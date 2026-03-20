विमान प्रवासात 'हे' नऊ एअरस्पेस टाळा; DGCA चे विमान कंपन्यांना निर्देश

अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा फटका विमान वाहतुकीला बसला आहे. DGCA नं भारतीय विमान कंपन्यांना काही सूचना केल्या आहेत.

Published : March 20, 2026 at 8:16 AM IST

नवी दिल्ली - आखाती प्रदेशात वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयानं (डीजीसीए) गुरुवारी विमान कंपन्यांना सुरक्षा जोखीम मूल्यांकनाचा भाग म्हणून पश्चिम आशियातील नऊ हवाई क्षेत्र टाळण्यास सांगितलं आहे. तसंच भक्कम आपत्कालीन योजना सुनिश्चित करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.

नऊ हवाई क्षेत्राचा वापर टाळणे - तत्काळ प्रभावाने लागू होणाऱ्या एका सूचनेनुसार, नागरी हवाई वाहतूक नियामकानं विमान कंपन्यांना बहरीन, इराण, इराक, इस्रायल, जॉर्डन, कुवेत, लेबनॉन, कतार आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) या देशांची हवाई क्षेत्र टाळण्यास सांगितलं आहे. भारतीय विमान कंपन्या काही अटींच्या अधीन राहून ओमान आणि सौदी अरेबियाच्या हवाई क्षेत्रावरून उड्डाणं करू शकतात, असंही नियामकानं म्हटलं आहे.

DGCA च्या विमान कंपन्यांना सूचना - परिभाषित केलेल्या विभागांच्या दक्षिणेकडील सौदी अरेबिया आणि ओमानच्या हवाई क्षेत्रात FL 320 किंवा 32,000 फुटांपेक्षा कमी उंचीवर उड्डाण करू नये, असे निर्देश विमान कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. नऊ हवाई क्षेत्रांबद्दल हे नियम विमान कंपन्यांना लागू असणार आहेत. DGCA नं विमान कंपन्यांना प्रभावित हवाई क्षेत्रात सर्व उड्डाणं स्थगिक करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

आपत्कालीन नियोजनाचा समावेश करा - कोणतंही कामकाज पुढं चालू ठेवायचं की नाही, हे ऑपरेटरच्या सुरक्षा जोखीम मूल्यांकनावर अवलंबून असेल, असं त्यात म्हटलं आहे. "प्रभावित क्षेत्रातील विमानतळांवर, जिथे सध्या इतर आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्या कार्यरत आहेत, तेथील कामकाजासाठी ऑपरेटरच्या सुरक्षा जोखीम मूल्यांकनाचा भाग म्हणून, सर्व संभाव्य परिस्थितींचा सामना करण्यासाठी भक्कम आपत्कालीन नियोजनाचा समावेश असणे आवश्यक आहे," असं विमान वाहतूक नियामक संस्थेनं म्हटलं आहे.

अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा फटका विमान वाहतुकीला बसला आहे. इंधन टंचाईमुळे अनेक विमान कंपन्यांनी तिकीट दर वाढवले आहेत. याचा फटका विमान प्रवाशांना बसत आहे. आता युद्ध प्रभावित नऊ हवाई क्षेत्र टाळण्याचे निर्देश DGCA नं विमान कंपन्यांना दिले आहेत.

