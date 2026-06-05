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हवं असलेलं खातं मिळालं नाही, कर्नाटकात डीकेंच्या मंत्र्यानं दिला राजीनामा दिला

रामलिंगा रेड्डी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केली.

Karnataka Minister Ramalinga Reddy Resigns Over Portfolio Allocation
मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांचे मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी राजीनामा दिला. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 5, 2026 at 3:25 PM IST

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बंगळुरू : कर्नाटकमध्ये सध्या राजकीय वातावरण तापलं आहे. मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या मंत्रिमंडळानं अवघ्या दोन दिवसांपूर्वीच शपथ घेतली. मात्र, त्यांच्या सरकारमध्ये खातेवाटपावरून वाद दिसून येत आहे. दरम्यान, आपली नाराजी व्यक्त करत मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी शुक्रवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, रामलिंगा रेड्डी बंगळुरू नगरविकास विभागासाठी आग्रही होते, परंतु मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी त्यांना जलसंपदा विभाग दिला. यामुळं नाराज होऊन त्यांनी राजीनामा दिला. तसंच "मला हा विभाग नको होता," असं त्यांनी जाहीरपणे सांगितलं.

रामलिंगा रेड्डी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या राजीनाम्याची घोषणा केली. दरम्यान, मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या मंत्रिमंडळातील 13 मंत्र्यांना गुरुवारी रात्री खात्यांचं वाटप करण्यात आलं. रामलिंगा रेड्डी यांना जलसंपदा खातं देण्यात आलं. मात्र, रामलिंगा रेड्डी यांनी बंगळुर नगरविकास खात्यासाठी आग्रह धरला आणि कोणत्याही परिस्थितीत जलसंपदा खातं स्वीकारणार नाही, असं सांगितलं. तसंच त्यांनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला असून मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवलं असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले की, "मी खातं स्वीकारून आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीच्या विरोधात काम करू शकत नाहीत. मी आमदार आणि पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून काम करत राहीन."

पत्रकार परिषदेत रामलिंगा रेड्डी यांनी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्यावर निशाणा साधला. ते म्हणाले, "मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार स्वतः माझ्या घरी आले होते आणि त्यांनी मला 2023 मध्ये हे खातं देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यामुळं, हेच खातं मला दिलं पाहिजे. तसंच मी मंत्रीपदाचा राजीनामा देणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळं मी आज राजीनामा दिला." भावूक होत रामलिंगा रेड्डी म्हणाले, "मी स्वतः हे खातं मागितलं नव्हते. त्यांनी मला हे खातं देण्याचं आश्वासन दिलं होतं, पण त्यांनी माझा विश्वासघात केला आहे." दरम्यान, रामलिंगा रेड्डी यांनी एका समर्थकामार्फत मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिवांना आपला राजीनामा पाठवला. त्यांनी लिहिलं आहे की, "मी कॅबिनेट मंत्रीपदाचा राजीनामा देत आहे. मला हे पद देऊ केल्याबद्दल मी खूप आभारी आहे. मात्र, मी माझ्या सद्सद्विवेकबुद्धीच्या विरोधात वागू शकत नाही, म्हणूनच मी हा निर्णय घेतला आहे. कृपया तो स्वीकारावा."

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TAGGED:

डी के शिवकुमार
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राजीनामा
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