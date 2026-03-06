ETV Bharat / bharat

भारत-अमेरिका करार जवळजवळ पूर्ण- अमेरिकेचे उप-परराष्ट्रमंत्री ख्रिस्तोफर लँडाउ यांचा दावा

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष वाढत असल्याचं दिसून येत आहे. या संदर्भात, ट्रम्प प्रशासनानं भारतासोबतच्या व्यापार कराराबद्दल एक महत्त्वाची अपडेट दिली आहे.

US Deputy Secretary of State Christopher Landau
अमेरिकेचे उप-परराष्ट्रमंत्री ख्रिस्तोफर लँडाउ (IANS)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 6, 2026 at 11:25 AM IST

नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेनं भारताच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. अमेरिकेचे उप परराष्ट्रमंत्री ख्रिस्तोफर लँडाउ यांनी गुरुवारी (5 मार्च) ही माहिती दिली. रायसीना डायलॉग दरम्यान बोलताना त्यांनी सांगितलं की, 'भारताच्या अल्पकालीन तसेच दीर्घकालीन ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी अमेरिका भारतासोबत काम करण्यास तयार आहे'.

खरं तर, पश्चिम आशियातील संकटामुळे जागतिक तेल आणि गॅसच्या किमती वाढल्या आहेत. होर्मुझची सामुद्रधुनी या पर्शियन आखात आणि ओमानच्या आखाताला जोडणाऱ्या अरुंद समुद्री मार्गावर युद्धामुळे अडथळा निर्माण झाला आहे. यामुळे परिस्थिती गंभीर झाली आहे. या मार्गातून जगातील सुमारे 20 टक्के तेल आणि एलएनजीची वाहतूक होते.

भारत 88 टक्के तेल आयात करतो : भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजांपैकी सुमारे 88 टक्के तेल आयात करतो, तर नैसर्गिक वायूच्या गरजांपैकी जवळपास निम्मा भाग आयातीवर अवलंबून आहे. यापैकी मोठा पुरवठा होर्मुझ सामुद्रधुनी मार्गे येतो.

'भारतानं पर्यायी स्रोतांचा विचार करायला हवा' : लँडाउ यांनी सांगितलं की, 'भारतानं पर्यायी स्रोतांचा विचार करायला हवा. त्या दृष्टीनं अमेरिकेपेक्षा चांगला पर्याय मला वाटत नाही. आम्हाला भारताला सहकार्य करायचं आहे.' अमेरिका ऊर्जा संसाधनांनी समृद्ध देश असल्यानं भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेत ती महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते, असंही त्यांनी नमूद केलं.

दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या महिन्यात भारतासोबत व्यापार करार जाहीर करताना भारतानं रशियाकडून कच्चं तेल खरेदी न करण्यास सहमती दर्शवली असल्याचा दावा केला होता. मात्र, भारतानं स्पष्ट केलं आहे की, देशाच्या हिताला प्राधान्य देत ऊर्जा पुरवठा स्थिर राहावा यासाठी विविध देशांकडून तेल खरेदी करून पुरवठ्याचं स्रोत ठेवले जातील.

भारत-अमेरिका व्यापार जवळपास अंतिम टप्प्यात : याशिवाय भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबतही लँडाउ यांनी सकारात्मक संकेत दिले. हा करार आता जवळपास अंतिम टप्प्यात असून, त्यातून दोन्ही देशांमधील सहकार्याला मोठी चालना मिळू शकते, असं त्यांनी सांगितलं.

पश्चिम आशियातील परिस्थितीबाबत बोलताना अमेरिकेचे उपपरराष्ट्र सचिव ख्रिस्तोफर लँडाउ यांनी सांगितलं की, 'या प्रदेशाचा जगातील इतर भागांना कोणताही धोका निर्माण होणार नाही', अशी परिस्थिती निर्माण करणं हे अमेरिकेचे अंतिम उद्दिष्ट आहे.

'इराणमधील नेतृत्वाबाबतचा निर्णय तेथील जनतेनंच घ्यायला हवा' : रायसीना डायलॉगमध्ये बोलताना त्यांनी सांगितलं की, ट्रम्प प्रशासनानं इराणला ला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र तो प्रयत्न यशस्वी होणार नाही असं त्यांना वाटलं. लँडाउ म्हणाले, सध्या परिस्थिती अस्थिर आहे, पण हा प्रदेश बऱ्याच काळापासून अस्थिरच राहिला आहे. त्यांनी असंही नमूद केलं की, इराणमधील नेतृत्वाबाबतचा निर्णय तेथील जनतेनंच घ्यायला हवा. तसेच अमेरिका, भारत आणि इतर देशांनी मिळून या प्रदेशात स्थैर्य आणण्यासाठी आणि नवीन सामान्य परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी सहकार्य करायला हवं.

लँडाउ यांनी पुढे सांगितलं की, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांची 'अमेरिका फर्स्ट' धोरण अमेरिकेला अधिक सुरक्षित, मजबूत आणि समृद्ध बनवण्यासाठी आहे. मात्र याचा अर्थ असा नाही की, अमेरिका इतर देशांच्या हिताला चालना देणारे उपक्रम करणार नाही.

त्यांनी पुढे म्हटलं की, हे शतक भारताच्या उदयाचं शतक मानलं जात आहे आणि त्यामुळे भारतासोबत अधिक सहकार्य व भागीदारी वाढवणं हे अमेरिकेच्या हिताचं आहे.

दरम्यान, भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस.जयशंकर यांनी रायसीन डायलॉगच्या पार्श्वभूमीवर ख्रिस्तोफर लँडाउ यांची भेट घेतली. या भेटीत दोन्ही देशांमधील संबंध आणि विविध आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याची माहिती आहे.

INDIA AMERICA DEAL
CHRISTOPHER LANDAU
US DEPUTY SECRETARY
भारत अमेरिका डील
US INDIA TRADE DEAL

