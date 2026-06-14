होर्मुझ सामुद्रधुनीतील हल्ल्यावरून भारत-अमेरिका आमनेसामने! 3 भारतीयांच्या मृत्यूवर जयशंकरांचा तीव्र निषेध; अमेरिकेची मात्र दादागिरी!
अमेरिकेच्या हल्ल्यात तीन भारतीयांचा मृत्यू झाल्यानं संताप वाढला आहे. भारताच्या शांततेवर आणि अमेरिकेने केलेल्या कारवाईच्या समर्थनावर नागरिकांमधून तीव्र प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
Published : June 14, 2026 at 7:59 PM IST
नवी दिल्ली : होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत एका टँकरवर अमेरिकेनं केलेल्या हल्ल्यात तीन भारतीयांचा मृत्यू झाला. यामुळं देशभरात संताप वाढत आहे. भारत या अमेरिकन कृतीचा उघडपणे विरोध का करत नाही? असा प्रश्न लोक सोशल मीडियातून उपस्थित करत आहेत. तसंच, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी माफी मागणं किंवा खेद व्यक्त करण्याऐवजी या कारवाईचं समर्थन करणारं विधान केल्यामुळंही आश्चर्य व्यक्त केला जात आहे.
भारत अमेरिकेचा बळी ठरतोय का? : 'अमेरिकेच्या निर्बंधांचा कोणताही गैरवापर खपवून घेतला जाणार नाही,' असं रुबिओ यांनी स्पष्ट केलं. आता, भारत हा अमेरिकन वसाहतवादाचा बळी ठरत आहे का? असा प्रश्न लोक उपस्थित करत आहेत. अमेरिकेच्या निर्बंधांचं उल्लंघन आणि इराणी तेलाची बेकायदेशीर वाहतूक खपवून घेतली जाणार नाही, यावर रुबिओ यांनी भर दिला, असं परराष्ट्र विभागाचे प्रमुख उप-प्रवक्ते टॉमी पिगॉट यांनी नमूद केलं. तर अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी यावर भर दिला की, सर्व व्यापारी जहाजांनी अमेरिकेच्या लष्करी आदेशांचे त्वरित पालन केलं पाहिजे. कारण, त्या सामुद्रधुनीत शांतता आणि सुरक्षा राखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
अमेरिकी हमलों में तीन भारतीय नाविकों की हत्या के चंद दिन बाद - न अफ़सोस, न माफ़ी। उल्टा, अमेरिका ने आदेश देना जारी रखा है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 14, 2026
उनके शब्द पढ़िए: “अमेरिकी सेना के आदेश तुरंत मानें।” कोई उल्लंघन “बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
एक आज़ाद देश इस तरह की भाषा कभी नहीं सहेगा। लेकिन हमारे…
तीव्र आक्षेप मी पुन्हा नोंदवला : अमेरिकन लष्कराकडून इराणी बंदरांची नाकेबंदी केली जात आहे. तेहराननं 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' (होर्मुझची सामुद्रधुनी) प्रभावीपणे बंद केल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचललं आहे. हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा असून त्यातून जगातील सुमारे 20 टक्के तेल आणि वायूचा व्यापार होतो. याआधी, भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी सोशल मीडियावर म्हटले होते की "मी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांच्याशी चर्चा केली. आखाती भागात अमेरिकन नौदलानं केलेल्या हल्ल्यांमुळं तीन भारतीय खलाशांचा मृत्यू झाला. त्याबद्दल भारताचा तीव्र आक्षेप मी पुन्हा एकदा नोंदवला. व्यापारी जहाजांविरुद्ध अशा प्रकारची जीवघेणी कारवाई समर्थनीय नाही."
एखादा मित्र असंवेदनशील कसा असू शकतो? : परराष्ट्र मंत्र्यांची सौम्य प्रतिक्रिया आणि मार्को रुबिओ यांची आक्रमक प्रतिक्रिया यामुळं भारताच्या धोरणाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. या संपूर्ण घटनेबाबत अमेरिकेनं कोणतीही खंत व्यक्त केली नाही, याबद्दल काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं. ते म्हणाले "अमेरिकेचं अधिकृत निवेदन वाचून मला तीव्र धक्का बसला आहे. कारण, यात निष्पाप भारतीयांच्या बळीबद्दल कोणताही खेद किंवा शोक व्यक्त करण्यात आलेला नाही. एखादा 'मित्र' आणि धोरणात्मक भागीदार इतका असंवेदनशील कसा असू शकतो?" नियमांचं पालन न करणाऱ्या त्या व्यापारी जहाजाला जीवघेणा मारा न करणाऱ्या इतर पद्धतींचा वापर करून का थांबवता आला नाही. तसंच सामान्य कर्मचाऱ्यांचा जीव घेण्याच्या उद्देशानं क्षेपणास्त्र डागण्याऐवजी त्या जहाजाची चालन यंत्रणा (propulsion) किंवा सुकाणू (steering) निकामी करता आलं असतं का?.
तर अमेरिकेला प्रत्युत्तराचा सामना करावा लागला असता : संरक्षण क्षेत्रातील ज्येष्ठ तज्ज्ञ ब्रह्म चेलानी यांनी म्हणाल्या की, "जर चीन किंवा रशियाच्या बाबतीत अशी घटना घडली असती, तर अमेरिकेला प्रत्युत्तराचा सामना करावा लागला असता. याचं एक उदाहरण म्हणजे 1999 मध्ये बेलग्रेडमधील दूतावासावर झालेला हल्ला आहे. त्यावेळी अमेरिकेची क्षेपणास्त्रे युगोस्लाव्हियातील चिनी दूतावासावर आदळली होती. यात तीन चिनी पत्रकारांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर अनेक आठवडे अमेरिकेविरोधात सरकारी पातळीवर निदर्शनं झाली. बीजिंगमधील अमेरिकन दूतावासावर दगडफेक करण्यात आली. त्यानंतर बीजिंग आणि वॉशिंग्टन यांच्यातील संवाद पूर्णपणे थांबला."
"परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत भारतीयांच्या जीविताकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. त्यांनी नमूद केले की, जेव्हा गंभीर प्रश्न अनुत्तरित आहेत, अशा वेळी केवळ मौन बाळगणे हा उत्तरदायित्वाचा पर्याय ठरू शकत नाही. देशाला स्पष्टतेची आणि संबंधित कुटुंबांना न्यायाची अपेक्षा आहे," - मल्लिकार्जुन खर्गे, काँग्रेस अध्यक्ष
"ट्रम्प प्रशासन सत्तेवर आल्यापासून भारताबाबत अमेरिकन सरकारचा दृष्टिकोन मैत्रीपूर्ण राहिलेला नाही. मग ती भारतीयांना बळजबरीनं मायदेशी परत पाठवण्याची (डिपोर्टेशन) कथित पद्धत असो, भारतीय उत्पादनांवर अवाजवी आयात शुल्क (टॅरिफ) लादणे असो किंवा गेल्या पाच दशकांपासून पश्चिम आणि दक्षिण आशियातील अस्थिरतेचं केंद्र बनलेल्या आणि दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या देशाशी अमेरिकेनं वाढवलेली जवळीक असो अमेरिकन प्रशासनाच्या याच दृष्टिकोनामुळं दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये चढ-उतार आले आहेत. त्यामुळं, अशा परिस्थितीत भारताचे पंतप्रधान या भूमिकेबाबत भारताची तीव्र चिंता आणि नाराजी व्यक्त करतील, अशी अपेक्षा आहे." अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी दिली.
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