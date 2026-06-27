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अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला भारताचा दौरा करू शकतात- अमेरिकन अधिकारी मार्को रुबिओ

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार करार अंतिम करण्यासाठी दोन्ही देश वेगाने काम करत असताना या घडामोडींमधून दोन्ही देशांमधील संबंधांना मिळत असलेली गती दिसून येते.

US President Trump
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 27, 2026 at 1:09 PM IST

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वॉशिंग्टन/नवी दिल्ली: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला भारताचा दौरा करण्याची शक्यता आहे. अमेरिकन अधिकारी मार्को रुबिओ यांनी सांगितले आहे की, ट्रम्प प्रशासन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुढील वर्षाच्या सुरुवातीच्या भारत दौऱ्यासाठी प्रयत्नशील आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार करार अंतिम करण्यासाठी दोन्ही देश वेगाने काम करत असताना या घडामोडींमधून दोन्ही देशांमधील संबंधांना मिळत असलेली गती दिसून येते.

स्वतः या वर्षाच्या अखेरीस भारताला भेट देऊ शकतात : व्हाइट हाऊसमध्ये 'आयएएनएस' (IANS) ला दिलेल्या एका विशेष मुलाखतीत रुबिओ यांनी नमूद केले की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या दौऱ्याची तयारी करण्यासाठी ते स्वतः या वर्षाच्या अखेरीस भारताला भेट देऊ शकतात. रुबिओ म्हणाले, "मी स्वतः या वर्षाच्या अखेरीस पुन्हा तिथे जाण्यास आणि पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला होणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षांच्या दौऱ्याची तयारी करण्यास उत्सुक आहे." ट्रम्प यांचा दौरा पुढील वर्षी होऊ शकेल का, असे विचारले असता रुबिओ यांनी उत्तर दिले की, "आम्हाला तशी आशा आहे. आम्ही त्या दिशेने काम करत आहोत जेणेकरून राष्ट्राध्यक्ष पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला भेट देऊ शकतील."

भारत-अमेरिका संबंध मजबूत स्थितीत : रुबिओ यांनी सांगितले की, फ्रान्समधील जी-7 (G7) शिखर परिषदेदरम्यान ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात झालेल्या अलीकडील बैठकीनंतर भारत-अमेरिका संबंध मजबूत स्थितीत आहेत. ते म्हणाले, "मला वाटते की सर्व काही अतिशय उत्तम चालले आहे. म्हणजे, हे संबंध खूप मजबूत आहेत. पंतप्रधानांसोबतची आमची भेट खूप चांगली झाली. जी-7 परिषदेत राष्ट्राध्यक्षांची झालेली भेटही चांगली होती." दोन्ही देशांमधील व्यापार कराराबाबत सुरू असलेल्या वाटाघाटींबाबतही अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी आशावाद व्यक्त केला. ते म्हणाले, "आम्हाला व्यापार करार अंतिम करण्याची आशा आहे. आम्ही तो पूर्ण करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहोत आणि ही प्रक्रिया अतिशय सकारात्मक आहे."

भारत हा अमेरिकेचा अत्यंत जवळचा भागीदार : रुबिओ यांनी पुढे सांगितले की, अमेरिका 'क्वाड' (Quad) नेत्यांच्या आणखी एका बैठकीसाठीही उत्सुक आहे. ते म्हणाले, "आम्ही 'क्वाड'च्या आणखी एका बैठकीसाठी पुन्हा एकत्र येण्यास खूप उत्सुक आहोत." भारताचे वर्णन अमेरिकेच्या सर्वात जवळच्या भागीदारांपैकी एक असे करताना रुबिओ म्हणाले, "भारत हा अमेरिकेचा अत्यंत जवळचा भागीदार आणि मित्रदेश आहे. पंतप्रधान आणि राष्ट्राध्यक्ष यांच्यातील संबंध अत्यंत घनिष्ठ आहेत आणि मुत्सद्देगिरीमध्ये ही गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची आहे, असे मला वाटते."

मोदी यांच्यात नियमितपणे दूरध्वनीवरून संवाद : राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी यापूर्वी फेब्रुवारी 2020 मध्ये भारताचा दौरा केला होता; त्यावेळी त्यांनी आणि पंतप्रधान मोदींनी अहमदाबादमधील 'नमस्ते ट्रम्प' रॅलीला संबोधित केले होते. त्यानंतर, ट्रम्प आणि मोदी यांच्यात नवी दिल्ली येथे द्विपक्षीय चर्चा झाली होती. ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यापासून ते आणि मोदी यांच्यात नियमितपणे दूरध्वनीवरून संवाद होत आहे; कारण दोन्ही देश व्यापार, संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात सहकार्य अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अमेरिका आणि भारत हे जपान आणि ऑस्ट्रेलियासोबत 'क्वाड' (Quad) मधील प्रमुख भागीदार आहेत; हे चारही देश प्रादेशिक सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञान, लवचिक पुरवठा साखळ्या आणि सागरी सुरक्षा या क्षेत्रांतील सहकार्य वाढवत आहेत. वॉशिंग्टन आणि नवी दिल्ली या दोघांनीही आपल्या या भागीदारीचे वर्णन 21 व्या शतकातील सर्वात महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक संबंधांपैकी एक असे केले आहे.

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TAGGED:

US PRESIDENT TRUMP
INDIA US TRADE DEAL
DONALD TRUMP INDIA VISIT
डोनाल्ड ट्रम्प
MARCO RUBIO

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