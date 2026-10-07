दिल्लीतील मोर्चादरम्यान गोंधळ; राहुल गांधी, प्रियांका अन् इतर काँग्रेस नेत्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल
6 ऑक्टोबर रोजी 'इंडिया' (INDIA) आघाडीनं संसदेपासून निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयापर्यंत आयोजित केलेल्या निषेध मोर्चादरम्यान घडलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Published : October 7, 2026 at 12:12 PM IST
नवी दिल्ली : 'ऑल इंडिया रेडिओ'च्या (AIR) कार्यालयात बळजबरीने प्रवेश केल्याच्या आरोपावरून दिल्ली पोलिसांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेसच्या खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा आणि इतर काहींविरुद्ध एफआयआर (FIR) दाखल केला आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी वाड्रा यांच्यासह अनेक खासदारांनी 'ऑल इंडिया रेडिओ'च्या कार्यालयात बळजबरीने प्रवेश केल्याची तक्रार त्यांना प्राप्त झाली होती.
आंदोलकांना 'ऑल इंडिया रेडिओ'च्या इमारतीचा परिसर रिकामी करण्यास सांगण्यात आलं होतं, परंतु त्यांनी तेथून जाण्यास नकार दिला, असं पोलिसांनी सांगितलं. दुसरीकडे, आपल्या खासदारांच्या शिष्टमंडळाला निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेण्याची वेळ मिळेपर्यंत आपण तिथून हलणार नाही, अशी भूमिका आंदोलक नेत्यांनी घेतली होती.
वास्तविक, 6 ऑक्टोबर रोजी 'इंडिया' (INDIA) आघाडीनं संसदेपासून निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयापर्यंत आयोजित केलेल्या निषेध मोर्चादरम्यान घडलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
परवानगीशिवाय मोर्चा; बॅरिकेड्स तोडले :
दिल्ली पोलिसांनी दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, 'इंडिया' (INDIA) आघाडीतर्फे 6 ऑक्टोबर रोजी सकाळी साधारण 10:30 वाजता संसद भवन ते निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्याचं नियोजन करण्यात आलं असल्याची माहिती त्यांना सोशल मीडियाद्वारे मिळाली. पोलीस प्रशासनानं स्पष्ट केलं आहे की, या नियोजित मोर्चासाठी पोलीस उपायुक्त (नवी दिल्ली जिल्हा) यांच्या कार्यालयाकडे कोणताही अर्ज सादर करण्यात आला नव्हता. परिणामी, या कार्यक्रमासाठी कोणतीही अधिकृत परवानगी देण्यात आली नव्हती.
नवी दिल्ली परिसरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी, गर्दीच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि कोणत्याही अनुचित घटना रोखण्यासाठी 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' (BNSS) च्या कलम 163 अन्वये निर्बंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले होते. असं असूनही, आंदोलकांनी सकाळी 10:30 च्या सुमारास मोर्चा काढला. त्यांनी पोलिसांचे पहिले बॅरिकेड ओलांडले आणि 'नीती आयोगा'जवळ असलेल्या दुसऱ्या बॅरिकेडपर्यंत धडक दिली. पोलिसांनी लाऊडस्पीकरवरून वारंवार घोषणा करून, BNSS च्या कलम 163 चा संदर्भ देत आंदोलकांना शांततेनं विखुरण्याचं आवाहन केलं, परंतु आंदोलकांनी या सूचनांचं पालन केलं नाही.
आकाशवाणी भवनात बळजबरीने प्रवेश केल्याप्रकरणी कायदेशीर कारवाई :
परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी 10 खासदारांसह सुमारे 260 जणांना ताब्यात घेतलं. या सर्वांना दिल्लीतील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये नेण्यात आलं. दरम्यान, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी वाड्रा, के. सी. वेणुगोपाल, पवन खेरा, मनीष छत्रथ आणि सुमारे 50 ते 60 समर्थकांनी कोणतीही अधिकृत परवानगी नसताना आकाशवाणी भवनाच्या आवारात प्रवेश केला आणि तिथं धरणं आंदोलन केलं. सुरक्षा कडे तोडून आणि कलम 163 चे उल्लंघन करून या गटानं आवारात बळजबरीनं प्रवेश केल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर, दिल्ली पोलिसांनी राहुल गांधी आणि इतर नेत्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.
9 तास धरणे आंदोलन; रात्री उशिरा पोलिसांनी परिसर रिकामा केला :
आकाशवाणीच्या आवारात प्रवेश केल्यानंतर, राहुल गांधींनी तिथून बाहेर पडण्यास स्पष्ट नकार दिला. विरोधी पक्षांच्या खासदारांच्या शिष्टमंडळाला मुख्य निवडणूक आयुक्तांची भेट घेण्याची वेळ मिळेपर्यंत आपण तिथून हलणार नाही, असा आग्रह त्यांनी धरला. त्यानंतर, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी आकाशवाणी संकुलात जवळपास 9 तास धरणं आंदोलन केलं.
रात्री उशीरा, साधारण 10 वाजण्याच्या सुमारास, दिल्ली पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना त्या परिसरातून हटवण्यासाठी कारवाई सुरू केली. या प्रक्रियेदरम्यान, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांच्यासह अनेक नेत्यांना ताब्यात घेण्यात आलं आणि किंग्सवे कॅम्प येथील 'न्यू पोलीस लाइन्स'मध्ये नेण्यात आलं. सार्वजनिक सुरक्षेला प्राधान्य देऊन ही संपूर्ण कारवाई कायद्यानुसार करण्यात आल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. या प्रकरणाचा पुढील कायदेशीर तपास सुरू आहे.