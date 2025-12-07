ETV Bharat / bharat

कामचुकार युपी पोलिसांचा कारनामा! तपासाची ब्याद नको म्हणून दुसऱ्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत टाकला मृतदेह

मेरठच्या नौचंडी पोलीस ठाण्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांनी मृतदेह दुसऱ्या पोलीस ठाण्याच्या परिसरात विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाल्यानंतर हे प्रकरण उघड झालं.

दुसऱ्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत टाकला मृतदेह
दुसऱ्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत टाकला मृतदेह (CCTV Screen capture)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 7, 2025 at 6:47 PM IST

Updated : December 7, 2025 at 6:54 PM IST

मेरठ/लखनऊ : उत्तर प्रदेशातील हायटेक पोलीस दल हे विभाग आणि सरकारला बदनाम करण्यात कसर सोडत नसल्याचं सिद्ध होत आहे. मेरठ आणि लखनऊमधील दोन खळबळजनक घटनांमुळे पोलिसांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. मेरठच्या नौचंडी पोलीस ठाण्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांनी दुसऱ्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका अज्ञात मृतदेहाची विल्हेवाट लावून जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेनंतर, एसएसपींनी अधिकाऱ्यांना निलंबित केलं. दरम्यान, काहीतरी पुरस्कार मिळेल या भावनेनं लखनऊच्या बांथरा पोलीस ठाण्यात व्यापाऱ्यावर खोटा गुन्हा दाखल केल्याच्या आरोपाखाली एका निरीक्षकासह पाच पोलीस अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे.

प्रकरण १

पोलिसांच्या अमानुष आणि बेजबाबदारपणाची पहिली घटना मेरठच्या नौचंडी पोलीस ठाण्याच्या परिसरात घडली. अलीकडेच, नौचंडी पोलीस ठाण्याच्या परिसरात एका अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह आढळला. जबाबदारी टाळण्यासाठी, चौकीच्या प्रमुखांनी सहकाऱ्यांच्या मदतीने मृतदेह ई-रिक्षावर चढवला आणि दुसऱ्या पोलीस ठाण्याच्या परिसरात टाकला. सीसीटीव्हीद्वारे ही घटना उघडकीस आल्यानंतर, एसएसपी डॉ. विपिन ताडा यांनी पोलिसांची लाजिरवाणी कामगिरी पाहून चौकीचे प्रमुख जितेंद्र कुमार तसंच कॉन्स्टेबल राजेश कुमार यांना निलंबित केलं आणि होमगार्डला सेवामुक्त करण्याची शिफारस केली. एसएसपींनी दोन्ही स्टेशन प्रमुखांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याचे आदेशही दिले. त्यांचा निष्काळजीपणा आढळल्यास कठोर कारवाईचा इशारा दिला.

दुसऱ्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मृतदेह टाकल्याची सीसीटीव्हीतील दृष्ये (CCTV)

प्रकरण २

चांगल्या कामगिरीची बक्षिसी मिळेल या अपेक्षेनं लोखंडी रॉड व्यापाऱ्याविरुद्ध खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी एका निरीक्षकासह पाच पोलिसांविरुद्ध एफआयआर दाखल केली आहे. लखनऊमधील लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाने मोठी कारवाई करत एका निरीक्षकासह पाच पोलिसांविरुद्ध ही एफआयआर दाखल केली आहे. यामध्ये आरोप आहे की, पोलिसांनी चांगल्या कामाच्या प्रशंसेच्या अपेक्षेनं एका लोखंडी रॉड व्यापाऱ्याला आणि त्याच्या साथीदारांना चोरी आणि फसवणुकीच्या खोट्या प्रकरणात अडकवलं आणि त्यांना तुरुंगात टाकलं. तीन वर्षांच्या तपासात पोलिसांची कहाणी बनावट असल्याचं सिद्ध झालं. त्यानंतर, तत्कालीन बांथरा पोलीस स्टेशनचे निरीक्षक प्रल्हाद सिंग यांच्यासह पाच पोलिसांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

