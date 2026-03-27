मुंडन समारंभावरून परतताना पिकअपला अपघात; तीन मुलांसह आठ जणांचा मृत्यू
या भीषण अपघातात तीन मुलांसह आठ जणांचा जागीच मृत्यू झाला.
Published : March 27, 2026 at 7:47 PM IST
कौशांबी : उत्तर प्रदेशातील कौशांबी जिल्ह्यात मोठा अपघात झाल्याची घटना घडली. जिल्ह्यातील डोरमा गावाजवळ राष्ट्रीय महामार्ग 2 वर भरधाव वेगात असलेल्या पिकअप व्हॅन आणि ट्रेलरची धडक झाली. या भीषण अपघातात तीन मुलांसह आठ जणांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघाताची बातमी मिळताच संपूर्ण परिसरात भीतीचं वातावरण पसरले. तसंच स्थानिक रहिवाशांनी बचावकार्य सुरू केलं.
मुंडन समारंभावरून परतताना पिकअपला अपघात : कौशांबीचे पोलीस अधीक्षक राजेश कुमार यांनी सांगितलं की, "पिकअपमधील सर्वजण फतेहपूर जिल्ह्यातील कुरोली गावचे रहिवासी होते. ते एका मुलाच्या मुंडन समारंभासाठी प्रयागराजला गेले होते. या समारंभानंतर ते आपल्या गावी परत येत होते. पिकअप व्हॅनमध्ये महिला आणि मुलांसह सुमारे 18 जण प्रवास करत होते. सैनी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील डोरमा गावाजवळ पोहोचताच, समोरून येणाऱ्या एका ट्रेलरनं त्या व्हॅनला धडक दिली."
मुख्यमंत्री योगींकडून आर्थिक मदत जाहीर : उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या भीषण अपघाताबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला. मृतांच्या कुटुंबीयांप्रति सांत्वन व्यक्त करत मुख्यमंत्र्यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 2 लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. तसंच त्यांनी अधिकाऱ्यांना जखमींवर योग्य उपचार करण्याचे निर्देश दिले आणि प्रत्येक जखमी व्यक्तीसाठी 50 हजार रुपयांची घोषणा केली.
अतिवेग ठरला जीवघेणा : अपघातानंतर सैनी पोलीस स्टेशन आणि महामार्ग पोलिसांनी रुग्णवाहिकेच्या मदतीनं जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल केलं. त्यानंतर गंभीर जखमींना पुढील उपचारांसाठी प्रयागराजला पाठवण्यात आले. प्राथमिक तपासानुसार, अतिवेग हा या अपघाताचे मुख्य कारण असल्याचं म्हटलं जात आहे. पोलिसांनी अपघातग्रस्त वाहनं ताब्यात घेऊन तपास सुरू केला आहे. तसंच पोलीस ट्रेलर चालकाचा शोध घेत आहेत. या दुःखद घटनेमुळं कुरोली गावावर शोककळा पसरली आहे.
