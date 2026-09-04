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परंपरेचे पालन करत नेपाळमधील बौद्ध बांधवांकडून पुरामध्ये बेपत्ता झालेल्या आपल्या कुटुंबीयांचे प्रतीकात्मक अंत्यसंस्कार

कामेश 26 ऑगस्ट रोजी नेपाळमध्ये आलेल्या विनाशकारी पुरामध्ये बेपत्ता झालेल्या आपल्या कुटुंबातील 17 सदस्यांना अखेरचा निरोप देत आहेत.

Symbolic funeral rites performed by the Buddhist community in Nepal for those missing in the floods
नेपाळमधील बौद्ध बांधवांकडून पुरामध्ये बेपत्ता झालेल्यांवर प्रतीकात्मक अंत्यसंस्कार (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 4, 2026 at 3:49 PM IST

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नुवाकोट (नेपाळ): हातात काठी घेऊन कामेश सिंग तामांग अत्यंत शोकाकुल अवस्थेत त्या पांढरट-करड्या रंगाच्या कापडाच्या तुकड्यांकडे पाहत होते; हे तुकडे एकावर एक व्यवस्थित रचून जाळले जात होते. अधूनमधून ती रचना कोसळू नये म्हणून ते काठीने ती सावधपणे नीट करत होते आणि अग्नीची धग कायम होती. ही काही सामान्य आग नाही. ही एका अंत्यविधीची चिता आहे आणि कामेश 26 ऑगस्ट रोजी नेपाळमध्ये आलेल्या विनाशकारी पुरामध्ये बेपत्ता झालेल्या आपल्या कुटुंबातील 17 सदस्यांना अखेरचा निरोप देत आहेत. या नैसर्गिक आपत्तीत एकूण 1259 लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर 5000 हून अधिक लोक अजूनही बेपत्ता आहेत.

Symbolic funeral rites performed by the Buddhist community in Nepal for those missing in the floods
नेपाळमधील बौद्ध बांधवांकडून पुरामध्ये बेपत्ता झालेल्यांवर प्रतीकात्मक अंत्यसंस्कार (Source- ETV Bharat)

जे लोक उंचावरील भागात होते, केवळ तेच वाचू शकले : आगीच्या ज्वाळा तडतडत वर उठत असताना ते कधी पाण्याचे काही थेंब, तर कधी शीतपेये, बिस्किटे, चिप्स आणि इतर खाद्यपदार्थ अर्पण करत होते आणि आपल्या प्रियजनांची आठवण काढत असताना त्यांचे डोळे पाणावलेले होते आणि ते हळू आवाजात काहीतरी पुटपुटत होते. चाळीशीतील हे गृहस्थ नेपाळ-तिबेट सीमेजवळील रसुवा जिल्ह्यातील 'तिरु' गावात राहत होते. पूर आला तेव्हा ते गावापासून दूर डोंगराळ भागात फळझाडांची निगा राखण्याच्या आणि शेतीशी संबंधित कामात व्यस्त होते. पुराच्या पाण्याचा प्रचंड लोंढा गावात शिरला आणि त्याने त्यांच्या कुटुंबातील बहुतांश सदस्यांना आपल्यासोबत वाहून नेले. जे लोक उंचावरील भागात होते, केवळ तेच वाचू शकले.

Symbolic funeral rites performed by the Buddhist community in Nepal for those missing in the floods
नेपाळमधील बौद्ध बांधवांकडून पुरामध्ये बेपत्ता झालेल्यांवर प्रतीकात्मक अंत्यसंस्कार (Source- ETV Bharat)

