अमेरिकेच्या कॉन्सुल जनरल लॉरा विल्यम्स यांनी दिली रामोजी फिल्म सिटीला भेट

हैदराबादमधील अमेरिकेच्या कॉन्सुल जनरल लॉरा विल्यम्स यांनी गुरुवार, ११ डिसेंबर रोजी रामोजी फिल्म सिटी येथील ईनाडू आणि ईटीव्ही कार्यालयांना भेट दिली.

Laura Williams Visits Ramoji Film City
रामोजी ग्रुपचे चेयरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक चेरुकुरी किरण आणि रामोजी फिल्म सिटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक चेरुकुरी विजयेश्वरी यांनी विल्यम्स यांचं स्वागत केलं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 12, 2025 at 6:55 AM IST

1 Min Read
हैदराबाद : हैदराबादमधील अमेरिकेच्या कॉन्सुल जनरल लॉरा विल्यम्स यांनी गुरुवार, ११ डिसेंबर रोजी रामोजी फिल्म सिटी येथील ईनाडू आणि ईटीव्ही कार्यालयांना भेट दिली. रामोजी ग्रुपचे चेयरमन आणि व्यवस्थापकीय संचालक चेरुकुरी किरण आणि रामोजी फिल्म सिटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक चेरुकुरी विजयेश्वरी यांनी विल्यम्स यांचं स्वागत केलं.

यावेळी विल्यम्स यांनी रामोजी ग्रुपच्या विविध मीडिया ऑफिसला भेट दिली. त्या ग्रुपच्या प्रतिनिधींशी रचनात्मक संवाद साधत होत्या. ही चर्चा तेलुगू भाषिक समुदायांसाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला प्रोत्साहन देण्यावर आणि एका चैतन्यशील मीडिया लँडस्केपमध्ये सहकार्य वाढवण्यावर केंद्रित होती.

रामोजी ग्रुपसाठी ही भेट खूप महत्त्वाची होती. ही भेट सौहार्दपूर्ण वातावरणात पार पडली.

हैदराबादमध्ये सुमारे २००० एकरवर पसरलेलं, जगातील सर्वात मोठे स्टुडिओ कॉम्प्लेक्स म्हणून रामोजी फिल्म सिटीची जगभरात ओळख आहे. ही फिल्म सिटी १९९६ मध्ये माध्यम सम्राट दिवंगत रामोजी राव यांनी स्थापन केली होती. या फिल्म सिटीला पाहण्यासाठी देशभरासह जगभरातून पर्यटक येत असतात.

रामोजी फिल्म सिटीची गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद झाली आहे. या फिल्म सिटीत विमानतळ, रुग्णालय, रेल्वे स्टेशन, प्रयोगशाळा, जेल, मंदिरं, चर्च, मशिदी, मानवनिर्मित प्राचीन लेणी, ब्रिटिश आणि फ्रेंच निवासी संस्था, मुघल आणि जपानीज गार्डन इत्यादी या फिल्म सिटीत उभारण्यात आले आहे.

स्टुडिओ कॉम्प्लेक्समध्ये भव्य महिष्मती साम्राज्यासह चित्रपटांचे भव्य सेट आहेत. फिल्म सिटीमध्ये पक्षी अभयारण्य, सर्व वयोगटांसाठी डिझाइन केलेले साहसी उपक्रम, मेरी-गो-राउंड्स, बंपर कार आणि मिनी रोलर कोस्टर सारख्या मजेदार रोमांचक राइड्स आणि रिओ कार्निव्हल आणि आयफेल टॉवर सारख्या चमत्कारांच्या प्रतिकृती देखील आहेत.

