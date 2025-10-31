ETV Bharat / bharat

राष्ट्रीय अंतराळ मॉडेल रॉकेट्री कॅनसॅट विद्यार्थी स्पर्धेत मुंबईचा डंका; गुजरात उपविजेता

राष्ट्रीय अंतराळ मॉडेल रॉकेट्री कॅनसॅट विद्यार्थी स्पर्धा 2024-25 स्पर्धा पार पडली. या स्पर्धेत मुंबईनं जेतेपद पटकावलं तर गुजरातनं दुसरा क्रमांक पटकावला.

Space Competition Kushinagar
राष्ट्रीय अंतराळ मॉडेल रॉकेट्री कॅनसॅट विद्यार्थी स्पर्धेत मुंबईचा डंका (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 31, 2025 at 4:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुशीनगर : कुशीनगरमध्ये पहिल्यांदाच आयोजित राष्ट्रीय अंतराळ मॉडेल रॉकेट्री कॅनसॅट विद्यार्थी स्पर्धा 2024-25 गुरुवारी झाली. या स्पर्धेत मुंबईच्या विद्यार्थ्यांनी लक्षणीय कामगिरी करतं विजेतेपद पटकावलं. यावेळी "देशाचं भविष्य खूप उज्ज्वल आहे. आम्ही मिशन गगनयान लाँच करण्याची योजना आखत आहोत. त्यानंतर, आम्ही चंद्रावर जाण्याची देखील योजना आखत आहोत. भारताचे अंतराळ धोरण स्पष्ट आहे आणि त्या धोरणानुसार काम सुरू आहे. भारताचे अंतराळ स्थानक 2035 पर्यंत तयार होईल," असं भारतीय अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला म्हणाले.

70 संघांचा सहभाग : कुशीनगरमधील नारायणी नदीच्या काठावर आणि देवरियाच्या संसदीय मतदारसंघात असलेल्या तामकुही राज तहसीलमधील जंगल पट्टी गावातील झिरो धरणावर आयोजित या चार दिवसांच्या स्पर्धेत 70 संघांनी सहभाग घेतला. या कार्यक्रमात इस्रो आणि इन स्पेसनं महत्त्वाची भूमिका बजावली. खराब हवामान आणि तांत्रिक अडचणींमुळं संपूर्ण कार्यक्रमात फक्त 40 संघ सहभागी होऊ शकले. स्पर्धेत 24 कॉन्सेंट मॉडेल रॉकेट आणि 13 मॉडेल रॉकेट (लहान रॉकेट) प्रक्षेपित करण्यात आले.

राष्ट्रीय अंतराळ मॉडेल रॉकेट्री कॅनसॅट विद्यार्थी स्पर्धा (ETV Bharat)

4 दिवसांत 'इतके' रॉकेट प्रक्षेपित : चार दिवसांत एकूण 37 मॉडेल रॉकेट आणि कॅनसॅट प्रक्षेपित करण्यात आले. विशेष म्हणजे ते सर्व यशस्वी झाले. स्पर्धेत, एसव्हीकेएमच्या द्वारकादास जे. सांगवी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, मुंबईच्या कॅनसॅट-टीमला विजेता घोषित करण्यात आलं. तर गुजरातच्या द्वारिका टीमला उपविजेता घोषित करण्यात आलं. बक्षीस जाहीर होताच, मुंबई संघातील विद्यार्थ्यांना अश्रू अनावर झाले.

देशभरातील विद्यार्थ्यांनी घेतला सहभाग : "कुशीनगर परिसरात मोठी मैदानं आणि विरळ लोकवस्ती असल्यामुळं इथं लहान मॉडेल रॉकेटची चाचणी घेण्यात आली. स्पर्धेच्या शेवटच्या दिवशी अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला मुलांमध्ये सहभागी झाले. त्यांनी या स्पर्धेचं वर्णन 'देशाचं भविष्य' असं केलं. देवरियाचे खासदार शशांक मणि त्रिपाठी यांच्या मतदारसंघात त्यांच्या प्रयत्नांमुळं हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. अंतराळवीर शुक्ला म्हणाले, "हे प्रक्षेपण आपल्या देशाच्या भविष्याची झलक दाखवतं. आपलं भविष्य खूप उज्ज्वल आहे," अशी भावना इन स्पेसचे संचालक डॉ. विनोद कुमार यांनी व्यक्त केली.

Space Competition Kushinagar
विद्यार्थ्यांना अश्रू अनावर (ETV Bharat)

रोबो श्वानानं वेधलं लक्ष : बुधवारी स्पर्धेदरम्यान पावसानं हजेरी लावली. तरी पावसात 8 रॉकेट आणि 5 कॅनसेट सोडण्यात आले. तर मंगळवारी 10 रॉकेट सोडले होते. स्पर्धेदरम्यान एका रोबोट श्वानानं सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. इन स्पेसनं आयोजित केलेल्या या राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत देशभरातील 47 महाविद्यालयांमधून 600 स्पर्धक सहभागी सहभागी झाले होते. त्यापैकी 133 विद्यार्थिनींनी महिला सक्षमीकरणाचं प्रतिनिधित्व केलं.