डोळे पाणावले आणि आवाजही कातर झाला : "माझे भाऊ, बहिणी, मुले, मुली, पुतणे-भाचे, पुतण्या-भाच्या आणि एक सून हे सर्वजण गेले. माझ्या कुटुंबातील 11 ते 45 वयोगटातील 17 जण बेपत्ता आहेत. गेल्या नऊ दिवसांपासून आम्ही त्रिशूळ नदीच्या काठावर त्यांचा शोध घेत आहोत, पण आमचे नशीब इतके दुर्दैवी आहे की, आम्हाला त्यांचे मृतदेहही सापडले नाहीत," अशा शब्दांत कामेश यांनी 'ईटीव्ही भारत'कडे आपले दुःख व्यक्त केले. "ज्यांच्यासाठी मी हे विधी करत होतो, त्या आमच्या कुटुंबातील लहान मुलांना मी बिस्किटे, वेफर्स, बटाट्याचे चिप्स, शीतपेये, चॉकलेट्स आणि कँडीज देत असे. त्यांना अशा गोष्टी खूप आवडायच्या आणि त्यावरून मी त्यांना ओरडायचोही. आज मी त्यांच्यासाठी त्यांचे आवडते खाऊ मोठ्या प्रमाणात आणले आहेत," असे कामेशने सांगितले; हे सांगताना त्याचे डोळे पाणावले आणि आवाजही कातर झाला.

Symbolic funeral rites performed by the Buddhist community in Nepal for those missing in the floods
नेपाळमधील बौद्ध बांधवांकडून पुरामध्ये बेपत्ता झालेल्यांवर प्रतीकात्मक अंत्यसंस्कार (Source- ETV Bharat)

'कुश' गवतापासून प्रतीकात्मक पुतळे तयार : कामेश बौद्ध धर्मीय आहे. त्याच्या समाजातील ज्येष्ठांनी त्याला सल्ला दिला होता की, बेपत्ता झालेल्या कुटुंबीयांचे अंत्यविधी करावेत, जेणेकरून त्यांच्या पुढील प्रवासासाठी त्यांना शांती लाभेल. त्याच्या भागात झालेल्या विनाशामुळे सर्व काही विस्कळीत झाले होते; त्यामुळे त्याने नुवाकोट जिल्ह्यातील धुंगे गावातील एका मंदिरात हे विधी करण्याचे ठरवले. हे मंदिर त्रिशूळ नदीच्या काठावरच वसलेले आहे, ज्या नदीच्या प्रवाहातून हा विनाशकारी प्रलय गेला होता. "आम्ही या मंदिराची निवड केली, कारण आमच्या भागातील परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. तिथे विधी करण्यासाठी लागणाऱ्या मूलभूत गोष्टींची जुळवाजुळव करणेही खूप कठीण झाले असते," असेही त्याने नमूद केले. गेल्या आठवड्यात नेपाळमध्ये आलेल्या पुरामुळे प्रचंड विनाश झाला. ज्यांना आपल्या बेपत्ता नातेवाईकांचे मृतदेह सापडले नाहीत, त्यांनी 'कुश' गवतापासून प्रतीकात्मक पुतळे तयार केले आणि सामूहिक अंत्यसंस्कार केले.

Symbolic funeral rites performed by the Buddhist community in Nepal for those missing in the floods
नेपाळमधील बौद्ध बांधवांकडून पुरामध्ये बेपत्ता झालेल्यांवर प्रतीकात्मक अंत्यसंस्कार (Source- ETV Bharat)

काठमांडूतील एक दृश्य : काठमांडूमध्येही नातेवाईकांनी 'कुश' गवतापासून प्रतीकात्मक पुतळे बनवले आणि पशुपती आर्यघाटावर आपल्या बेपत्ता प्रियजनांसाठी सामूहिक अंत्यसंस्कार केले. 'एपी' (AP) या वृत्तसंस्थेशी बोलताना मुकुंदा रिजाल यांनी सांगितले की, त्यांची चुलत बहीण आणि तिच्या मुलींचा शोध लागला नाही, त्यामुळे कुटुंबाला प्रतीकात्मक अंत्यसंस्कार करावे लागले. त्रिशूळ नदीच्या काठावर एका पुरोहिताने बेपत्ता असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे गवताचे पुतळे ठेवले आणि त्यांना आगीच्या स्वाधीन करण्यापूर्वी त्यावर लाकडांचे लहान ढिगारे रचले.

