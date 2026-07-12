ओमानच्या किनाऱ्याजवळ जहाजावर हल्ला; 10 भारतीयांना वाचवण्यात यश, एक जण बेपत्ता
परराष्ट्र मंत्रालयानं रविवारी ओमानच्या किनाऱ्याजवळ 'जीएफएस गॅलेक्सी' या व्यापारी जहाजावर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध करणारे अधिकृत निवेदन जारी केले.
Published : July 12, 2026 at 2:04 PM IST
नवी दिल्ली : मध्य पूर्वेत इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव पुन्हा एकदा वाढला आहे. अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर इराणनंही हल्ले तीव्र केले आहेत. त्यांनी बहरीन, कुवेत, कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील अमेरिकेच्या तळांवर हल्ले केले आहेत. दरम्यान, या दोन्ही देशांतील तणावाचा परिणाम होर्मुझ सामुद्रधुनीतील जहाज वाहतुकीवर होत आहे. अशात ओमानच्या किनाऱ्याजवळ भारतीय जहाजावरच हल्ला करण्यात आला आहे. 'जीएफएस गॅलेक्सी' या व्यापारी जहाजावर हल्ला करण्यात आला आहे. या जहाजावर 11 भारतीय होते, त्यापैकी 10 जणांना वाचवण्यात यश आले आहे, तर 1 जण बेपत्ता आहे. याबाबत भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं (MEA) तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयानं रविवारी ओमानच्या किनाऱ्याजवळ 'जीएफएस गॅलेक्सी'या व्यापारी जहाजावर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध करणारे अधिकृत निवेदन जारी केले.
MEA issues an official statement condemning the attack on the commercial vessel GFS Galaxy off the coast of Oman earlier today.— ANI (@ANI) July 12, 2026
MEA says, " of the 11 indian nationals on board, 10 have been rescued so far, while 1 indian national is reportedly missing... the continuing incidents… pic.twitter.com/V0tgkFF5aA
परराष्ट्र मंत्रालयानं म्हटलं आहे की, "जहाजावरील 11 भारतीय नागरिकांपैकी 10 जणांना आतापर्यंत वाचवण्यात आलं आहे, तर एक भारतीय नागरिक बेपत्ता आहे. या प्रदेशात व्यापारी जहाजांवर होणारे सततचे हल्ले अत्यंत चिंताजनक आहेत. प्रदेशात शांतता आणि स्थैर्य पुनर्स्थापित करण्यासाठी तणाव कमी करावा आणि राजनैतिक तोडगा काढण्याकरिता सुरू असलेल्या चर्चा पूर्ण कराव्यात, या आमच्या आवाहनाचा आम्ही पुनरुच्चार करतो. या प्रदेशातील व्यापारी जहाजं आणि नागरी पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करणं थांबलं पाहिजे आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, या प्रदेशातील आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांमधून जहाजांची वाहतूक आणि व्यापार कोणत्याही अडथळ्याशिवाय लवकरात लवकर पुन्हा सुरू झाला पाहिजे."
इराणवरील अमेरिकेच्या अलीकडील हल्ल्यांसंदर्भात मध्य-पूर्वेतील घडामोडींचे जाणकार वाएल अवाद म्हणाले की, "अमेरिकन इराणवरील आपल्या हल्ल्यांची व्याप्ती वाढवत असल्याचं स्पष्ट संकेत आहेत आणि ते इराणींसोबत झालेल्या कराराचे पालन करतील यात शंका नाही. त्यामुळंच अमेरिकेनं ठरवलेल्या मार्गांव्यतिरिक्त इतर मार्गांचा वापर करणाऱ्या सर्व जहाजांवर इराणी हल्ले करत आहेत. त्यामुळं हल्ल्यांची ही मालिका थांबणार नाही. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इस्रायल अमेरिकेला पूर्ण-प्रमाणातील युद्धाकडे ढकलत आहे. इस्रायलनंही इराणी शहरांवर हल्ले केले आहेत. इराणवरील हल्ले इतक्या पातळीवर वाढवण्याची चर्चा आहे की, पूर्ण-प्रमाणातील युद्ध सुरू होईल, कारण इस्रायलची दोन उद्दिष्ट्ये अद्याप साध्य झालेली नाहीत. इराणला एक प्रादेशिक शक्ती म्हणून संपुष्टात आणणे आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद करणे. ही उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी बराच वेळ लागेल."
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