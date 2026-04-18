भारताला रशियाकडून आणखी तेल खरेदी करता येणार; अमेरिकेनं सवलत पुन्हा वाढवली

ट्रम्प प्रशासनानं रशियन तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची सागरी मार्गानं खरेदी करण्यास परवानगी देणारी सवलत पुन्हा लागू केली आहे. ही सवलत साधारणपणे एका महिन्यासाठी वैध आहे.

Published : April 18, 2026 at 10:15 AM IST

नवी दिल्ली : अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासननं शुक्रवारी (17 एप्रिल) एक महत्त्वाची सवलत पुन्हा लागू केली आहे, ज्यामुळे देशांना समुद्रमार्गे रशियाकडून तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनं खरेदी करण्याची परवानगी मिळाली आहे. ही सवलत सुमारे एका महिन्यासाठी लागू राहणार आहे. विशेष म्हणजे, याच निर्णयाच्या दोन दिवस आधी प्रशासनानं अशी सवलत देण्यास नकार दिला होता.

अमेरिकेचा ट्रेझरी विभागनं शुक्रवारी उशिरा रात्री आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर हा परवाना (लायसन्स) जारी केला. या परवान्यानुसार, शुक्रवारीपर्यंत जहाजांवर चढवण्यात आलेलं रशियन तेल देशांना 16 मेपर्यंत खरेदी करता येणार आहे. दरम्यान, भारतानं स्पष्ट केलं आहे की या निर्णयाचा त्यांच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. भारत रशियाकडून कच्चं तेल आणि एलपीजी खरेदी सुरूच ठेवणार असल्याचंही सांगण्यात आलं आहे.

इराण, क्युबा आणि उत्तर कोरियाला वगळलं : या नव्या परवान्यात इराण, क्यूबा आणि उत्तर कोरिया यांच्याशी संबंधित कोणतेही व्यवहार समाविष्ट करण्यात आलेले नाहीत. ही सवलत जागतिक ऊर्जा दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ट्रम्प प्रशासन करत असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. अमेरिका आणि इस्त्रायल यांच्यातील युद्धाच्या काळात ऊर्जा दरांमध्ये मोठी वाढ झाली होती.

यापूर्वी बुधवारी अमेरिकेचा ट्रेझरी विभागचे सचिव स्कॉट बेसेंट यांनी सांगितलं होतं की, वॉशिंग्टन रशियन तेलासाठी दिलेली सवलत आणि इराणी तेलासाठी दिलेली स्वतंत्र सवलत पुढे वाढवणार नाही. या दोन्ही सवलतींची मुदत रविवारी संपणार होती. बेसेंट यांनी मागील महिन्यात सांगितलं होतं की, इराणसाठी दिलेल्या सवलतीमुळे सुमारे १४० दशलक्ष बॅरल तेल जागतिक बाजारात पोहोचलं आणि युद्धाच्या काळात ऊर्जा पुरवठ्यावर आलेला ताण कमी करण्यास मदत झाली.

रशियानं काय सांगितलं? : रशियानं यावर प्रतिक्रिया देताना, रशियाचे राष्ट्राध्यक्षांचे दूत किरिल दिमित्रीव यांनी सांगितलं होतं की, पहिल्या सवलतीमुळे सुमारे १० कोटी बॅरल रशियन कच्चं तेल उपलब्ध होऊ शकते, जे जवळपास एका दिवसाच्या जागतिक उत्पादनाइतकं आहे. मात्र, निर्बंधांमधील या सवलतीमुळे जागतिक स्तरावर तेलाच्या पुरवठ्यात तात्पुरती वाढ होऊ शकते, तरीही पेट्रोलियमच्या किंमतींमध्ये होणारी वाढ पूर्णपणे रोखता आलेली नाही.