2035 च्या लक्ष्यासाठी जोमानं काम सुरू : गुरुवारी दुपारी 12 वाजता झालेल्या कार्यक्रमात अंतराळवीर शुभांशू यांच्यासोबत इन स्पेसचे चेअरमन डॉ. पवन गोएंका होते. स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी बोलताना शुभांशू म्हणाले, "मिशन गगनयानसाठी आपल्याला आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक बांधायचं आहे. आपल्याला चंद्रावर जायचं आहे. हे 2035 साठी आपलं लक्ष आहे. या ध्येयासाठी काम वेगानं सुरू आहे. इस्रो या दिशेनं जोमानं काम करत आहे."

Space Competition Kushinagar
विद्यार्थ्यांना अश्रू अनावर (ETV Bharat)

विद्यार्थी कधीही प्रक्षेपण प्रक्रिया शिकतील : "हेच तरुण भारताला पुढील अंतराळ तंत्रज्ञान क्रांतीकडं घेऊन जातील. प्रत्येक अयशस्वी प्रक्षेपण देखील एक नवीन धडा देते. त्यांनी स्पष्ट केलं की येथील नवीन विद्यार्थ्यांनी स्वतःचं रॉकेट आणि कॅनसॅट तयार केलं. त्यांचं यशस्वीरित्या प्रक्षेपण केलं. त्यांनी लहान रॉकेट प्रक्षेपित करण्यासाठी कायमस्वरूपी प्रक्षेपण पॅड बांधण्याची शक्यता देखील व्यक्त केली, ज्यामुळं विद्यार्थी कधीही प्रक्षेपण प्रक्रिया शिकू शकतील," असं इन-स्पेसचे अध्यक्ष डॉ. गोएंका यांनी सांगितलं.

कॅनसॅट म्हणजे काय? : कॅनसॅट हे एक लहान शैक्षणिक उपग्रह मॉडेल आहे. जे अंदाजे सोडा कॅनच्या आकाराचं आहे. विद्यार्थ्यांना उपग्रह डिझाइन आणि अंतराळ मोहिमांचा प्रत्यक्ष अनुभव देण्यासाठी ते विकसित केलं आहे. एका लहान मॉडेल रॉकेटचा वापर करून ते अंदाजे 1 किलोमीटर उंचीवर प्रक्षेपित केलं जातं. ते तापमान, दाब, उंची आणि जीपीएस डेटा यासारखी माहिती गोळा करतं.

खासदार शशांक मणि त्रिपाठी काय म्हणाले ? : "पूर्वांचलच्या तरुणांमध्ये अशी प्रतिभा आहे, जी भारताला विकसित राष्ट्र बनण्याच्या दिशेनं वाटचाल करण्यास मार्गदर्शन करेल. आमचं ध्येय देवरिया आणि कुशीनगरला विज्ञान आणि नवोपक्रमासाठी आदर्श जिल्हे बनवणं आहे," असं खासदार शशांक मणि त्रिपाठी म्हणाले.

स्पर्धेदरम्यान पावसाची हजेरी : स्पर्धेदरम्यान रिमझिम पाऊस आणि अधूनमधून मुसळधार पावसानं हजेरी लावली. तरी तरुण शास्त्रज्ञांचा उत्साह अबाधित राहिला. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत नारायणी नदीचा काठ आणि आकाश कॅनसॅट आणि रॉकेट प्रक्षेपणांच्या आवाजानं दुमदुमून गेला. पावसामुळं 15 प्रक्षेपणे थांबवण्यात आली. अशा परिस्थितीत 10 रॉकेटचं यशस्वीरित्या प्रक्षेपण करण्यात आलं.

अनेकांनी टिपला प्रक्षेपणाचा थरार : प्रक्षेपणस्थळी चिखल आणि निसरडी परिस्थिती असूनही संघांनी त्यांच्या मोहिमा वेळेवर पूर्ण केल्या. छत्र्याखालीही तसंच गॅलरीतील प्रेक्षकांनी प्रत्येक प्रक्षेपणाचा थरार कॅमेरामध्ये टिपला. इन स्पेसचे संचालक डॉ. विनोद म्हणाले, "स्पर्धेच्या ठिकाणी पावसानं जोरदार हजेरी लावली. परंतु विद्यार्थ्यांची तयारी आणि आत्मविश्वास यामुळं सर्वकाही सोपं झालं. स्थानिक लोकही या वैज्ञानिक उत्सवाचा भाग बनले. काहींनी 'भारत माता की जय' असा जयघोष केला."

हेही वाचा :

  1. 'ते' 'रामोजी'त आले, त्यांनी पाहिलं. . ते प्रभावित झाले अन् मग . . . .
  2. एक कोटी नोकऱ्या, मोफत रेशन, मोफत वीज, मोफत शिक्षण; बिहार निवडणुकीसाठी एनडीएचा जाहीरनामा प्रसिद्ध
  3. राष्ट्रीय एकता दिन 2025 : सरदार वल्लभभाई पटेल : इतिहासाचे अध्याय बदलणारा नेता, महाराष्ट्रासाठी काय योगदान?

TAGGED:

KUSHINAGAR NEWS
कुशीनगर इनस्पेस
डॉ पवन गोयनका चेयरमैन इन स्पेस
सांसद शशांक मणि त्रिपाठी
SPACE COMPETITION KUSHINAGAR

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.