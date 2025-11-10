कुख्यात गो तस्कराचा यूपी पोलिसांनी केला खात्मा: पिस्तूल, काडतुसं जप्त
उत्तर प्रदेश पोलिसांनी कुख्यात गो तस्कराचा खात्मा करण्यात यश मिळवलं आहे. या गो तस्कराच्या ताब्यातून एक पिस्तूल, काडतुसं आणि कारही जप्त करण्यात आली.
Published : November 10, 2025 at 1:21 PM IST
लखनऊ : कुख्यात गो तस्कराचा उत्तर प्रदेशातील पोलिसांनी खात्मा केला आहे. या गो तस्करावर 50 हजार रुपयाचं बक्षीस जाहीर करण्यात आलं होतं. या गो तस्कराबरोबर पोलिसांची चकमक उडाली. या चकमकीत पोलिसांनी या गो तस्कराला गोळ्या घातल्या. या चकमकीत जखमी झालेल्या गो तस्कराला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र उपचार सुरू असताना त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. हसीन इकरार असं पोलिसांनी एन्काऊंटर केलेल्या कुख्यात गो तस्कराचं नाव आहे. हसीनवर हापूर, मुझफ्फरनगर, संभल, अमरोहा आणि गौतम बुद्ध नगर इथं गोहत्या, हत्येचा प्रयत्न आणि विविध कायद्याअंतर्गत तब्बल 24 पेक्षा अधिक गुन्हे दाखल आहेत. त्याच्यावर 50 हजार रुपयाचं बक्षीस जाहीर करण्यात आलं होतं.
कुख्यात गो तस्कर हसीनचा एन्काऊंटर : पोलीस अधीक्षक ज्ञानंजय सिंह यांनी सांगितलं की, कुख्यात गो तस्कर हसीन गोहत्येसाठी वाहनांमध्ये प्रतिबंधित प्राणी नेण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी माहिती रात्री 12:30 च्या सुमारास पोलिसांना मिळाली. त्यामुळे कपूरपूर पोलीस घटनास्थळावर दाखल झाले. पोलिसांनी गो तस्करांना घेरलं. यावेळी पोलिसांनी कार चालकाला थांबण्याचा इशारा केला. मात्र चालकानं पोलिसांवर प्राणघातक हल्ला केला. गो तस्करांनी केलेल्या हल्ल्यात वरिष्ठ पोलीस अधिकारी विनोद कुमार पांडे थोडक्यात बचावले. तस्करांची गोळी त्यांच्या अगदी जवळून गेल्याची माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली. त्यामुळे पोलिसांनी गो तस्करांच्या गोळीबाराला प्रत्युत्तर दिलं. या गोळीबारात गो तस्कर हसीनला गोळी लागली. त्यानंतर जखमी हसीनला केंद्रीय आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आलं. मात्र प्रकृती गंभीर झाल्यानं त्याला तिथून उच्च वैद्यकीय केंद्रात रेफर करण्यात आलं. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी घोषित केलं.
तस्कराकडून पिस्तूल, काडतुसं जप्त : हसीन इकरार हा कुख्यात गो तस्कर होता. त्याच्यावर हापूर, मुझफ्फरनगर, संभल, अमरोहा आणि गौतम बुद्ध नगर येथे गोहत्या, हत्येचा प्रयत्न आदी 24 गंभीर गुन्ह्यांची नोंद होती. त्यामुळे त्याच्यावर सरकारनं 50 हजारांचं बक्षीस जाहीर केलं होतं. हापूर, मुझफ्फरनगर, संभल, अमरोहा आणि गौतम बुद्ध नगर या परिसरात हसीनची मोठी दहशत होती. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जखमी गुन्हेगार हसीन हा संभळ परिसरातील असमोली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या मैनोटा गावातील रहिवासी होता. हसीन हा संभळमधील अम्मोली पोलीस ठाण्यातील हिस्ट्रीशीटर होता. तो कपूरपूर पोलीस ठाण्यात गोहत्या प्रतिबंधक कायद्यांतर्गतही हवा होता, अशी माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली.
