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खर्गे यांच्या भाषणानंतर भाजपाने व्यासपीठ 'शुद्ध' केल्याच्या आरोपावरून राज्यसभेत गदारोळ

2027 च्या उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा भाग म्हणून 8 ऑगस्ट रोजी रामलीला मैदानावर आयोजित काँग्रेसच्या रॅलीत खर्गे यांनी भाषण केले होते.

JP Nadda and Mallikarjun Kharge in the Rajya Sabha
जेपी नड्डा आणि मल्लिकार्जुन खरगे राज्यसभेत (Source- ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2026 at 2:38 PM IST

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नवी दिल्ली: गुरुवारी राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी भारतीय जनता पक्षावर (भाजपा) गंभीर आरोप केल्याने मोठा गदारोळ झाला. खर्गे यांनी दावा केला की, उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथे त्यांनी ज्या व्यासपीठावरून रॅलीला संबोधित केले होते, ते व्यासपीठ त्यानंतर भाजपाने 'शुद्ध' करून घेतले. 2027 च्या उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा भाग म्हणून 8 ऑगस्ट रोजी रामलीला मैदानावर आयोजित काँग्रेसच्या रॅलीत खर्गे यांनी भाषण केले होते.

भाजपाशी संबंधित लोकांनी 'शुद्धीकरणा'चा विधी केला : सभागृहात या घटनेचा उल्लेख करताना खर्गे म्हणाले, "मला हे सांगताना दुःख होत आहे की, मी हल्द्वानी येथील रामलीला मैदानावर भाषण केले, जिथे लाखो लोक जमले होते. तिथे मी कोणत्याही समुदायाचा किंवा धर्माचा उल्लेख केला नाही; मी केवळ लोकांच्या समस्यांबद्दल बोललो. मात्र, माझ्या भाषणानंतर भाजपाशी संबंधित लोकांनी त्या व्यासपीठावर 'शुद्धीकरणा'चा विधी केला. तुम्ही याबद्दल वर्तमानपत्रात वाचले असेलच. लोकशाहीत अशा गोष्टी घडायला हव्यात का? तुम्ही संविधानाचे रक्षण कसे करत आहात?"

भाजपा अशा कृतींवर विश्वास ठेवत नाही : याला उत्तर देताना सभागृहाचे नेते जे. पी. नड्डा यांनी या कथित घटनेचा निषेध केला आणि स्पष्ट केले की भाजपा अशा कृतींवर विश्वास ठेवत नाही. नड्डा यांनी सांगितले की, मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केलेल्या आरोपांची भाजपा नक्कीच चौकशी करेल. भाजपा नेते म्हणाले, "खर्गेजी यांनी जे सांगितले आहे ती खरोखरच चिंतेची बाब आहे. केवळ काँग्रेस पक्षासाठीच नाही, तर आपल्या सर्वांसाठी. खर्गेजी म्हणाले की ज्यांनी हे केले ते भाजपाचे सदस्य होते. मला हे अगदी स्पष्ट करायचे आहे की भाजपा अशा कृतींचे समर्थन करत नाही." ते पुढे म्हणाले की, "तरीही तुम्ही हा मुद्दा उपस्थित केला आहे, त्यामुळे आम्ही याची चौकशी करू. पण मी पुन्हा सांगतो की, भाजपा अशा कृतींचे समर्थन किंवा प्रोत्साहन देत नाही. ही आपल्या सर्वांसाठी खेदाची बाब आहे."

मी कधीही कोणासमोर हात पसरले नाहीत : दरम्यान, विरोधी पक्षनेते खर्गे पुन्हा उभे राहिले आणि म्हणाले की, त्यांना या घटनेला राजकीय वळण द्यायचे नाही. ते म्हणाले, "मला याचे राजकारण करायचे नाही. मी अनेक वर्षांपासून या सभागृहाचा सदस्य आहे, परंतु अनुसूचित जातीचा किंवा दलित असल्याचा दावा करून मदतीसाठी मी कधीही कोणासमोर हात पसरले नाहीत. माझ्याकडे लढण्याची ताकद आहे आणि मी लढतोही. मात्र, जेव्हा तुम्ही माझ्या बाबतीत अस्पृश्यतेसारखा प्रकार घडवून आणता, तेव्हा तुम्ही माझा अपमान करता आणि मला कमी लेखता." सभागृहाला संबोधित करताना अध्यक्ष सी. पी. राधाकृष्णन यांनी सांगितले की, सर्व सदस्य अस्पृश्यतेचा निषेध करतात. ते म्हणाले, "पक्ष किंवा विचारसरणी काहीही असली तरी, आपण सर्वजण याचा निषेध करतो. आपण सर्वजण अस्पृश्यतेचा निषेध करतो आणि आपण आधीच 'शुद्ध' आहोत. त्यामुळे, आम्हाला वारंवार शुद्ध करण्याची कोणालाही गरज नाही." अध्यक्षांनी सरकारला या आरोपांची चौकशी करण्याचे आवाहनही केले आणि सांगितले की, जर हे आरोप खरे असतील तर दोषींना शिक्षा झालीच पाहिजे. ते पुढे म्हणाले, "या गैरप्रकारास जबाबदार असलेल्यांची चौकशी केली जावी, त्यांना अटक केली जावी आणि शिक्षा दिली जावी, याची खात्री करावी अशी मी सरकारला विनंती करतो. याबाबतीत कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही."

TAGGED:

RAJYA SABHA ALLEGATIONS
JP NADDA ON HALDWANI STAGE ISSUE
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