशिंग्टनला सांगितलं की, ते सामुद्रधुनीतून तेलाच्या अधिक वाहतुकीला परवानगी देईल, पण आम्हाला त्यावर विश्वास नाही. आम्ही इराणी लोकांशी नक्कीच बोलत आहोत. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून वाहणाऱ्या तेल आणि वायूचे प्रमाण जास्तीत जास्त वाढवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे."

द्विपक्षीय विधेयक मंजूर : रशियाकडून तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनं खरेदी करणाऱ्या देशांवर कठोर निर्बंध लादण्याचा मार्ग अमेरिकेनं मोकळा केला आहे. अमेरिकन सिनेटनं रशिया आणि त्याच्या पेट्रोलियम उत्पादनांचे प्रमुख खरेदीदार असलेल्या देशांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद असलेल्या विधेयकाला मोठ्या बहुमतानं मंजुरी दिली. यूएस सिनेटनं 86-11 मतांनी 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम रशिया आणि इराण निर्बंध कायदा 2026' ला बहुमतानं मंजुरी दिली आहे. दिवंगत रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांच्या नावावरून या कायद्याला नाव देण्यात आलं आहे. रशिया आणि इराणवर आर्थिक दबाव वाढवणे, तसंच मॉस्कोसोबत महत्त्वपूर्ण ऊर्जा व्यापार संबंध असलेल्या देशांना लक्ष्य करणं, हे या कायद्याचं उद्दिष्ट आहे.

भारतासह 5 देशांवर 100 टक्के टॅरिफ : विधेयकानुसार, रशियन तेल आणि नैसर्गिक वायूचे जगातील 5 प्रमुख आयातदार असलेल्या देशांवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना त्या देशांकडून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार मिळू शकतो. या तरतुदीचा थेट परिणाम रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करणाऱ्या भारत आणि चीनसारख्या देशांवर होण्याची शक्यता आहे. रशियाच्या तेल आणि गॅसच्या विक्रीतून मिळणारा महसूल कमी करून युक्रेनमधील युद्ध थांबवण्यासाठी रशियावर दबाव वाढवणं, हा या विधेयकाचा प्रमुख उद्देश असल्याचं सांगितलं जात आहे. सध्या चीन, भारत, अझरबैजान, हंगेरी आणि स्लोव्हाकिया हे रशियाकडून तेल आणि गॅस खरेदी करणारे प्रमुख 5 देश आहेत.

हेही वाचा :

  1. "भाजपा-आरएसएसवाले पळपुटे;धर्माच्या नावावर लुटतायत", मल्लिकार्जुन खरगे यांचा जोरदार हल्लाबोल
  2. 'निदर्शनांदरम्यान 'जेन-झी' पिढीची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला'-धर्मेंद्र प्रधान
  3. "जे शिकतात तेच जिंकतात; आयआयटी दिल्लीच्या दीक्षांत समारंभात तरुणांना पंतप्रधान मोदींचा संदेश

TAGGED:

जेडी व्हान्स
नरेंद्र मोदी
भारत
अमेरिका
US VICE PRESIDENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.