हरवलेल्या नातेवाईकांच्या सापडण्याच्या आशा मावळल्या : प्रतीकात्मक अंत्यसंस्कारांसाठी रचलेल्या चितांभोवती हिंदू देवतांना नैवेद्य अर्पण करण्यात आला; हरवलेल्या प्रियजनांना मृत मानून त्यांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी विधी करण्याकरिता नातेवाईक तिथे जमले होते. हिंदू परंपरेत अंत्यसंस्कार (दहनविधी) हा एक अत्यंत महत्त्वाचा अंतिम विधी मानला जातो आणि काही कुटुंबांसाठी प्रियजनांचे मृतदेह उपलब्ध नसतानाही हा विधी पार पाडल्याने आध्यात्मिक समाधान मिळते. या पार्श्वभूमीवर नेपाळी कुटुंबे आपल्या हरवलेल्या प्रियजनांच्या आत्म्यासाठी प्रतीकात्मक अंत्यसंस्कार करत होती; आठवडाभरापूर्वी हिमालयीन भागात आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे या लोकांची गावे आणि घरे वाहून गेली होती.

डीएनए नमुने जतन केले जात आहेत : नेपाळमधील अधिकारी अद्याप ओळख न पटलेल्या मृतदेहांना तात्पुरत्या कबरींमध्ये दफन करत आहेत. बेपत्ता व्यक्तींशी मृतदेहांची ओळख पटवून ते त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सोपवता यावेत, यासाठी अधिकारी डीएनए नमुने जतन करणे, चेहऱ्याची वैशिष्ट्ये छायांकित करणे आणि इतर ओळख-विषयक तपशील नोंदवणे यांसारख्या गोष्टी करत आहेत. नेपाळने दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारपर्यंत 1050 मृतदेह सापडले आहेत, तर 3916 लोक अजूनही बेपत्ता आहेत. चीनच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांनी 16 मृत्यू आणि 546 लोक बेपत्ता असल्याची माहिती दिली आहे.

सुमारे 4500 लोक बेपत्ता; नातेवाईकांची आशा मावळली : 26 ऑगस्ट रोजी चीन-नेपाळ सीमेवर उंचावरील हिमनदी कोसळल्यामुळे बर्फाळ पाणी, खडक आणि ढिगारा यांचा प्रचंड प्रवाह निर्माण झाला होता; त्यानंतर आपत्कालीन पथकांनी 1000 हून अधिक मृतदेह बाहेर काढले आहेत. यात सुमारे 4500 लोक बेपत्ता झाले आहेत. नेपाळमधील या आपत्तीग्रस्त भागात, निवारा केंद्रे आणि शवगृहांमध्ये अनेक दिवस शोध घेऊनही काही नातेवाईकांनी आता आशा सोडली असून, त्यांनी प्रतीकात्मक अंत्यसंस्कार करण्यास सुरुवात केली आहे.

'आपत्तींचा सामना करणे ही देखील एक जागतिक जबाबदारी आहे' : नेपाळचे पंतप्रधान बाळेंद्र शाह यांनी म्हटले आहे की, ही विनाशकारी परिस्थिती "एक गंभीर संकेत आहे की, हवामान बदलासोबतच हिमालयीन प्रदेशात आपल्यासमोरील धोके वाढत आहेत." फेसबुकवरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी नमूद केले की, हवामान बदल ही एक जागतिक समस्या आहे आणि आपत्तींचा सामना करणे ही देखील एक जागतिक जबाबदारी आहे.

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TAGGED:

NEPAL SYMBOLIC LAST RITES
SYMBOLIC FUNERAL IN NEPAL
NEPAL FLOODS FUNERAL
नेपाळमधील अंत्यसंस्कार
NEPAL BUDDHISTS SYMBOLIC FUNERAL

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