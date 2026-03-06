ETV Bharat / bharat

भारताला मोठा दिलासा! रशियाकडून तेल खरेदीसाठी अमेरिकेनं दिली 30 दिवसांची तात्पुरती सवलत

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्याती युद्धामुळे जागतिक तेल संकट आणखी वाढू शकते. तथापि, ट्रम्प यांनी भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करण्याची परवानगी दिली आहे.

Prime Minister Modi and President Trump
पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प (IANS)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 6, 2026 at 9:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली: इराणसोबत वाढत चाललेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागानं भारतासाठी तात्पुरती सवलत जाहीर केली आहे. या निर्णयानुसार भारतीय रिफायनरींना रशियाकडून तेल खरेदी करण्यासाठी 30 दिवसांची तात्पुरती परवानगी देण्यात आली आहे.

अमेरिकेचे ट्रेझरी सचिव स्कॉट बेसेन्ट यांनी गुरुवारी (5 मार्च) X या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ऊर्जा धोरणामुळे तेल आणि गॅस उत्पादन विक्रमी पातळीवर पोहोचलं आहे. जागतिक बाजारात तेलाचा पुरवठा सुरळीत राहावा, यासाठी भारतीय रिफायनरींना रशियन तेल खरेदीसाठी 30 दिवसांची तात्पुरती सवलत देण्यात येत आहे.

'ही सवलत केवळ अल्पकालीन उपाय' : बेसेन्ट यांनी स्पष्ट केलं की, ही सवलत केवळ अल्पकालीन उपाय आहे आणि त्यामुळे रशियन सरकारला मोठा आर्थिक फायदा होणार नाही. कारण ही परवानगी फक्त समुद्रात अडकलेल्या तेलाच्या व्यवहारांपुरतीच मर्यादित आहे.

ते पुढे म्हणाले की, भारत हा अमेरिकेचा महत्त्वाचा भागीदार आहे आणि भविष्यात भारत अमेरिकेकडून अधिक तेल खरेदी वाढवेल, अशी अपेक्षा आहे. इराणमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारावर निर्माण झालेला दबाव कमी करण्यासाठी ही तात्पुरती सवलत देण्यात आली आहे.

भारताकडे केवळ 25 दिवसांचा कच्च्या तेलाचा साठा : भारताला मोठ्या प्रमाणात कच्चं तेल मध्यपूर्वेतून आयात करावं लागतं. सध्या देशाकडे सुमारे 25 दिवसांचा कच्च्या तेलाचा साठा उपलब्ध आहे. याशिवाय भारतात येणाऱ्या सुमारे 40 टक्के तेलाची वाहतूक होर्मूझ सामुद्रधुनीमार्गे (Strait of Hormuz) होते. त्यामुळे या मार्गात कोणतीही अडचण निर्माण झाल्यास भारतासमोर ऊर्जा संकट निर्माण होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने भारताला 30 दिवसांची तात्पुरती सवलत दिली आहे.

अमेरिकन प्रशासनानं स्पष्ट केले आहे की, समुद्रात अडकलेल्या रशियन तेलाच्या विक्रीसाठी भारताला 30 दिवसांची तात्पुरती मुभा देण्यात आली आहे.

अमेरिकेच्या दबावामुळे भारतानं रशियन तेलाची खरेदी कमी केली : 2022 मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारत हा रशियन तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदार बनला होता. मात्र, जानेवारीपासून अमेरिकेच्या दबावामुळे भारतीय रिफायनऱ्यांनी रशियन तेलाची खरेदी कमी केली होती. या नव्या सवलतीमुळे भारतावर येऊ शकणाऱ्या 25 टक्के टॅरिफचा धोका टळला असून अमेरिका-भारत दरम्यान अंतरिम व्यापार करारालाही गती मिळाली आहे.

दरम्यान, भारतातील प्रमुख तेल रिफायनरी कंपन्या पुन्हा सक्रिय झाल्या आहेत. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आणि मंगळुरू रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड या कंपन्या व्यापाऱ्यांशी संपर्क साधत असून शक्य तितक्या लवकर रशियन तेल मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या कंपन्यांनी आतापर्यंत सुमारे 2 कोटी बॅरल रशियन तेलाची खरेदी केली आहे.

HPCL आणि MRPL या कंपन्या नोव्हेंबरनंतर प्रथमच रशियन तेलाची डिलिव्हरी घेण्याच्या तयारीत आहेत. सध्या व्यापारी मार्च आणि एप्रिलच्या सुरुवातीला येणाऱ्या रशियन युराल्स क्रूडसाठी ब्रेंटपेक्षा प्रति बॅरल 4 ते 5 डॉलर अधिक दर मागत आहेत. फेब्रुवारीमध्ये हेच तेल ब्रेंटपेक्षा सुमारे 13 डॉलर स्वस्त होतं.

व्यापाऱ्यांच्या मते, भारतीय रिफायनऱ्या आता केवळ किंमत न पाहता तेलाची उपलब्धता महत्त्वाची मानत आहेत. उपलब्धता हीच सध्या सर्वात मोठी समस्या बनली आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज देखील रशियन तेल मिळवण्यासाठी व्यापाऱ्यांशी संपर्क साधत आहे.

मात्र, ही सवलत केवळ समुद्रात अडकलेल्या तेलाच्या कार्गोसाठीच असून ती 30 दिवसांसाठीच लागू आहे. त्यानंतर काय निर्णय होणार? हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. तरीही सध्या या निर्णयामुळे भारतीय रिफायनरी कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून बाजारात रशियन तेलाचा पुरवठा वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

TAGGED:

US TREASURY INDIA RUSSIA OIL
US IRAN WAR RUSSIAN OIL
MIDDLE EAST CRISIS OIL WAIVER
रशिया तेल अमेरिका सवलत
US PERMITS INDIA TO BUY RUSSIAN OIL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.